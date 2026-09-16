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Política

ASTRACANADA EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Una eurodiputada de la izquierda italiana incendia el Parlamento negando a Ceuta su españolidad

La italiana Ilaria Salis de La Izquierda cuestiona la españolidad de Ceuta en sesión plenaria y genera una oleada de críticas en redes y hemiciclo

Una eurodiputada de la izquierda italiana incendia el Parlamento negando a Ceuta su españolidad
Ilaria Salis (La Izquierda). EP.
Archivado en: Juan Ignacio Zoido | Parlamento Europeo | Política | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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La eurodiputada Ilaria Salis, del grupo de La Izquierda italiana, desató una fuerte controversia en el Parlamento Europeo al afirmar que Ceuta no forma parte de España.

 

Durante la sesión, Salis puso en duda el estatus de Ceuta como territorio español en un contexto de debate sobre fronteras exteriores de la Unión. La afirmación, lejos de pasar desapercibida, provocó murmullos y protestas inmediatas entre los eurodiputados españoles presentes.

El vídeo mostró cómo la diputada sostuvo su postura con un tono firme, lo que fue interpretado por muchos como un ataque directo a la integridad territorial de España:

Ceuta no es España. Ceuta no es Europa. Geográficamente está en África e históricamente es residuo del colonialismo europeo. Y desde esta contradicción debemos partir si queremos hablar de la crisis migratoria de finales de julio que la derecha inmediatamente ha transformado en propaganda racista y nacionalista.

El clip, de apenas veintiún segundos, se ha convertido en tendencia en X y ha motivado centenares de comentarios que van desde la indignación hasta la defensa de la pluralidad de opiniones en el Parlamento. Usuarios destacan que declaraciones de este tipo erosionan la confianza en las instituciones europeas y alimentan narrativas que cuestionan fronteras reconocidas internacionalmente.

El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, también reaccionó a las declaraciones de Ilaria Salis y dirigió sus críticas directamente al PSOE:

Estos son los socios de Sánchez en Europa. Exigimos al PSOE que se desmarque de ellos cuanto antes.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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