Álvaro Picazo toma el mando de NNGG Madrid tras el salto de Dancausa a la dirección nacional

Nuevas Generaciones de Madrid cambia de manos. Álvaro Picazo, de 23 años, se pone al frente de la organización juvenil del Partido Popular en la Comunidad de Madrid después de que Ignacio Dancausa diera el salto a la presidencia nacional de NNGG.

El relevo se ha producido en la Junta Directiva Autonómica celebrada este lunes y abre una nueva etapa para los jóvenes populares madrileños. Picazo ejercerá la presidencia de manera transitoria hasta la celebración del próximo congreso de la organización.

No es, sin embargo, un desconocido dentro de las estructuras juveniles del PP. Picazo venía desempeñando el cargo de vicesecretario de Universidades de NNGG Madrid, desde donde ha desarrollado buena parte de su actividad política vinculada al mundo universitario.

Su perfil combina precisamente dos de los espacios en los que Nuevas Generaciones quiere seguir creciendo: la universidad y la política juvenil.

De la universidad a la dirección de NNGG Madrid

Picazo acaba de terminar el doble grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Antes de llegar a la presidencia madrileña de NNGG, también ejerció como secretario general del Consejo de Estudiantes de esta universidad.

A sus 23 años, cuenta además con experiencia profesional como asesor fiscal en el sector privado.

Ahora tendrá que ponerse al frente de una organización con una importante implantación en la Comunidad de Madrid y que afronta los próximos meses con un horizonte político marcado por las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

El relevo de Ignacio Dancausa

La llegada de Picazo está directamente relacionada con el ascenso de Ignacio Dancausa a la dirección nacional de Nuevas Generaciones.

Dancausa ha dejado la presidencia madrileña después de consolidar durante su etapa al frente de la organización una estructura juvenil que el PP madrileño considera estratégica.

Durante la Junta Directiva, el ya presidente nacional de NNGG se despidió de la organización madrileña y puso en valor el trabajo desarrollado durante los últimos años.

Ahora, el testigo pasa a una nueva generación.

Y el perfil de Picazo encaja precisamente con esa renovación. 23 años, formación universitaria, experiencia en representación estudiantil y recorrido dentro de NNGG.

«La organización que más se parece a la juventud madrileña»

Tras su elección, Picazo reivindicó el papel de Nuevas Generaciones como espacio de participación política para los jóvenes de la Comunidad de Madrid.

El nuevo presidente aseguró que afronta esta responsabilidad con «ilusión» y defendió su intención de acercar el proyecto del PP madrileño a las nuevas generaciones.

Entre sus objetivos está también llevar el mensaje de Isabel Díaz Ayuso a todos los jóvenes de Madrid, según manifestó tras asumir el cargo.

Una declaración que deja claro el papel que NNGG Madrid pretende desempeñar durante los próximos meses: convertirse en uno de los principales canales de conexión entre el Gobierno madrileño, el Partido Popular y los jóvenes.

El PP madrileño mira a 2027

El nombramiento se produce, además, con el calendario electoral ya en el horizonte.

Las elecciones autonómicas y municipales de 2027 marcarán buena parte de la actividad política del próximo curso y Nuevas Generaciones tendrá un papel relevante dentro de la estructura del PP de Madrid.

Durante el acto también estuvo presente el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien respaldó el relevo y puso en valor el papel de la organización juvenil.

Junto a Picazo, Álvaro Aranda se incorpora a la dirección como vicesecretario de Análisis Político.

La fotografía es, por tanto, la de un relevo generacional en una de las organizaciones juveniles con mayor peso dentro del PP. Dancausa emprende su etapa nacional y Picazo recoge el testigo en Madrid.

Una nueva generación toma posiciones en NNGG Madrid justo cuando el partido comienza a preparar el próximo ciclo electoral.