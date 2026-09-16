Edu López, presidente de Libertad sin Ira: «Una democracia sana necesita ciudadanos que no tengan miedo a decir lo que piensan»

Edu López ha asumido la presidencia de Libertad sin Ira, una asociación juvenil fundada por Ignacio Dancausa que busca reivindicar la libertad, el debate y la participación de los jóvenes en la vida pública. En un momento marcado por la polarización política, la desafección y el pesimismo entre una parte de las nuevas generaciones, López defiende la necesidad de recuperar una cultura democrática basada en la discrepancia y la convivencia.

Desde la presidencia afronta el reto de hacer crecer una organización que, según explica, atraviesa uno de sus mejores momentos, con récord histórico de afiliaciones y una creciente incorporación de nuevos miembros. Su apuesta pasa por combinar presencia pública, redes sociales, formación, debate y acceso de los jóvenes al mundo institucional.

En esta entrevista con Periodista Digital, Edu López explica qué le llevó a incorporarse a Libertad sin Ira, qué objetivos se ha marcado al frente de la asociación y por qué considera que los jóvenes no deben resignarse ni abandonar la política.

«Libertad sin Ira representa una forma de entender España basada en la libertad, la concordia y la convivencia»

Libertad sin Ira fue fundada por Ignacio Dancausa. ¿Qué te llevó a incorporarte al proyecto y qué fue lo que más te convenció de la asociación?

Lo primero que me llamó la atención fue el nombre. Libertad sin Ira no es solo una canción conocida, es casi el himno oficioso de la Transición y representa una forma de entender España basada en la libertad, la concordia y la convivencia entre quienes piensan distinto. Además, volvió a escucharse con fuerza tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en uno de esos momentos en los que la sociedad española supo unirse frente al terrorismo.

Cuando conocí mejor el proyecto vi enseguida el potencial que tenía y, sobre todo, lo necesario que era. Creo que hoy hace falta recuperar ese espíritu: defender con firmeza lo que uno cree sin convertir al que piensa diferente en un enemigo. Eso resume bastante bien lo que somos.

«Estamos en récord histórico de afiliaciones»

¿Cómo ha evolucionado Libertad sin Ira desde sus comienzos hasta la etapa que ahora lideras como presidente?

En casi siete años de historia ha habido distintas etapas, como es lógico en cualquier asociación, pero creo que lo importante es que Libertad sin Ira nunca ha dejado de avanzar y cada etapa ha contribuido a que hoy estemos donde estamos.

Nosotros hemos recibido ese legado con mucha responsabilidad y con la intención de seguir haciéndolo crecer. Y los datos acompañan: esta misma semana hemos tenido la mayor entrada de nuevos miembros en un inicio de curso y estamos en récord histórico de afiliaciones.

La mejor señal de que un proyecto está vivo es que cada vez haya más personas que quieran formar parte de él.

«Queríamos llegar a más gente, pero también conseguir que mereciera la pena quedarse»

Cuando asumiste la presidencia, ¿qué objetivos te marcaste y qué querías cambiar o potenciar?

Nos marcamos objetivos muy ambiciosos desde el principio. Queríamos hacer crecer el proyecto en número de integrantes, multiplicar nuestra presencia en redes sociales para llegar a millones de personas y, al mismo tiempo, ofrecer un valor diferencial a quienes deciden formar parte de Libertad sin Ira.

Porque crecer por crecer no sirve de mucho. Queremos que cualquier joven que entre encuentre aquí oportunidades, formación, contactos y experiencias que difícilmente encontraría en otro sitio. Y, por supuesto, queríamos mantener el liderazgo que Libertad sin Ira se ha ganado dentro del mundo asociativo.

Nuestro reto no era solo llegar a más gente, sino conseguir que mereciera la pena quedarse.

«Ser libre empieza por atreverse a pensar por uno mismo»

¿Qué significa para ti presidir una asociación que tiene como una de sus principales banderas la defensa de la libertad?

Es todo un orgullo, porque para nosotros no se entiende nada si no partimos de la libertad. Es el principio sobre el que se construye todo lo demás.

Creemos que España necesita una generación que se atreva a ser libre, que se atreva a pensar, a opinar y a discrepar; y, sobre todo, que no tenga miedo a hacer ninguna de esas cosas. Hoy muchas veces parece más cómodo callarse o repetir lo que se espera de uno, pero una sociedad verdaderamente libre necesita ciudadanos con criterio propio. Ser libre empieza precisamente por atreverse a pensar por uno mismo.

Polarización y pesimismo: las dos preocupaciones de Edu López

¿Qué es lo que más te preocupa cuando hablas con jóvenes españoles sobre política y sociedad?

Creo que hay dos cuestiones especialmente preocupantes. La primera es la polarización. No podemos construir un país en el que pensar diferente nos convierta en enemigos. La discrepancia es necesaria en democracia; el problema aparece cuando se transforma en enfrentamiento permanente.

La segunda es el pesimismo que se ha instalado entre muchos jóvenes. Nos hemos acostumbrado a escuchar que viviremos peor que nuestros padres, que tendremos menos oportunidades o que determinados problemas no tienen solución. Nosotros nos negamos a resignarnos a ese horizonte. Hay que ponerse manos a la obra, implicarse y trabajar.

Nuestra generación no puede resignarse ni caer en el pesimismo. Debemos ser valientes y atrevernos a cambiar las cosas.

«Una democracia sana necesita ciudadanos que no tengan miedo a decir lo que piensan»

¿Crees que los jóvenes tienen hoy miedo a expresar determinadas opiniones por temor a ser señalados en redes sociales o en su entorno?

Lo vemos todos los días y creo que, afortunadamente, ese miedo está desapareciendo. Hace unos años era mucho más habitual que determinadas personas, especialmente quienes se identificaban con la derecha, prefiriesen callar sus opiniones para evitar ser señaladas o juzgadas.

Hoy percibimos un cambio importante. Cada vez hay más jóvenes dispuestos a expresarse con naturalidad, aunque sepan que sus ideas pueden resultar incómodas o minoritarias en determinados ambientes.

Una democracia sana necesita ciudadanos que no tengan miedo a decir lo que piensan, sean de derechas, de izquierdas o de ninguna de las dos.

Debate, formación e instituciones: las herramientas de Libertad sin Ira

Libertad sin Ira apuesta mucho por el debate y la participación. ¿Qué idea o iniciativa de la asociación te gustaría que conociera todo el mundo?

Nuestros clubes de debate son, como bien dices, una parte fundamental. Son espacios donde aprender a argumentar, escuchar y defender tus ideas frente a quienes piensan diferente.

Pero también está lo que ya ve todo el mundo: la posibilidad de acercarse al mundo institucional, conocerlo desde dentro y conversar directamente con quienes forman parte de él. Para muchos jóvenes, ámbitos que normalmente parecen muy lejanos se vuelven accesibles.

Queremos abrir puertas que muchas veces parecen cerradas para nuestra generación y demostrar que las instituciones también son suyas.

«Tener más información a nuestro alcance no significa necesariamente estar mejor informados»

¿Consideras que las redes sociales están despertando el interés político de los jóvenes o, por el contrario, están aumentando la polarización?

Creo que las redes han despertado, sobre todo, un mayor interés por la política, aunque también es cierto que en algunos casos pueden favorecer la polarización. Han democratizado enormemente el acceso a la información y han permitido que cualquier persona pueda acercarse a cuestiones que antes parecían reservadas a unos pocos.

El problema aparece cuando confundimos estar expuestos constantemente a contenido político con estar realmente informados.

Tener más información a nuestro alcance no significa necesariamente estar mejor informados.

Quien busca comprender un asunto suele contrastar, profundizar y acudir a distintas fuentes; la polarización, en cambio, se alimenta muchas veces de mensajes rápidos, simplificados y pensados para provocar una reacción inmediata.

«Si no nos gusta cómo se están haciendo las cosas, alejarnos de la política no va a cambiarlas»

¿Qué le dirías a un joven que está completamente desencantado con la política y piensa que “todos los políticos son iguales”?

No creo que eso sea cierto. La política es algo bueno porque, al final, es una de las principales herramientas que tenemos para transformar la sociedad y cambiar aquello que no funciona. Es verdad que durante los últimos años hemos visto cómo se ha denostado mucho y cómo ha crecido la desafección hacia ella, en parte por motivos comprensibles.

Pero precisamente por eso la respuesta no puede ser la resignación. Si no nos gusta cómo se están haciendo las cosas, alejarnos de la política no va a cambiarlas. Hay que implicarse, participar y trabajar para construir una alternativa. Que algo no nos guste debería ser un motivo para actuar, no una excusa para rendirnos.

«Quiero dejar un testigo que perdure»

Y en lo personal, Edu, ¿qué te gustaría haber conseguido al frente de Libertad sin Ira cuando llegue el momento de dejar la presidencia?

Me gustaría dejar un testigo que perdure y, sobre todo, una asociación que siga creciendo y mantenga intacta su energía. Quiero irme con la conciencia de haber contribuido a construir su futuro, a consolidar sus objetivos y sus valores, y dejar detrás un gran grupo de personas con ilusión por seguir avanzando en la misma dirección.

Quiero muchísimo este proyecto y no me imagino desvinculándome de él. La presidencia es una etapa y el compromiso con Libertad sin Ira va mucho más allá. Cuando llegue el momento daré el relevo con muchísimo gusto, pero seguiré apoyando, ayudando y estando a disposición de quien venga después. Al final, lo importante es que el proyecto siempre esté por encima de las personas.