Las ONG instruyen a los invasores de Ceuta: “Di que vienes de la guerra, eres menor o gay”

La afirmación es cruda y suma a la realidad: “Todos dicen que vienen de la guerra, son menores y homosexuales”.

Este comentario proviene de una abogada de Ceuta que trabaja directamente con quienes han sido protagonistas en la reciente oleada migratoria hacia la ciudad autónoma.

La recoge La Gaceta de la Iberosfera en un artículo donde denuncia que algunas ONG están instruyendo a los recién llegados para que se ajusten a los criterios que evitan su expulsión, transformando la frontera sur en un tablero donde se juega a los límites de la legislación sobre extranjería.

En este contexto crítico, Ceuta se presenta como una mezcla de ciudad costera con la presencia de militares en las rotondas, avalanchas de personas hacia el puerto y vecinos preocupados que no solo conversan sobre la presión migratoria, sino que también abordan cuestiones de seguridad, política y un sistema que, según varios, se ha vuelto insuficiente.

La denuncia de la abogada y el papel de las ONG

De acuerdo con este testimonio, repetir que se huye de una guerra, que se es menor de edad o que se pertenece al colectivo LGTBI no es casual, sino que responde a una especie de consigna que circula entre quienes buscan asegurar su permanencia en España. La abogada observa patrones muy similares en las primeras entrevistas: relatos idénticos, palabras clave repetidas y una constante referencia a las categorías más protegidas en la legislación tanto española como europea.

La ley de extranjería y la normativa de asilo brindan una protección especial a tres grupos:

Personas que escapan de conflictos o persecuciones políticas o religiosas

Menores no acompañados

Personas que sufren persecución por su orientación sexual o identidad de género

Satisfacer alguno de estos criterios permite a los inmigrantes quedarse, detiene deportaciones y activa recursos públicos específicos. En este marco, la frontera se convierte en un espacio donde se difumina la línea entre el asesoramiento legal legítimo y un “manual de instrucciones” para evadir la expulsión. Esta discusión no es trivial: organizaciones humanitarias argumentan que ofrecen orientación sobre los derechos de los migrantes, mientras que críticos afirman que se incentiva el abuso de un sistema ya saturado y se prioriza la narración en lugar de los hechos verificables.

Este enfrentamiento ha llegado al ámbito político: se acusa a ciertas ONG de funcionar como intermediarias de la inmigración irregular, de beneficiarse de ella y de presionar para que las devoluciones se conviertan en una excepción. A su vez, dichas organizaciones claman contra un ambiente hostil, afirman que compensan deficiencias administrativas y subrayan que detrás de cada caso hay personas, no solo cifras.

Ceuta, avalanchas, agresiones y la frontera que no descansa

La crisis presente en Ceuta no se sustenta únicamente en la acusación de una abogada. La ciudad ha vivido semanas intensas de tensión:

Avalanchas de miles de personas dirigiéndose al puerto en busca de una plaza en los nuevos campamentos

Enfrentamientos entre grupos de migrantes, algunos de los cuales han dejado heridos por arma blanca

Vecinos que denuncian robos violentos y alteraciones del orden en barrios que ven cómo la convivencia se resquebraja

En uno de los incidentes recientes, cuatro inmigrantes apuñalaron a un vecino que iba en moto, robándole el móvil y un cordón de oro, todo mientras intentaban llegar al puerto para encontrar alojamiento. Esta escena, con disparos al aire para disuadir y cargas para contener a miles de personas, refleja que la frontera ya no es solo una línea más en el mapa, sino un grave problema de seguridad y de gestión cotidiana.

Mientras tanto, el Gobierno central reafirma que no hay evidencia concluyente de una intervención deliberada de Marruecos en la entrada masiva de julio, a pesar de informes policiales que sugieren cierta permisividad en el lado marroquí. Ceuta, por su parte, ha decidido personarse como acusación en la causa abierta por la Audiencia Nacional, poniendo de relieve que los acontecimientos han afectado directamente a los servicios públicos esenciales y a la tranquilidad de la ciudad.

España, motor migratorio de Europa y laboratorio político

El panorama nacional añade más capas complejas a la situación. España alberga aproximadamente el 28 % del saldo migratorio de toda la Unión Europea, recibiendo más inmigrantes que Francia y Alemania juntas, convirtiéndose en motor demográfico del bloque. Este impulso se sustenta tanto en la inmigración regular como en el flujo continuo de entradas irregulares a través del Estrecho, Ceuta, Melilla y Baleares.

Frontex ha indicado que la ruta del Mediterráneo occidental es la única de la UE donde la inmigración ilegal ha aumentado, con un crecimiento que supera el 30 %, mientras que en el resto del continente se registran descensos. La combinación de atractivo económico, políticas de acogida y cierta debilidad estructural en el control fronterizo ha posicionado a España como la puerta preferente, con Ceuta simbolizando este fenómeno.

La política española aborda esta crisis en un marco de confrontación: el Ejecutivo, por un lado, defiende una respuesta caracterizada por la gestión humanitaria y la cooperación con Marruecos, mientras que la oposición demanda mayor firmeza en la aplicación de la ley de extranjería, critica el papel de ciertas ONG y pide que se indique de forma más clara la distinción entre refugiados legítimos y migrantes económicos que pretenden aprovechar vacíos legales. Simultáneamente, las comunidades autónomas debaten cuántos menores pueden acoger, cómo financiar su atención y qué hacer cuando los recursos ya están al borde del colapso.

Entre guerra, minoría y orientación sexual: la batalla por el relato

La afirmación de que “todos dicen que vienen de la guerra, son menores y homosexuales” pone de relieve algo más que una mera estrategia legal: evidencia la relevancia que tiene el relato en la frontera. Dado que la categoría en la que se encuadra a cada persona determina su futuro, no resulta extraño que el discurso se adapte a los incentivos. El verdadero problema surge cuando la verificación de esos datos se torna complicada, lenta o, simplemente, inexistente, y cuando la saturación de servicios dificultan un análisis exhaustivo caso por caso.

En Ceuta, profesionales del ámbito legal, cuerpos de seguridad y trabajadores sociales navegan en esta tensión constante: atender necesidades urgentes, detectar abusos, aplicar la ley y hacerlo en una ciudad que, de manera literal, no tiene espacio ni margen para cometer muchos errores. Mientras tanto, las ONG insisten en que quienes se escapan de la violencia —incluida la que se dirige contra personas LGTBI— siguen careciendo de una protección adecuada, que se otorga prioridad a hombres solos en lugar de a familias y que los recursos disponibles son insuficientes.

Entre uno y otro lado, la realidad se manifiesta: Ceuta ha experimentado cómo su tejido social, su economía y su dinámica diaria se redefinen al compás de avalanchas, traslados y negociaciones entre administraciones que, muchas veces, llegan tarde.

Curiosidades y detalles de una frontera desbordada