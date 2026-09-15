La juez de Ceuta da un golpe de efecto y remite a la Audiencia el caso del delegado del Gobierno

La reciente determinación de la juez de Ceuta de enviar el caso relacionado con el delegado del Gobierno a la capital española no solo mueve papeles: está cambiando el juego político en medio de la crisis provocada por la entrada masiva de inmigrantes.

Según revela The Objective en su cobertura del tema, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma ha decidido inhibirse y remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional, donde la jueza María Tardón ya lleva el procedimiento principal sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio en la frontera de Ceuta.

De Ceuta a la Audiencia: por qué se traslada la causa

La clave radica en la denominada “conexidad” de causas: los hechos que se imputan al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, se consideran estrechamente vinculados a la investigación general sobre la crisis migratoria que está bajo la dirección de la Audiencia Nacional.

En Ceuta, se habían iniciado diligencias a raíz de denuncias presentadas por varias organizaciones, incluidas Manos Limpias, Hazte Oír y proyectos como Iustitia Europa, que señalaban posibles delitos cometidos por el delegado, tales como:

prevaricación

omisión del deber de perseguir delitos

denegación de auxilio

homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión

La Fiscalía de Ceuta había tomado la delantera y solicitó formalmente la inhibición a favor de Madrid, argumentando que la actuación del delegado forma parte del mismo entramado de hechos que la Audiencia está analizando: la planificación, respuesta y consecuencias de la entrada de miles de personas desde Marruecos.

Todo ello se traduce en un esquema más cohesionado:

La Audiencia Nacional asume el “caso madre” relativo a la crisis migratoria. Se incorpora la pieza relacionada con el delegado del Gobierno dentro de ese procedimiento. La jueza Tardón decidirá qué diligencias se llevan a cabo y si convoca o no al delegado como investigado.

Desde el punto de vista político, esta maniobra evita que surjan dos relatos judiciales diferentes sobre unos mismos eventos, algo que inquietaba al Gobierno por el potencial impacto en la opinión pública.

Un caso con derivadas políticas delicadas

La crisis de Ceuta ya no solo es un asunto fronterizo, sino que se ha transformado en un problema de alta tensión institucional. La propia Audiencia Nacional ha respaldado públicamente a la juez Tardón ante las quejas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien mostró su descontento por el control de la información policial y la restricción de informes a la instructora.

Paralelamente, el Gobierno central ha decidido personarse en la causa como “perjudicado”, una estrategia poco común que le da la oportunidad de:

acceder a información del sumario cuando se levante el secreto

argumentar que España fue víctima de una acción coordinada desde Marruecos

tratar de limitar el desgaste político que ha generado la crisis

La investigación se sitúa en un terreno ambivalente:

se estudia la posible responsabilidad de autoridades españolas por su falta de reacción ante alertas previas, abarcando desde la Delegación del Gobierno hasta Interior y los servicios de inteligencia

por su falta de reacción ante alertas previas, abarcando desde la Delegación del Gobierno hasta Interior y los servicios de inteligencia se consideran indicios de delitos contra la paz y la independencia del Estado, ya que la entrada masiva parece haberse facilitado desde el extranjero, afectando la integridad territorial

La resolución de la juez de Ceuta intensifica la presión sobre el delegado del Gobierno, pero también sobre el Palacio de La Moncloa, que observa cómo un problema originado en las afueras institucionales se centraliza en un tribunal de constante atención mediática.