La portavoz del Gobierno Sánchez va a hacerse la foto a Melilla en su día grande y se lleva un abucheo descomunal

El Gobierno Sánchez va a tener que pedir una buena partida de tapones.

Y es que los melillenses no perdieron el tiempo en mostrar su enfado contra las tropelías de La Moncloa.

Durante el acto institucional por el Día de Melilla, la ministra Elma Saiz y la delegada del Gobierno del PSOE recibieron un abucheo rotundo que dejó claro el malestar de la ciudadanía local. El vídeo del momento, compartido por un usuario en X, captura el rechazo en directo y refleja el temor de muchos a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez repita con Melilla lo ocurrido con Ceuta tras los acuerdos con Marruecos.

Tremebundo abucheo a la ministra Elma Saiz y a la delegada del Gobierno del PSOE en el acto institucional por el Día de Melilla. Los ciudadanos de esa localidad saben que serán los siguientes en ser vendidos a Marruecos tras lo sucedido con Ceuta. pic.twitter.com/s7bNZrS4QS — Luis Rioja (@miescano351) September 18, 2026

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, acudió este jueves a los actos oficiales del Día de Melilla (529 aniversario de la ciudad como española) con la evidente intención de proyectar imagen de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la ciudad autónoma. El resultado fue el contrario: un abucheo generalizado, gritos de «¡fuera, fuera!» y el contraste más humillante posible con el recibimiento que se dio a Alberto Núñez Feijóo.

📹 Abucheos a Elma Saiz y aplausos a Feijóo en el acto por el Día de Melilla.pic.twitter.com/w2cAXGhW7l — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) September 17, 2026

Cuando el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), agradeció públicamente la presencia de Saiz en la Plaza de Armas, el público respondió con una sonora pitada y cánticos de rechazo. Acto seguido, al mencionar al líder del Partido Popular, los mismos asistentes estallaron en una ovación. El mensaje de la calle no admitía interpretaciones.

Imbroda aprovechó el acto para cargar con dureza contra la «pasividad» del Gobierno central ante lo que calificó de «verdadera invasión» de Ceuta a finales de julio, cuando decenas de miles de marroquíes entraron de forma irregular en la ciudad hermana. El presidente melillense reclamó firmeza, retorno de inmigrantes (incluidos menores), refuerzo de fronteras, mayor presencia del Estado y del Rey, y criticó la falta de reciprocidad con Marruecos. Todo ello delante de la ministra portavoz.

Saiz, por su parte, restó importancia a los abucheos. Aseguró que también escuchó aplausos, que el Gobierno «gobierna para el conjunto de la ciudadanía» y que participa «con honor» en el Día de Melilla. Defendió la respuesta del Ejecutivo a la crisis migratoria de Ceuta y reiteró el compromiso “estructural” con la ciudad a través de planes e inversiones. El público, sin embargo, ya había dejado clara su opinión.

El episodio se suma a la creciente desafección que el Gobierno de Sánchez genera en Ceuta y Melilla, territorios que llevan años denunciando abandono, debilidad fronteriza y una política migratoria que, según las autoridades locales, pone en riesgo la seguridad y la convivencia. Mientras Moncloa intenta hacerse la foto institucional, la calle responde con pitadas.