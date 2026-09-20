Marlaska soltó 1,5 millones a Cruz Roja y 21.000 € a la Comisión Islámica un día después de la invasión de Ceuta

La situación en Ceuta continúa generando una sombra incómoda para Fernando Grande-Marlaska. El Ministerio del Interior actuó con premura, pero la secuencia de decisiones desató un debate político en torno a las prioridades, la transparencia y la oportunidad. Según informa **OKDIARIO**, el departamento otorgó 1,5 millones a Cruz Roja y 21.000 euros a la Comisión Islámica apenas un día después de la masiva entrada de inmigrantes en la ciudad autónoma, todo ello mediante un paquete de subvenciones directas sin necesidad de un proceso competitivo.

Esta noticia surge en un momento de máxima tensión en Ceuta, donde el Gobierno ha defendido desde entonces la necesidad de un refuerzo humanitario y fronterizo de gran envergadura. Otras informaciones recientes sugieren que el Ejecutivo amplió la asistencia de emergencia para la atención en la ciudad hasta alcanzar los 44,51 millones de euros, con financiación proveniente de fondos europeos. Asimismo, solicitó respaldo a Frontex y Europol para llevar a cabo tareas de triaje y gestionar a las personas que continúan en situación irregular. El panorama político es evidente: el Ministerio intentó causar una impresión de control, aunque dejó la sensación de que la respuesta se tomó a las prisas, como quien acomoda su casa justo antes de que lleguen los vecinos.

Una decisión rápida, pero no exenta de críticas

De acuerdo con la información publicada por el medio mencionado, el Ministerio del Interior puso en marcha el Real Decreto que regula las concesiones directas a entidades que ya colaboran con el organismo. En este contexto, Cruz Roja recibió tres partidas distintas: 1.125.000 euros para asistencia social a inmigrantes en los centros de internamiento, 341.400 euros por su participación en planes y operaciones —destacando la Operación Paso del Estrecho—, y 96.000 euros por su colaboración en el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. A esto se suman los 21.000 euros concedidos a la Comisión Islámica de España para asistencia religiosa islámica en prisiones.

La clave política no se encuentra solo en la cantidad asignada, sino en el timing. Cuando una administración distribuye fondos a las pocas horas de una crisis, se pueden interpretar de dos maneras: como una efectiva capacidad de respuesta o como un acto de improvisación. En este caso, la oposición argumenta a favor de esta última interpretación, mientras que el Gobierno aboga por la primera. En medio de esta dualidad se plantea una pregunta fundamental: ¿había una planificación adecuada para un escenario que venía gestándose durante días en la frontera?

Ceuta, el fondo europeo y la lucha por el relato

La gestión posterior reafirma la percepción de que la crisis no se resolvió con una única medida, sino que requirió una mezcla de ayudas, refuerzos y mensajes políticos. El Gobierno notificó una ampliación de la dotación humanitaria en Ceuta y la petición de recursos europeos para mantener la atención en la ciudad. También se menciona la creación de un nuevo centro de acogida permanente con capacidad para 800 personas, además de un refuerzo estructural de la frontera por un valor de 35,6 millones de euros.

Este despliegue presenta dos lecturas. Por un lado, evidencia que el Estado intentó evitar el colapso de los servicios básicos. Por otro, muestra que la crisis había trascendido el ámbito asistencial, adentrándose en el debate sobre seguridad, control fronterizo y la capacidad de respuesta del Ministerio del Interior. En política, la aparición de fondos, comparecencias y rectificaciones por doquier suele ser indicativo de que el problema era de gran magnitud. Y en Ceuta, el problema fue, en efecto, colosal.

Cruz Roja se posicionó en la vanguardia de la emergencia humanitaria.

se posicionó en la vanguardia de la emergencia humanitaria. La Comisión Islámica recibió una ayuda más reducida, pero con un trasfondo simbólicamente relevante.

recibió una ayuda más reducida, pero con un trasfondo simbólicamente relevante. Interior intentó mantener un discurso de normalidad institucional.

intentó mantener un discurso de normalidad institucional. La oposición utilizó la secuencia como un argumento en contra de la gestión de Marlaska.

utilizó la secuencia como un argumento en contra de la gestión de Marlaska. La UE se convirtió en un aliado clave para financiar parte de la respuesta.

Reflexiones sobre el impacto político de este episodio

La cuestión central es si el Ministerio del Interior actuó con suficiente previsión o si solo reaccionó cuando fue inevitable. Las informaciones publicadas recientemente han abierto otro frente: la supuesta existencia de alertas previas sobre la magnitud de la entrada masiva, un hecho que aviva las críticas hacia la cadena de mando y la calidad de la información que manejaba el Gobierno. Si realmente hubo avisos y, aun así, la respuesta tardó en materializarse, el problema no es solo administrativo: tiene un matiz político.

Además, el debate sobre ayudas directas cuenta con un componente muy delicado. Cuando se trata de inmigración, fronteras y seguridad, cada partida presupuestaria puede convertirse en un arma de doble filo. Por ello, algunos ven en Cruz Roja una pieza clave del mecanismo de respuesta y otros interpretan el reparto como una muestra de descontrol. La Comisión Islámica, en este contexto, se convierte en un punto de atención que, a pesar de su cuantía, puede generar controversia: en política, incluso 21.000 euros pueden resonar de manera impactante si se sitúan en un momento inadecuado.

La ayuda a Cruz Roja se alinea con su papel tradicional en emergencias y asistencia social.

se alinea con su papel tradicional en emergencias y asistencia social. La contribución a la Comisión Islámica introduce una dimensión religiosa y penitenciaria.

introduce una dimensión religiosa y penitenciaria. El contexto de Ceuta amplifica cualquier decisión presupuestaria.

amplifica cualquier decisión presupuestaria. El Gobierno busca cohesionar su narrativa de “respuesta humanitaria”.

La oposición capitaliza la imagen de una gestión que parece realizada a golpe de urgencia.

Datos que no se pueden pasar por alto

Ceuta tiene la particularidad de ser un territorio muy pequeño donde cada decisión del Estado se hace notar de inmediato. Por ello, los anuncios relacionados con fondos, centros de acogida o refuerzos en la frontera no son percibidos como meros tecnicismos, sino como cambios reales que afectan la vida cotidiana. La ciudad ha estado viviendo durante años en una tensión constante entre la dimensión humanitaria y la lógica de seguridad, un binomio que raramente deja márgenes amplios para el error.

Un detalle que resulta curioso es que, en situaciones como estas, los comunicados oficiales mencionan términos como “dispositivo”, “refuerzo” y “coordinación”, pero la realidad cotidiana suele ser bastante menos glamorosa. Se trata de voluntarios, furgonetas, colas, cajas de alimentos y funcionarios que buscan evitar que una frontera se convierta en un titular de catástrofe con frecuencia. En política, como en Ceuta, a veces el barro llega antes que el plan.