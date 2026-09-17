El amnésico y sectario Ángel Víctor Torres, el jefe del mando único en Ceuta, se suma a la tesis sanchista de echar m*erda contra Vivas

Tiene más cara que espalda.

Aunque cierto es que es casi condición indispensable para poder formar del comité sanchista en La Moncloa.

El ministro Ángel Víctor Torres, en otra intervención para generar polémica con sus declaraciones sobre la situación en Ceuta. En un mensaje en redes, el responsable del mando único en la ciudad autónoma acusa a las administraciones inferiores de tener que asumir el peso de los problemas migratorios, en concreto al presidente Juan Jesús Vivas.

El vídeo compara la actitud actual con lo ocurrido durante la pandemia del Covid-19 y señala que, cuando las cosas se complican, se deriva la responsabilidad hacia abajo.

El amnésico y sectario Ángel Víctor Torres, el jefe del mando único en Ceuta, se suma a la tesis sanchista de echar mierda contra Juan Jesús Vivas. Está a dos declaracions de decir que el presidente de la ciudad autónoma abrió la verja a los invasores. pic.twitter.com/NiVCybh5q1 — Luis Rioja (@miescano351) September 17, 2026

El titular ministerial, un 25 de agosto de 2026, en RTVE, presumió de asumir el mando único tras la crisis generada en la ciudad autónoma:

Se ha constituido un mando único, colectivo y colegiado, en el que está también la Ciudad Autónoma de Ceuta. Hoy lo vamos a constituir y por tanto todos tenemos responsabilidades y por tanto todos tenemos que arrimar el hombro.

Sin embargo, cuando todo el asunto se ha descontrolado, Torres tira balones fuera y asume la tesis sanchista de arremeter contra Juan Jesús Vivas:

Hoy lo que ha ocurrido es que se le ha preguntado al presidente del gobierno de España, hoy es Pedro Sánchez, pero podría haber sido cualquiera, qué ocurre con los 800, 700 o 1.000 menores que están en las calles de Ceuta. Y el presidente del gobierno de España ha dicho, oiga, pregúntele usted al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ¿por qué? Porque eso es competencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Insistió en que la responsabilidad tiene que ser de Ceuta: