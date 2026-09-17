NNGG Cataluña llena Sant Cugat en un inicio de curso histórico con Dancausa, Jimena Vallejos y Alejandro Fernández

Nuevas Generaciones de Cataluña ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso político con una demostración de fuerza en Sant Cugat del Vallès. La organización juvenil del Partido Popular ha reunido este jueves a numerosos jóvenes en un encuentro que ha contado con la presencia de Ignacio Dancausa, presidente nacional de NNGG; Jimena Vallejos, presidenta de NNGG Cataluña, y Alejandro Fernández, presidente del PP catalán.

La cita, planteada como un encuentro distendido entre jóvenes populares de distintos puntos de Cataluña, se ha convertido en una de las primeras grandes fotografías del nuevo curso político para la organización.

El encuentro había sido presentado bajo el lema «Más vivienda, más seguridad y más oportunidades para los jóvenes», tres cuestiones que NNGG Cataluña ha situado entre sus principales prioridades.

Y la respuesta a la convocatoria ha servido a los populares para reivindicar el crecimiento que está experimentando su estructura juvenil en Cataluña.

Una nueva generación de jóvenes populares

Con Jimena Vallejos al frente de NNGG Cataluña, la organización afronta el nuevo curso con el objetivo de ampliar su presencia territorial y aumentar la participación de jóvenes en las diferentes agrupaciones del PP.

Sant Cugat ha servido precisamente como punto de encuentro para militantes y simpatizantes procedentes de diferentes partes del territorio.

La presencia de Ignacio Dancausa ha permitido además conectar la estructura catalana con la dirección nacional de Nuevas Generaciones, mientras que Alejandro Fernández ha acompañado a los jóvenes populares catalanes en una jornada que ha tenido también un marcado componente de partido.

El encuentro refleja la apuesta del PP catalán por incorporar nuevas caras y dar mayor protagonismo a una generación que reclama espacio en el debate político.

Vivienda, seguridad y oportunidades

La vivienda ha sido uno de los principales asuntos sobre la mesa. El acceso a un hogar se ha convertido en una de las cuestiones que más preocupa a los jóvenes, especialmente en municipios del área metropolitana de Barcelona.

En Sant Cugat, precisamente, el Ayuntamiento ha reconocido las dificultades existentes para facilitar el acceso a la vivienda y trabaja en el desarrollo de Ca n’Ametller, un proyecto que contempla unas 5.500 viviendas, de las que alrededor de 3.200 serían protegidas.

A esta cuestión se han sumado la seguridad y las oportunidades laborales, dos asuntos que NNGG quiere colocar en el centro de su discurso para los próximos meses.

La organización juvenil del PP busca así alejarse de una política centrada únicamente en las estructuras internas de los partidos y poner el foco en problemas cotidianos que afectan directamente a los jóvenes: poder emanciparse, encontrar un empleo, acceder a una vivienda y vivir en ciudades seguras.

El PP catalán mira a sus jóvenes

La fotografía de Sant Cugat llega en un momento en el que el PP catalán está reforzando su estructura territorial y dando mayor visibilidad a sus cuadros jóvenes.

La presencia de Vallejos, Dancausa y Fernández en el mismo acto evidencia además la coordinación entre las estructuras nacional, catalana y juvenil del partido.

Para NNGG Cataluña, el reto pasa ahora por mantener este crecimiento durante el nuevo curso político y convertir la movilización de sus bases en una mayor presencia en las calles, en las universidades y en los municipios catalanes.

El arranque de curso deja, en cualquier caso, una imagen clara: los jóvenes populares catalanes quieren ganar protagonismo y NNGG Cataluña pretende que su crecimiento se note también fuera de las sedes del partido.

Sant Cugat ha sido el primer gran escenario de este nuevo curso.