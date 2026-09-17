Isabel Durán atiza a Sánchez por su ‘pucherazo’ con el CERA: «Dispara todas la sospechas»

El censo exterior ha vuelto a situarse en el centro de la polémica, impulsado por una inquietante sospecha: el conteo de los españoles en el extranjero parece crecer a un ritmo que escapa a un análisis riguroso.

La periodista Isabel Durán, en El Debate, pone el foco en el denominado “contador” del CERA, un elemento técnico que, lejos de limitarse a un asunto administrativo, se ha transformado en un arma en el terreno electoral.

Esta controversia no surge de una simple corazonada. Se alimenta de unos datos que, en los últimos meses, han disparado todas las alarmas: el CERA pasó de 2.715.986 electores el 1 de junio de 2026 a 2.736.522 el 1 de julio.

Esto representa un incremento de 20.536 inscritos en tan solo treinta días, el más alto en toda la serie histórica, según datos oficiales. A ello se suma la denuncia de un “apagón” informativo por parte del INE en la actualización de los datos censales, un vacío que ha tenido a la opinión pública mirando un reloj que sigue corriendo.

Un censo que crece, una transparencia que no acompaña

El problema no se limita al aumento del voto exterior, sino a la rapidez y la falta de claridad con la que se produce.

En especial por ser un asunto al que el propio Gobierno Sánchez le puso el ojo, al considerar en un informe de 2025 que ante la «baja participación» del voto exterior había que impulsarlo.

La cosa se vuelve especialmente pantanosa por la conocida como ley de nietos, que en principio permite que los descendientes de exiliados políticos accedan a la nacionalidad, y por ende, al censo exterior. Y es que ha generado rechazo no tanto por sus repercusiones electorales significativas, sino por los plazos ampliados que permiten que puedan obtener la nacionalidad personas que son descendientes de españoles que abandonaron el país mucho antes de que estallara la guerra civil.

Pero no es la única irregularidad a la normativa modificada por la hermana del ministro Óscar Puente.

En este sentido, se han reportado nacionalizados que se han registrado en municipios que no existían en 1955 por lo cuál, es imposible que sus antepasados aparezcan registrados en esas administraciones locales.

Esta combinación es especialmente delicada, dado que el voto exterior no es un tema menor. En elecciones reñidas, unas pocas decenas de miles de votos pueden hacer una notable diferencia en la distribución de escaños. Además, si el censo experimenta un crecimiento contundente en distritos o provincias específicas, el impacto puede ser mucho más significativo de lo que sugieren los datos a nivel nacional.

Aquí radica el trasfondo crucial: no se debate únicamente el número de electores, sino dónde se encuentran, cómo se inscriben y cuándo ingresan en el proceso.

La figura de la estratega de datos y el mensaje político

Durán subraya también la implicación de una estratega de datos en la gestión del contador, Elena Manzanera, que añade un matiz de sofisticación al conflicto. No se trata solo de una oficina o de un registro, sino de cómo se organiza y se presenta la información en un momento de máxima sensibilidad política.

La oposición denuncia una ingeniería electoral; por su parte, el Gobierno y sus aliados ven una interpretación interesada de un proceso administrativo complejo. Entre estas dos posturas surge un espacio poco elegante, pero muy representativo de la idiosincrasia española: el de la sospecha constante, donde cada gráfico se ve como una trampa y cada silencio, como una maniobra.

Y es que, recuerda la periodista «en las generales del 23-J de 2023 catorce provincias tuvieron el último escaño a menos de un punto de cambiar de partido».

Si el ritmo de incorporación al CERA se sostiene, la discusión sobre su impacto político crecerá aún más.