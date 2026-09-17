Tardón toma cartas en el asunto en Ceuta y cita a Vivas tras las alertas internas

La jueza María Tardón avanza en la causa que investiga lo sucedido en Ceuta al convocar como testigo al presidente autonómico, Juan Vivas, y al exjefe de gabinete del Gobierno en la ciudad. Este proceso se centra en una pregunta incómoda: quién estaba al tanto y en qué momento. La resolución, que fue adelantada por El Debate, se inserta en una investigación que busca no solo desentrañar la entrada masiva de julio, sino también el circuito de las alertas y la cadena de decisiones que debieron seguirse.

La decisión procesal no es menor. Tardón aborda este episodio no solo como un tema de orden público, sino como una cuestión con potencial dimensión de seguridad nacional. Esto implica analizar las comunicaciones entre organismos, responsables políticos y mandos administrativos que serán revisadas por la justicia. En este contexto, Ceuta vuelve a ocupar un lugar incómodo para Madrid: se presenta como una frontera sensible, un termómetro diplomático y un recordatorio de que, cuando los avisos fallan, la respuesta resulta a menudo un apañado apresurado.

Qué investiga la jueza

La magistrada ha solicitado información sobre las alertas y análisis de riesgo generados por diversas entidades antes, durante y después de la entrada masiva, así como los destinatarios de dichos mensajes. La investigación parte del supuesto de que pudo haber una actuación coordinada o, al menos, una secuencia de advertencias suficiente como para exigir una reacción más ágil y organizada. Recientemente, varios medios han publicado que se incorporan documentos y comunicaciones que indican avisos previos dados por servicios de inteligencia y otras entidades estatales.

En este sentido, la citación de Vivas tiene un peso político notable. No solo porque fue de los primeros en alertar públicamente sobre la gravedad de la situación, sino porque su testimonio puede ayudar a establecer un cronograma claro de llamadas, mensajes y transmisión de información. También se espera que detalle la respuesta que recibió de parte del Ejecutivo central al advertir sobre un escenario que luego se desbordó. Por lo tanto, la cuestión ya no es solamente la entrada masiva, sino cómo se gestionó la situación previamente y si hubo ineficiencia institucional en momentos cruciales.

El papel de las alertas

El elemento más delicado radica en las advertencias. Diversos informes de prensa sugieren que el CNI identificó movimientos y mensajes en redes sociales que podrían movilizar a miles de personas, y que parte de esta información se trasladó a los responsables de la Delegación del Gobierno en Ceuta. También se ha mencionado que hubo comunicaciones previas que implicaban riesgos y, según ciertas fuentes de la investigación, existieron múltiples alertas antes de que se produjera el salto masivo.

La controversia no se limita a un ámbito técnico, sino que se extiende a lo político. Mientras algunas versiones apuntan que sí hubo avisos significativos que no se atendieron con la debida seriedad, otras defienden que no existieron alertas en los términos descritos posteriormente. Este choque de versiones explica la rápida escalada del caso: no se está debatiendo solo la magnitud de la entrada, sino si el Estado fue informado a tiempo y si la información fluyó adecuadamente a través de la administración. En situaciones como esta, los detalles son tan relevantes como el titular; a veces, una llamada perdida puede tener más peso que un discurso completo.

Vivas, Moncloa y el choque de versiones

Juan Vivas ha intensificado su discurso en los últimos días, insistiendo en la gravedad de la situación vivida en Ceuta, e incluso utilizando términos muy contundentes sobre los sucesos. Su relato entra en conflicto con la versión que intenta fijar el Gobierno, que minimiza la importancia de las alertas previas o niega la existencia de advertencias en los términos que se describieron más adelante. Además, han surgido informaciones sobre tensiones internas en la comunicación entre la presidencia ceutí y el entorno de Moncloa, con llamadas y insistencias que, vistas desde fuera, parecen más un guion de novela de oficina que un mecanismo de respuesta ante una crisis nacional.

El exjefe de gabinete citado por la magistrada podría ser crucial para aclarar esa secuencia. Si confirma que transmitió los avisos, el foco se desplazará hacia quién recibió la información y por qué no se activaron las medidas adecuadas de forma más temprana. Si, en cambio, sostiene que la advertencia no se elevó correctamente, la responsabilidad política se desvíará hacia otra dirección. En ambos escenarios, la investigación deja una incómoda reflexión para el poder: en una crisis fronteriza, la descoordinación no solo se mide en kilómetros de costa, sino en minutos de respuesta.

Consecuencias políticas y jurídicas

La ampliación de la causa ejerce una presión adicional sobre el Ejecutivo y la estructura administrativa implicada. Si la Audiencia Nacional consolida la línea de investigación relacionada con la gestión de las alertas, el caso podría cuestionar no solo actuaciones específicas, sino todo el mecanismo de respuesta ante crisis fronterizas. Políticamente, la oposición ya ha encontrado un filón para hablar de fallos de previsión, falta de transparencia y una reacción que llegó tarde.

En el ámbito jurídico, este asunto podría llevar la causa a un terreno más extenso: el de la posible responsabilidad por omisión, descoordinación o una respuesta inadecuada ante una situación que la propia magistrada ha calificado como de seriedad máxima. Además, la acumulación de informes, notas y comunicaciones desclasificadas reduce cada vez más el margen para la ambigüedad. Cuando hay tantos documentos, el problema no es la falta de pruebas: es que las pruebas comienzan a hablar con una claridad inquietante.