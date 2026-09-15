¡Mazazo a Puigdemont! El juez Llarena rechaza amnistiar al prófugo y mantiene su orden de detención

La política en España tiene la singular capacidad de transformar cada resolutiva judicial en un episodio digno de una serie.

El último acontecimiento en esta trama lo protagoniza el juez Pablo Llarena, quien ha desestimado la solicitud de amnistía de Carles Puigdemont y ha decidido mantener activa la orden de detención contra el líder de Junts.

El mensaje es contundente: la amnistía, como la entienden el Gobierno y el bloque independentista, no se aplica —al menos por ahora— a la malversación que se relaciona con el expresidente catalán por el referéndum del 1 de octubre. Su regreso a España se convierte en una opción de alto riesgo tanto política como judicialmente.

Qué ha decidido exactamente Llarena

La resolución del Supremo desestima la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación que se le atribuye a Puigdemont en el marco del procés y confirma que la orden de detención en territorio nacional está en vigor. El juez Llarena sostiene la misma postura que ya había establecido tras la puesta en marcha de la amnistía:

La ley excluye de su alcance los delitos de malversación que impliquen beneficio personal de carácter patrimonial .

. En el caso de Puigdemont, Llarena observa ese factor de enriquecimiento, lo que deja fuera la amnistía.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que valida la compatibilidad de la amnistía con el derecho comunitario, elimina uno de los argumentos iniciales del Supremo —la posible afectación a los intereses financieros de la UE—. Sin embargo, no modifica el eje central que sostiene la decisión: el presunto beneficio personal asociado al uso de fondos públicos.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional tiene pendiente el recurso de amparo de Puigdemont contra la negativa del Supremo a concederle la amnistía, pero ha decidido no levantar de manera cautelar la orden de detención mientras deliberan. Así las cosas, el escenario jurídico se complica, ya que ninguna de las instancias ha abierto una vía de salida inmediata para el expresidente huido.

El trasfondo político: Sánchez, socios y un juez que se mantiene firme

La resolución de Llarena no se da en un vacío. Está inmersa en un entramado político que ha convertido la amnistía en la piedra angular de la legislatura de Pedro Sánchez. El acuerdo con Junts y ERC se fundamentaba en la expectativa de anular la responsabilidad penal resultante del procés; Puigdemont se ha convertido en una figura crucial para la gobernabilidad.

Sin embargo:

El Supremo reitera que aplica la amnistía “en los términos que corresponden” y que la norma excluye la malversación relacionada con un beneficio personal, sin entrar en conflicto ni con Luxemburgo ni con la Constitución.

El Constitucional, presumiblemente, busca cerrar durante el otoño el capítulo general de la amnistía, comenzando por casos como el de Jordi Turull, lo que impactará directamente en la situación de Llarena en el caso de Puigdemont.

En este contexto, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han defendido que la negativa del Supremo a amnistiar al expresidente es “arbitraria” e “irrazonable”, alineándose así con la estrategia de defensa de Puigdemont. En otras palabras, mientras el Ejecutivo y sus apoyos institucionales presionan para ampliar el alcance de la amnistía, el juez que instruye el procés se mantiene firme en una interpretación restrictiva.

El eco político es palpable:

Junts fortalece su relato de “persecución judicial” y obtiene argumentos para tensionar su mayoría parlamentaria.

El Gobierno observa cómo se complica la promesa de una “normalización” plena del conflicto catalán.

El Supremo fija su posición frente al poder ejecutivo y ante Luxemburgo, reafirmando que la última palabra sobre la malversación y su posible amnistía reside en la justicia española.

¿Y ahora qué? Escenarios abiertos y calendario apretado

En el corto plazo, la orden de detención continúa en vigor. Si Puigdemont regresa a España, Llarena tendrá la autoridad para detenerlo y ponerlo a disposición del Supremo. El expresidente mantiene su estrategia de presión desde Bruselas, en espera de que el Constitucional y los tribunales europeos le ofrezcan algún resquicio.

Los próximos pasos decisivos son:

La resolución del Tribunal Constitucional sobre la amnistía en los delitos de malversación del procés, que se anticipa para este otoño. La posible revisión por parte del Supremo de su postura si el TC permite interpretar la malversación de forma más flexible. Cómo Junts utilizará cada decisión judicial en la negociación de presupuestos y votaciones clave en el Congreso.

A medida que tanto el tiempo avanza como las decisiones se acumulan, la situación de Puigdemont sigue determinada por tres factores: