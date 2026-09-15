El siervo demoscópico de Pedro Sánchez termina de hundir el CIS con la pregunta más insultante para los ceutíes

No es 28 de diciembre.

Pero como si lo fuera.

El problema es que se trata de una inocentada de muy mal gusto.

José Félix Tezanos, el eterno presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas y fiel escudero de Pedro Sánchez, volvió a demostrar hasta qué punto está dispuesto a convertir el CIS en una mera herramienta de propaganda.

En el barómetro de septiembre de 2026, el primero tras la grave crisis migratoria que asoló Ceuta a finales de julio, el organismo público incluyó una pregunta que muchos consideraron un auténtico insulto a los habitantes de las ciudades autónomas.

En lugar de indagar sobre la gestión del Gobierno ante la entrada masiva de migrantes, Tezanos prefirió plantear a los encuestados si Ceuta y Melilla son «territorios tan españoles como cualquier otro de la península» o si, por el contrario, tienen “una situación ambigua y especial que debe ser objeto de acuerdos y entendimiento con Marruecos”.

¡No se pierdan la pregunta del CIS de José Félix Tezanos, el mayordomo demoscópico de Sánchez! Resulta que se contempla que Ceuta y Melilla puedan tener una relación más que especial con Marruecos. De milagro no cuestiona a los españoles por si debemos dárselas a Mohamed VI. pic.twitter.com/j12SOv9D0X — Luis Rioja (@miescano351) September 15, 2026

La formulación no fue inocente ni mucho menos. En un momento en el que miles de ceutíes siguen sufriendo las consecuencias de una invasión migratoria que el Ejecutivo de Sánchez minimizó y gestionó con lentitud, el CIS ha optado por sembrar dudas sobre la propia españolidad de estas ciudades.

El 77,1 % de los encuestados respondió que son territorios plenamente españoles, mientras que un 14,3 % se decantó por la opción de la «situación ambigua». Pero el daño ya está hecho: el simple hecho de plantear esa alternativa en una encuesta pública, pagada con el dinero de todos los españoles, supone una ofensa directa a quienes viven cada día bajo la presión fronteriza y sienten que su identidad española es cuestionada desde las propias instituciones del Estado.

Lo más grave, sin embargo, no es solo la pregunta en sí, sino lo que Tezanos decidió ocultar deliberadamente. El barómetro evitó por completo cualquier valoración sobre la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, del ministro del Interior o de la diplomacia española en la crisis de Ceuta.

En su lugar, el CIS desvió la atención hacia posibles actores internacionales —incluidos Donald Trump, Benjamin Netanyahu o la «derecha y/o ultraderecha internacional»— que habrían intentado crear problemas entre España y Marruecos. Una narrativa que encaja perfectamente con las tesis defendidas por el Palacio de La Moncloa, pero que dejó fuera de toda crítica al verdadero responsable político de lo ocurrido.