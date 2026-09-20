Ceuta acusa a Interior de frenar el España-México Sub-20 y exige explicaciones a Marlaska

El Gobierno de Ceuta ha elevado el tono contra Fernando Grande-Marlaska después de que el Ministerio del Interior reclamara que el amistoso entre las selecciones Sub-20 de España y México no se dispute en la ciudad. El Ejecutivo autonómico considera que la decisión supone un duro golpe para Ceuta y cuestiona abiertamente los argumentos empleados por el departamento dirigido por el ministro.

Interior habría trasladado a la Real Federación Española de Fútbol su petición de cancelar el encuentro alegando la “presión migratoria existente” y el “contexto de conflictividad social” en la ciudad.

Unos argumentos que han provocado una respuesta inmediata por parte del Gobierno ceutí, que ve una contradicción entre esta justificación y las recientes declaraciones de Marlaska sobre la percepción de inseguridad en Ceuta.

“¿Subjetiva o objetiva? Depende de quién la utilice”

El Ejecutivo local ha convertido precisamente esa aparente contradicción en el eje de su respuesta política.

Hace apenas unos días, recuerda la Ciudad, Marlaska calificaba de “subjetiva” la sensación de inseguridad existente en Ceuta. Ahora, sin embargo, es su propio Ministerio el que invoca razones vinculadas a la seguridad, la presión migratoria y la tensión social para pedir que no se celebre un partido internacional.

La crítica del Gobierno ceutí es directa: “La seguridad de Ceuta no puede ser subjetiva cuando al ministro le conviene y convertirse en objetiva cuando considera oportuno utilizarla para impedir la celebración de un acontecimiento deportivo”.

Para la Ciudad, si Interior considera que existe una amenaza suficientemente grave como para impedir un encuentro deportivo, la obligación del Estado debería ser garantizar las condiciones de seguridad necesarias, y no limitar la actividad de la ciudad.

Un partido que ya estaba en marcha

La decisión resulta todavía más difícil de asumir para el Gobierno autonómico porque, según explica, la organización del encuentro ya había avanzado.

La Ciudad había mantenido reuniones de coordinación con la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación de Fútbol de Ceuta y la AD Ceuta FC. El objetivo era preparar todos los detalles para que una selección española pudiera disputar un encuentro en Ceuta.

El Ejecutivo asegura que las partes implicadas habían mostrado “colaboración, disposición e ilusión” ante la posibilidad de convertir el partido en un acontecimiento deportivo de especial relevancia para la ciudad.

Ahora, la intervención de Interior amenaza con echar por tierra esos preparativos.

Ceuta vuelve a señalar a Marruecos

La respuesta del Gobierno ceutí adquiere una dimensión todavía más política al abordar las posibles razones que, a su juicio, podrían encontrarse detrás de la decisión.

La Ciudad sostiene que el episodio vuelve a generar dudas sobre el trato que recibe Ceuta por parte del Gobierno de la Nación y plantea una interpretación política especialmente crítica: que determinadas decisiones podrían estar condicionadas por la voluntad de evitar situaciones incómodas con Marruecos.

El Ejecutivo autonómico afirma que, desde su valoración política, “detrás de esta decisión vuelve a aparecer la voluntad de evitar cualquier situación que pueda resultar incómoda para Marruecos cuando Ceuta adquiere protagonismo en un acontecimiento internacional con participación de una selección española”.

Se trata de una acusación política formulada por el Gobierno de Ceuta, que reclama que la ciudad pueda desarrollar su actividad con normalidad sin quedar condicionada por factores externos.

“Ceuta es España y tiene derecho a la normalidad”

El Ejecutivo local eleva así el conflicto más allá de un simple partido de fútbol. Su argumento es que impedir la celebración de un acontecimiento deportivo por motivos de seguridad supone precisamente dificultar la normalidad que, según defiende, debería garantizar el Estado.

La Ciudad reivindica que Ceuta es una ciudad española y que debe poder acoger a una selección nacional bajo las mismas condiciones y garantías que cualquier otro territorio del país.

Por ello, el Gobierno ceutí exige al Ejecutivo central y a Marlaska coherencia, explicaciones claras y actuaciones concretas para recuperar cuanto antes la normalidad.

El amistoso España-México se convierte así en el nuevo escenario de un enfrentamiento político entre Ceuta e Interior, con la seguridad, la presión migratoria y la relación con Marruecos como telón de fondo.