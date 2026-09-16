Una soberbia Alicia García (PP) sopapea a Marlaska por el descontrol de Ceuta y le da diez razones objetivas para dimitir

Se podrá decir más alto, pero no más claro.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, protagonizó en la tarde del 15 de septiembre de 2026 una de las intervenciones más demoledoras de la legislatura en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

Frente a un Fernando Grande-Marlaska que se atrinchera en el cargo, la senadora popular le enumeró una decena de razones objetivas para dimitir y le exigió que pida perdón a los ceutíes.

«¿Qué más tiene que pasar en España para que usted dimita?», le espetó García, mientras la bancada popular coreaba «¡dimisión, dimisión!».

El ministro, en su línea habitual, se limitó a acusar al PP de mentiras, bulos, xenofobia y confrontación, y a insistir en que «seguiré aquí» porque no le gusta «esa forma de hacer política».

La política del PP no se arrugó en ningún instante:

Señor Marlaska, Ceuta no se merece esto. Permitieron la invasión, les llamaron xenófobos y usted les dijo que su inseguridad es subjetiva. ¿Subjetiva un monte ardiendo? ¿Subjetiva niños escoltados para ir al colegio? ¿Subjetiva 35 agresiones sexuales hoy ya? ¿Subjetiva 600 allanamientos de morada? ¿Subjetiva tuberculosis y sarna en sus cuarteles? Si esto es lo subjetivo, no quiero ni imaginarme qué es lo objetivo para usted. Señor Marlaska, ¿qué más tiene que pasar en España para que usted dimita?

Os traigo 10 motivos por los que Marlaska ya debería haber dimitido. No le faltan razones para dimitir. Lo que le falta es dignidad pic.twitter.com/RwIyicmsEk — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) September 15, 2026

García dio las diez razones por las que Marlaska debería de dimitir del Ministerio del Interior:

Señor Marlaska, usted dijo hace poco que no tiene ninguna razón para dimitir. Le traigo solo diez. Uno, tuvieron alertas, las tiraron a la basura. El día de la invasión, Ceuta tenía cinco guardias civiles y cinco buzos. Segundo, eligieron al culpable más débil, un jefe de gabinete. Él dimitió. Y un día más. Y usted sigue aquí. Tercero, dijo usted que no había informes, pero hicieron una voladura controlada y enseñaron 40. ¿Para cuándo los demás? Cuatro, usted debía de dar la cara aquí en el Senado, pero eligió el eclipse. En Ceuta, una crisis de seguridad nacional y usted en la luna. Cinco, mes y mes, mes y medio después, la situación es peor. Usted huyó de Ceuta como Sánchez de Paiporta. Sexta, señaló a 280 periodistas. Métodos de la Stasi. Una parapolicial contra la libertad de prensa. Siete, sus propios policías le piden la dimisión. Ocho, mientras a los periodistas los señalan, a los etarras los sueltan. El último Parot. 82 asesinatos en la calle. Nueve, Melilla decenas de muertos en la valla. Barbate dos guardias civiles asesinados. Su cúpula de Interior imputada. Y usted no dimite. Diez, los españoles ya les han metido en su lista negra. A Sánchez y a usted, por más que fabriquen votantes para manipular el censo, han pasado usted del manual de resistencia al manual de aprendiz de Caudillo.

Y acabó calificándolo de indigno: