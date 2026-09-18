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¿QUIÉN DISEÑA LA ESTRATEGIA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR?

Caos, improvisación y ridículo: así traslada el Gobierno Sánchez a los invasores al puerto de Ceuta

Tensión entre los agentes por las estampidas generadas en los primeros minutos del operativo para embolsar a los 'sin papeles'

Archivado en: Fernando Grande-Marlaska | Gobierno | Gobierno de España | Juan Jesús Vivas | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Una muestra más de la improvisación a la que este Gobierno Sánchez nos tiene acostumbrados.

Y es que en este caso en particular, el operativo pareciera que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, lo dejó en manos de Mortadelo y Filemón.

Casi dos meses después de la invasión de Ceuta desde Marruecos, este 18 de septiembre de 2026 se está produciendo el traslado de los primeros inmigrantes ilegales al nuevo campamento instalado en el Puerto de la ciudad autónoma desde las playas de Benítez y el Trampolín.

La operación, que comenzó pasadas las seis de la mañana, tuvo que ser paralizada durante varios minutos por el caos que se produjo provocado por las carreras de los inmigrantes que tratan de conseguir una de las cerca de 1.700 plazas habilitadas en el recinto portuario.

Advertencia policial

Fuentes policiales advertieron en aquellos primeros momentos que «la masa no está controlada».

Entre los inmigrantes ilegales instalados en Benítez y El Trampolín hubo una sensación generalizada de miedo de que no hubiera lugar para todos en el nuevo dispositivo. Las diferentes informaciones situaron la capacidad inicial del recinto alrededor de las 1.700 plazas, mientras que el Gobierno preveía trasladar aproximadamente 1.800 personas que continúan durmiendo en las playas.

En algunos momentos se produjeron auténticas avalanchas de personas en la carretera, hecho que obligó a los agentes a intentar frenar las salidas en masa para evitar accidentes. Efectivos de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional española (UIP) se desplegaron también a la zona y personal del SAMU se ha incorporado al dispositivo para coordinar la llegada de los migrantes al nuevo campamento.

Y es que la Policía se vio obligada a cargar contra un grupo de inmigrantes durante el traslado a pie desde las playas al puerto de Ceuta, intentando ralentizar la marcha. Ante la imposibilidad de pararlos, tuvieron que dejarlos pasar tras vivirse momentos de gran tensión entre las fuerzas de seguridad y los inmigrantes.

Tras la estampida inicial, la Policía Nacional logró calmar la situación y organizó a los inmigrantes en grupos de menos de cien personas que quedaron sentados en el suelo a la espera de poder ser llamados posteriormente por los agentes.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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