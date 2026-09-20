Aznar reclama una respuesta militar ante la presión fronteriza de Marruecos

Ceuta vuelve a ocupar el centro del debate político. José María Aznar ha elevado el tono al abordar la situación de la ciudad autónoma y ha planteado la militarización de Ceuta como una de las respuestas que, según su planteamiento, debería contemplarse ante la presión fronteriza y el escenario abierto con Marruecos.

El expresidente realizó estas declaraciones en ‘Fin de semana’ de COPE, durante una entrevista con Cristina López Schlichting en la que abordó algunos de los principales asuntos de la política nacional e internacional.

“El futuro de España pasará por lo que pase en Ceuta”

Aznar situó la ciudad autónoma en un lugar central dentro de su análisis sobre la seguridad y la soberanía española. Durante la entrevista sostuvo que la situación requiere una respuesta firme y vinculó la cuestión fronteriza con la necesidad de reforzar la posición del Estado.

En ese contexto, planteó la posibilidad de recurrir a una mayor presencia militar y relacionó su propuesta con el traslado a Marruecos de personas que, según su planteamiento, permanecen actualmente en Ceuta.

La advertencia más contundente llegó al referirse al papel estratégico de la ciudad: “El futuro de España pasará por lo que pase en Ceuta”, afirmó.

Perejil como precedente

El expresidente también echó la vista atrás hasta la crisis del islote de Perejil, ocurrida en 2002 durante su mandato. Aznar reivindicó aquella actuación y la utilizó como referencia para defender una determinada forma de afrontar los conflictos relacionados con la soberanía española.

Según explicó, aquella crisis estuvo acompañada de consultas con la Unión Europea, la OTAN y el Congreso de los Diputados antes de que España restableciera la situación que consideraba correspondiente.

Duro reproche a la política hacia Marruecos

La entrevista sirvió además para que Aznar cuestionara el rumbo seguido por el actual Gobierno en su relación con Marruecos.

El exjefe del Ejecutivo criticó especialmente el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental y puso el foco en que la decisión se conociera mediante una carta remitida por el rey de Marruecos.

Para Aznar, las decisiones adoptadas en política exterior tienen una conexión directa con asuntos como la seguridad de Ceuta y Melilla y la defensa de la soberanía española.

Inmigración: Aznar habla de “guerra híbrida”

El expresidente endureció también su discurso al abordar la inmigración irregular. Aznar definió determinados episodios de presión sobre las fronteras como una “guerra híbrida” y defendió que España debe mantener una política migratoria regulada y vinculada a la integración.

Sus palabras colocan nuevamente el foco sobre las fronteras de Ceuta y sobre la compleja relación entre España y Marruecos, dos cuestiones que continúan estrechamente conectadas en el debate político nacional.

Feijóo, el respaldo del expresidente

La conversación terminó extendiéndose al escenario político español. Aznar criticó el deterioro que, en su opinión, atraviesan algunas instituciones y se refirió también a las cuestiones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

En este contexto, mostró su respaldo a Alberto Núñez Feijóo y afirmó que el líder del PP transmite “tranquilidad de Gobierno”.

El mensaje de Aznar devuelve así a Ceuta al primer plano de la política nacional: seguridad, inmigración, soberanía y relaciones con Marruecos vuelven a cruzarse en un debate en el que el expresidente reclama una posición más firme del Estado.