Júlia Calvet: «No hay para los de casa, ¿cómo vamos a tener para la gente de fuera?»

Júlia Calvet se ha convertido en una de las voces jóvenes de VOX en Cataluña y en una de las diputadas que con mayor contundencia aborda desde la tribuna del Parlament cuestiones como la inmigración, la vivienda, la educación o la libertad de expresión. Su discurso parte de una idea que atraviesa buena parte de su intervención política: la necesidad de recuperar el mérito, el esfuerzo y la capacidad de los ciudadanos para construir un proyecto de vida sin que las instituciones se conviertan en un obstáculo.

En conversación con PERIODISTA DIGITAL, Calvet pone el foco especialmente en los problemas que afectan a los jóvenes. Una generación, sostiene, que pese a estar cada vez más formada encuentra enormes dificultades para acceder a una vivienda, conseguir un empleo que le permita emanciparse o plantearse la posibilidad de formar una familia.

La diputada también aborda uno de los asuntos más polémicos del discurso de VOX: la denominada «prioridad nacional». Calvet defiende que los españoles deben tener prioridad en determinadas políticas públicas y ayudas, una posición que contrapone a lo que considera una gestión insuficiente de los recursos disponibles. «No defiendo la exclusividad. Lo que defiendo es la prioridad», afirma durante la entrevista.

La inmigración ocupa buena parte de la conversación. Calvet vincula el debate migratorio con la vivienda, los servicios públicos y la seguridad, y reivindica que España pueda decidir quién entra en su territorio y cuál es su capacidad para asumir nuevos flujos migratorios. A su juicio, establecer límites no implica ser menos solidario, sino reconocer las posibilidades reales del país.

También pone el foco en la educación y, especialmente, en la universidad catalana. Desde su experiencia vinculada al activismo universitario, denuncia la existencia de espacios donde, a su juicio, se ha impuesto el pensamiento único y reivindica una universidad en la que puedan convivir distintas opiniones. «Hay que recuperar el mérito, el trabajo y el esfuerzo», defiende.

Calvet critica además un sistema político que, según sostiene, ha terminado alejándose de los problemas cotidianos de los ciudadanos. «Se ha mirado hacia los despachos y no hacia la calle», afirma al analizar las dificultades que afrontan los jóvenes.

Una conversación en la que la diputada catalana repasa algunos de los principales debates que protagonizan actualmente la política catalana desde una perspectiva claramente vinculada al proyecto político de VOX.

LA BATALLA POR LA UNIVERSIDAD

Antes de entrar en política fue presidenta de S’ha Acabat. ¿Qué aprendió durante aquella etapa enfrentándose al movimiento independentista dentro de las universidades catalanas y qué cree que todavía queda por hacer en las aulas?

Creo que la universidad tiene que recuperar lo que siempre debería haber sido: una auténtica cuna del conocimiento. Ha dejado de ser, en muchos casos, esa luz y esa cuna del conocimiento que debería ser una universidad para convertirse en un espacio donde se impone el sectarismo y el pensamiento único.

Todos estos temas se tienen que abordar para devolver a la universidad a lo que realmente debe ser: un lugar que proporcione cultura y conocimiento a los estudiantes más jóvenes que quieren formarse.

Hay que recuperar el mérito, el trabajo y el esfuerzo frente a todos aquellos que quieren una universidad ideologizada, donde solamente haya un pensamiento.

Se habla siempre de libertad, de libertad de expresión y de libertad de pensamiento, pero creo que muchas veces la realidad está muy lejos de ese discurso. A quien piensa diferente se le agrede, se le intimida y se hace todo lo posible para acallar a quien piensa distinto, incluso a quien puede llegar a cuestionar determinadas ideas.

Y, sobre todo, en esta casa de Cataluña, también tenemos que hablar del separatismo.

«PRIORIDAD NACIONAL»

VOX habla de “prioridad nacional” para determinadas ayudas y políticas de vivienda. ¿Cómo se aplicaría exactamente esa prioridad y qué respondería a quienes consideran que puede generar discriminación?

No defiendo la exclusividad. Lo que defiendo es la prioridad: poner por delante a los españoles, independientemente de que tengan una mayor renta o una menor renta.

¿Por qué? Porque siempre hablamos de los mismos. Es la teoría del bocadillo: por un lado están los inmigrantes de renta baja, que normalmente siempre están los primeros de las listas en cuanto a determinadas ayudas y vivienda de protección oficial, y por otro lado están aquellos que tienen mayores rentas.

A ver, tenemos que cumplir la ley. La ley se puede cambiar, evidentemente, pero para cambiarla necesitamos las mayorías necesarias. Mientras tanto, vamos a jugar con la ley en la mano.

Como se ha votado a VOX, pero no tenemos mayoría absoluta, habrá que pactar con el PP y, a partir de ahí, ver qué es lo que podemos hacer con la ley que tenemos.

Y teniendo en cuenta que en otras comunidades muchas veces los españoles terminan siendo los últimos de la cola, nosotros, cuando hablamos de priorizar a los españoles, hablamos precisamente de esto.

Y, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, no es una discriminación, es una cuestión de justicia. De justicia a la hora de establecer las prioridades cuando hablamos de ayudas públicas.

INMIGRACIÓN, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Usted ha relacionado en numerosas ocasiones la inmigración con la presión sobre la vivienda, los servicios públicos y la seguridad. ¿Qué modelo migratorio propone VOX para Cataluña y dónde situaría la línea roja?

Tiene consecuencias, como te decía, no solo en los servicios públicos y en la vivienda, sino también en la seguridad, que antes se me había olvidado comentarte.

Ese es uno de los problemas de no saber quién entra en tu país. Al final, cuando no sabes quién entra, tampoco tienes capacidad para gestionar correctamente esa realidad.

Tenemos que hablar de la capacidad de absorción. Un país tiene una capacidad determinada para absorber población. Puedes querer ayudar a todo el mundo, pero tienes que saber cuáles son tus recursos y hasta dónde puedes llegar.

Un país soberano puede escoger y establecer sus propias políticas. Y eso no significa ser peor ni menos solidario. No eres menos bueno ni menos solidario por reconocer cuáles son tus capacidades.

INMIGRACIÓN IRREGULAR Y «EFECTO LLAMADA»

En el Parlament ha sido especialmente contundente contra la inmigración irregular y ha pedido deportaciones. ¿Cree que Cataluña tiene actualmente un problema migratorio o un problema de gestión de la inmigración? ¿Y qué responsabilidad tienen la Generalitat y el Gobierno de Sánchez?

Creo que tenemos que ser realistas. Si no sabes quién entra en tu país, después es muy difícil gestionar todo lo que ocurre.

Y cuando transmites que todo el mundo puede entrar y que después va a tener acceso a determinados recursos, ayudas o servicios, estás generando un efecto llamada.

No es que la inmigración tenga que malvivir aquí. Evidentemente que no. Pero el problema es que no hay para los de casa. ¿Cómo vamos a tener para la gente de fuera si no tenemos recursos suficientes para garantizar determinadas cosas a quienes ya están aquí?

Y además se está engañando a mucha gente que viene buscando una vida mejor. Se les está haciendo creer que aquí van a encontrar una realidad que después muchas veces no existe.

Eso acaba siendo un problema para todos: para los españoles que ya tienen dificultades y también para las personas que vienen de fuera buscando una vida mejor.

EDUCACIÓN, LENGUA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

También ha criticado el modelo lingüístico catalán y lo que considera adoctrinamiento ideológico en las aulas. ¿Qué cambiaría VOX en Cataluña en materia de educación y lengua?

Hay que devolver a la universidad lo que era. Y que era mucho. Hay que recuperar esa universidad como cuna del conocimiento, como un espacio donde los jóvenes puedan formarse y desarrollar un pensamiento crítico.

Hay que recuperar el mérito, el trabajo y el esfuerzo frente a quienes quieren una universidad ideologizada, sometida a un único pensamiento.

Se habla siempre de libertad de expresión y de libertad de pensamiento, pero creo que muchas veces estamos muy lejos de esa realidad.

A quienes piensan diferente se les agrede, se les intimida y se hace todo lo posible para acallarles. Y eso no puede ocurrir en una universidad que debería ser precisamente el lugar donde todas las ideas puedan debatirse.

UNA GENERACIÓN CON DIFICULTADES PARA EMANCIPARSE

Usted ha dicho que los jóvenes de hoy pueden llegar a vivir peor que sus padres. ¿Qué ha fallado para que una generación con más formación y acceso a más oportunidades tenga, sin embargo, tantas dificultades para emanciparse, comprar una vivienda o formar una familia?

Eso es un poco lo que ha fallado: el sistema entero en sí mismo.

Es el sistema bipartidista, es el sistema que durante mucho tiempo ha mirado hacia los despachos y no ha mirado hacia la calle.

Y ahí nos encontramos con leyes que, en realidad, van ligadas a decisiones que no han tenido en cuenta las necesidades de la gente.

Tenemos una generación muy formada y, aun así, hoy en día ni siquiera podemos garantizarle lo más básico. Tenemos jóvenes que tienen dificultades para acceder a una vivienda, para encontrar un empleo digno y para poder construir un proyecto de vida.

Y ese es el problema: que no se ha legislado pensando en la gente de la calle. Se ha legislado muchas veces pensando en los despachos y no en el pueblo.

Por eso creo que hay que recuperar el sentido común y volver a legislar pensando en las personas.

«HAY QUE VOLVER A MIRAR A LA CALLE»

¿Qué cree que debería cambiar para que los jóvenes puedan recuperar la posibilidad de construir un proyecto de vida?

Lo que ha fallado es el sistema entero en sí mismo. Es un sistema que durante mucho tiempo ha mirado hacia los despachos y no hacia la calle.

No se ha legislado para la gente de la calle, no se ha legislado para el pueblo. Se ha legislado muchas veces pensando en quienes están dentro del propio sistema.

Y ese es el problema.

Porque tenemos una de las generaciones más formadas de todas y, aun así, no somos capaces de garantizarle lo más básico.

Hay que volver a mirar a la gente, escuchar cuáles son sus problemas y legislar pensando en ellos. Porque las leyes deberían estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de las leyes.