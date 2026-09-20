Feijóo se vuelca con Alejandro Fernández y Albiol en Badalona: «Cataluña será decisiva para el cambio que necesita España»

Alberto Núñez Feijóo ha elegido Badalona para lanzar uno de los mensajes políticos más contundentes de este inicio de curso. El presidente del Partido Popular se ha desplazado este domingo a la ciudad gobernada por Xavier García Albiol para arropar al PP de Cataluña y cerrar un acto junto al presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, y el alcalde badalonés.

El escenario no es casual.

Badalona se ha convertido en uno de los principales escaparates del PP en Cataluña y en uno de los municipios donde el partido ha construido una de sus referencias de gestión. Allí, Feijóo ha reivindicado la necesidad de un cambio político en España y ha situado a Cataluña como una pieza relevante de ese proceso.

El acto ha servido además para mostrar una fotografía de unidad de la estructura popular catalana: Feijóo, Alejandro Fernández y Albiol juntos ante los afiliados del partido, con un discurso que ha girado alrededor de la seguridad, la inmigración, la economía, la unidad de España y la necesidad de cambiar determinadas políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fernández, por su parte, ha asegurado que el cambio político «está más cerca que nunca» y ha reivindicado la defensa de la seguridad, el orden y la libertad.

Feijóo convierte Badalona en el escaparate del PP catalán

El presidente del PP ha escogido uno de los principales bastiones municipales de su formación para reforzar su mensaje político.

Badalona representa para los populares un ejemplo de gobierno municipal en una de las grandes ciudades catalanas. Su alcalde, Xavier García Albiol, ha aprovechado la presencia de Feijóo para reclamar al Estado cambios legislativos que permitan a los ayuntamientos actuar con mayor contundencia frente a la ocupación ilegal y la multirreincidencia.

Albiol ha defendido que hay problemas que un consistorio no puede resolver por sí solo y ha pedido al líder nacional del PP que, si llega al Gobierno, impulse modificaciones legales que permitan actuar «con garantías» frente a estas situaciones.

El alcalde ha puesto como ejemplo la situación de personas con numerosos antecedentes que, según ha denunciado, pueden volver a quedar en libertad pese a acumular múltiples delitos.

Para Albiol, la seguridad constituye uno de los principales asuntos sobre los que el Estado debe proporcionar herramientas a los ayuntamientos.

Alejandro Fernández: «El cambio está más cerca que nunca»

El presidente del PP catalán ha aprovechado el acto para reforzar su mensaje político.

Alejandro Fernández ha afirmado que el cambio político en España «está más cerca que nunca» y ha situado a Feijóo como el dirigente llamado a protagonizarlo.

Fernández ha defendido además que el PP no tendrá «ningún temor» a la hora de garantizar seguridad, orden y libertad.

«Una España fuerte y unida se va a comer el mundo», ha señalado el líder de los populares catalanes, reivindicando uno de los ejes tradicionales de su discurso político.

El presidente del PPC ha aprovechado asimismo el acto para referirse a la situación de Ceuta, donde ha acusado al Gobierno central de abandonar a los ciudadanos de la ciudad autónoma.

Su mensaje ha conectado así dos de las cuestiones que el PP está situando en el centro de su discurso: la defensa de las fronteras y la seguridad.

Feijóo endurece su discurso sobre inmigración

Uno de los momentos más destacados del acto ha llegado cuando Feijóo ha abordado la política migratoria.

El líder del PP ha defendido una política migratoria «ordenada» y ha planteado revisar las condiciones relativas a la nacionalidad española.

En concreto, ha afirmado que, si llega al Gobierno, su formación revisará cómo se concede, cómo se mantiene y «cómo se puede perder» la nacionalidad. Feijóo ha vinculado esta propuesta al principio de igualdad ante la ley.

El dirigente popular ha puesto como ejemplo los casos de condenados por delitos graves.

«Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o a una banda armada, que me lo explique», ha señalado.

También ha mencionado el caso de condenados por asesinato.

Feijóo ha defendido además que España debe recuperar el control de sus fronteras y ha rechazado que la economía pueda sostenerse sobre situaciones de irregularidad migratoria.

El mensaje supone uno de los elementos centrales de la intervención del presidente popular en Badalona.

«El pasaporte español tiene derechos y también deberes»

Feijóo ha resumido su posición con una frase que rápidamente se ha convertido en uno de los titulares de su intervención:

«El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes».

A partir de esta idea, el líder del PP ha defendido que quien reside en España debe cumplir las leyes y ha reclamado una política migratoria que, según su planteamiento, diferencie entre quienes llegan al país para trabajar y respetar las normas y quienes las incumplen.

En este contexto, ha asegurado que España debe recuperar la protección de sus fronteras.

También ha afirmado que quienes pretendan entrar en España para saltarse la ley encontrarán un país «cerrado a cal y canto».

La inmigración se ha convertido así en uno de los principales ejes del discurso popular en Cataluña.

Seguridad y ocupación: el mensaje de Albiol

El alcalde de Badalona ha llevado al escenario otra de las cuestiones que más protagonismo está adquiriendo en la política municipal: la seguridad.

Albiol ha reclamado una legislación «más contundente» frente a la ocupación ilegal y la multirreincidencia.

Su argumento es que los ayuntamientos pueden actuar sobre determinados problemas, pero necesitan herramientas legislativas que dependen del Estado.

El alcalde ha señalado que la delincuencia en Badalona está descendiendo por encima de la media catalana, aunque ha advertido de que todavía existe trabajo por hacer.

«Una cosa son las estadísticas y otra muy distinta son las realidades», ha afirmado Albiol.

Su intervención ha permitido conectar la gestión municipal de Badalona con las propuestas nacionales que Feijóo pretende presentar para España.

Feijóo carga contra Sánchez y el proyecto de Illa

El presidente del PP también ha aprovechado su intervención para lanzar críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo ha defendido una «ruptura democrática» con lo que denomina la «decadencia de Sánchez» y ha reivindicado un cambio político que permita, según su planteamiento, recuperar el funcionamiento de las instituciones.

El líder popular ha criticado igualmente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Feijóo ha calificado el proyecto del PSC en Cataluña de «bluf» y ha cuestionado que haya supuesto un cambio real en la política catalana.

Su diagnóstico es que Cataluña necesita salir del conflicto permanente y recuperar una política centrada en cuestiones concretas.

El dirigente popular ha defendido además que Cataluña puede desempeñar un papel importante en el cambio político nacional.

«Cataluña empujará» el cambio

Feijóo ha reivindicado el papel de Cataluña en el futuro político de España.

Durante su intervención ha defendido que Cataluña puede «empujar» y «decidir» para que España experimente el cambio que, según ha señalado, necesita.

También ha reclamado superar lo que considera un «bucle» identitario permanente y ha reivindicado la existencia de una Cataluña políticamente plural.

En este sentido, ha defendido que existe vida política más allá de los partidos que tradicionalmente han gobernado la comunidad.

El mensaje tiene una importancia especial para el PP catalán.

La formación intenta consolidar su posición en una comunidad en la que durante años el debate político estuvo dominado por el PSC, el nacionalismo y el independentismo.

Una fotografía de unidad en el PP catalán

Más allá de los discursos, el acto de Badalona ha dejado una imagen política clara.

Feijóo junto a Alejandro Fernández y Xavier García Albiol.

El líder nacional, el presidente del PP catalán y uno de los alcaldes más importantes de la formación han compartido escenario en un acto con afiliados.

La fotografía permite visualizar la estrategia del PP para Cataluña: reforzar su estructura autonómica, poner en valor sus gobiernos municipales y utilizar sus principales referentes territoriales como escaparate de sus propuestas.

Alejandro Fernández ha reivindicado precisamente que el partido no tiene miedo a defender sus posiciones sobre seguridad, orden y libertad.

Y Albiol ha utilizado su gestión en Badalona como argumento para reclamar más competencias y herramientas al Estado.

La batalla por los grandes municipios

El acto también tiene una lectura municipal.

Las elecciones locales de 2027 aparecen ya en el horizonte político y Badalona constituye uno de los principales escenarios donde el PP quiere consolidar su presencia.

La elección de la ciudad como escenario para una intervención nacional de Feijóo permite al partido reivindicar su implantación territorial y mostrar a Badalona como uno de sus principales escaparates de gestión.

El propio Feijóo ha puesto en valor la capacidad de los gobiernos locales para transformar la realidad de los ciudadanos, mientras Albiol ha reclamado al Estado medidas que permitan a los alcaldes actuar frente a problemas como la ocupación y la multirreincidencia.

Economía, impuestos y servicios públicos

Feijóo también ha dirigido parte de su intervención hacia la situación económica de Cataluña.

El presidente del PP ha criticado la presión fiscal y la calidad de determinados servicios públicos, poniendo como ejemplo el funcionamiento de Rodalies.

Su argumento es que los catalanes soportan una elevada presión fiscal y deberían recibir servicios públicos acordes con ella.

El líder popular ha utilizado esta cuestión para defender un cambio en las políticas económicas y en la gestión de los servicios públicos.

El transporte ferroviario vuelve a aparecer así como uno de los puntos de fricción entre el PP y el Gobierno.

El PP quiere hacer de Cataluña una pieza del cambio nacional

El mensaje que sale de Badalona es claro.

El Partido Popular quiere que Cataluña tenga un papel relevante en su estrategia nacional y pretende hacerlo combinando varios elementos: seguridad, inmigración, unidad de España, reducción de la presión fiscal, mejora de los servicios públicos y defensa de sus gobiernos municipales.

Feijóo ha encontrado en Badalona un escenario adecuado para desplegar ese discurso.

A su lado, Alejandro Fernández ha reivindicado que el cambio político está cada vez más cerca y Xavier García Albiol ha presentado su gestión municipal como ejemplo de las políticas que el PP quiere trasladar a otros ámbitos.

La jornada deja además una fotografía que el partido pretende convertir en mensaje: Feijóo, Fernández y Albiol juntos para reforzar al PP catalán y presentar Cataluña como uno de los territorios desde los que puede impulsarse su proyecto político nacional.

Y, con las elecciones generales y municipales cada vez más presentes en el horizonte, Badalona se ha convertido este domingo en mucho más que el escenario de un acto de afiliados: ha sido el escaparate elegido por el PP para mostrar músculo en Cataluña.