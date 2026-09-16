Una eurodiputada de la izquierda italiana incendia el Parlamento negando a Ceuta su españolidad

¿De qué sórdida pizzería se escapó?

La eurodiputada Ilaria Salis, del grupo de La Izquierda italiana, desató una fuerte controversia en el Parlamento Europeo al afirmar que Ceuta no forma parte de España.

Dicen que en España ya hay más tontos que botellines. Pero en al Parlamento Europeo también ha llegado un buen cargamento de zotes, sectarios y malintencionados como esta eurodiputada italiana de La Izquierda, Ilaria Salis, negando a Ceuta su españolidad. ¡Más imbécil y no nace! pic.twitter.com/lmZJRxceDA — Luis Rioja (@miescano351) September 16, 2026

Durante la sesión, Salis puso en duda el estatus de Ceuta como territorio español en un contexto de debate sobre fronteras exteriores de la Unión. La afirmación, lejos de pasar desapercibida, provocó murmullos y protestas inmediatas entre los eurodiputados españoles presentes.

El vídeo mostró cómo la diputada sostuvo su postura con un tono firme, lo que fue interpretado por muchos como un ataque directo a la integridad territorial de España:

Ceuta no es España. Ceuta no es Europa. Geográficamente está en África e históricamente es residuo del colonialismo europeo. Y desde esta contradicción debemos partir si queremos hablar de la crisis migratoria de finales de julio que la derecha inmediatamente ha transformado en propaganda racista y nacionalista.

El clip, de apenas veintiún segundos, se ha convertido en tendencia en X y ha motivado centenares de comentarios que van desde la indignación hasta la defensa de la pluralidad de opiniones en el Parlamento. Usuarios destacan que declaraciones de este tipo erosionan la confianza en las instituciones europeas y alimentan narrativas que cuestionan fronteras reconocidas internacionalmente.

El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, también reaccionó a las declaraciones de Ilaria Salis y dirigió sus críticas directamente al PSOE:

Estos son los socios de Sánchez en Europa. Exigimos al PSOE que se desmarque de ellos cuanto antes.