El último vómito de Pedro Sánchez no tiene precio: ¡Atentos a su respuesta cuando le preguntan por los menas de Ceuta!

¡Vomitivo a más no poder!

Pero tampoco choca conociendo a Pedro Sánchez y su forma de actuar cuando el asunto le incomoda.

Ese breve instante en el pasillo del Congreso de los Diputados, que duró solo unos segundos, encapsuló un conflicto que lleva más de un mes enredado en Ceuta.

Cuando se le preguntó sobre la situación de los menores migrantes que deambulan por la ciudad autónoma, Pedro Sánchez se limitó a contestar con un cortante «pregúntenle a Vivas», delegando la responsabilidad al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Este intercambio se produce tras una entrada masiva de aproximadamente 80.000 personas a finales de julio, y cuando el propio Gobierno central estima que quedan entre 700 y 1.000 menores sin un sistema de tutela en las calles y playas de la ciudad.

A pesar de que Marruecos se ha comprometido públicamente a aceptar reagrupaciones familiares, la situación sobre el terreno dista mucho de ser ideal: un sistema de protección desbordado, trámites atascados durante semanas y una disputa política que convierte a los niños en herramientas para la confrontación.

Pedro Sánchez demuestra su nivel de inmoralidad con esta respuesta cuando le preguntan en los pasillos del Congreso de los Diputados por los menores no acompañados que pululan por Ceuta: «Pregúntenle a Vivas» pic.twitter.com/CsbuUGBRrn — Luis Rioja (@miescano351) September 16, 2026

Un gesto en el Congreso que refleja un choque de fondo

La declaración de Sánchez en el Congreso no es un exabrupto aislado, sino una muestra palpable de la colisión institucional que persiste desde el inicio de la crisis. Desde Moncloa se sostiene que la responsabilidad en la gestión cotidiana de estos menores corresponde al Gobierno de Ceuta, mientras que la administración central retiene el control sobre el asilo, los expedientes y, si es necesario, los procesos de devolución. Desde la ciudad autónoma, Vivas argumenta que el alto número de menores —más de 2.000 registrados según diversas estimaciones— sobrepasa completamente su sistema de protección y reclama más recursos y claridad legal.

La disputa también se ha extendido a los detalles más técnicos. Durante un mes y medio, los expedientes de estos menores quedaron prácticamente paralizados a causa de la falta de la figura del defensor del menor, que es requerida por la ley de asilo. Solo en los últimos días, y tras un acuerdo de emergencia entre el ministro Ángel Víctor Torres y la administración ceutí, se ha desbloqueado la contratación de abogados para la tramitación de casos, siendo el Estado quien asume los costos económicos. Mientras tanto, los menores continúan alojados en polideportivos, escuelas transformadas en centros de acogida e incluso, en algunas ocasiones, en la calle.

Mientras los técnicos se ocupan de discutir expedientes y reagrupaciones, el ámbito político sigue su propio rumbo. El Gobierno de Sánchez ha aprobado un paquete de ayudas que supera los 300 millones de euros, incluyendo un real decreto ley que destina 25 millones específicamente para la atención de menores migrantes. El Congreso está debatiendo su convalidación, mientras la dialéctica política entre partidos se intensifica: el Gobierno acusa a los gobiernos regionales del PP y Vox de bloquear la reubicación de menores en la península y de utilizar la crisis como arma contra Moncloa.

Los dirigentes populares, por su parte, piden que se acelere la devolución de los menores a Marruecos, siempre que existan garantías legales y familiares, y critican que el Gobierno haya demorado demasiado en identificar y registrar a todos los niños que llegaron a Ceuta. En paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia sostiene que muchos de estos menores son “víctimas” y advierte que no todos pueden ser devueltos: habrá casos de asilo, situaciones de riesgo, y familias que no se logran localizar.

El debate no se encuentra solo en Madrid. En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, varias comunidades dirigidas por el PP y Vox han rechazado participar en la distribución de menores, a pesar de que ya cuentan con plazas de acogida preparadas en la península. Bruselas, por su parte, ha indicado que los menores no acompañados deberían regresar a Marruecos, una postura que entra en conflicto con la del ministerio correspondiente, sumando otra capa de tensión al contexto europeo.

Lo que puede venir: más tensión, más decreto y más menores esperando

A corto plazo, el Gobierno está considerando dos opciones: acelerar la reubicación voluntaria de menores a otras comunidades y, si no hay consenso, activar el real decreto para forzar el reparto. En teoría, se espera que los traslados a la península puedan completarse en un plazo de dos meses, aunque otras proyecciones sugieren que podrían ser necesarios al menos tres meses para normalizar la situación, teniendo en cuenta la saturación de los recursos y los procedimientos administrativos.

En Ceuta, la vida cotidiana ya está afectada por la crisis. Escuelas como Reina Sofía o Príncipe Felipe han sido utilizadas como centros de acogida temporales y deberán desocupar espacios antes del inicio del nuevo curso escolar, lo que obliga a la búsqueda de nuevos locales y centros de emergencia para alojar a los menores. Paralelamente, se han movilizado equipos especializados, como la unidad UMAIME respaldada por ONG, para evaluar casos y proporcionar atención psicológica y social.