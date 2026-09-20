NNGG Cataluña vuelve a hacerse notar en Badalona: los jóvenes de Jimena Vallejos ganan protagonismo en el gran acto del PP

Nuevas Generaciones de Cataluña vuelve a aparecer en primera línea del nuevo curso político del Partido Popular. Apenas tres días después de la multitudinaria cita de Sant Cugat, la organización juvenil que dirige Jimena Vallejos ha vuelto a tener una presencia visible en uno de los grandes actos del PP catalán: el celebrado este domingo en Badalona con Alberto Núñez Feijóo, Alejandro Fernández y Xavier García Albiol.

La fotografía de Badalona llega después de la que protagonizó NNGG Cataluña el pasado jueves en Sant Cugat del Vallès, donde jóvenes populares de diferentes puntos del territorio se reunieron junto al presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, la presidenta catalana de la organización, Jimena Vallejos, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

La sucesión de ambas convocatorias permite observar una de las apuestas que el PP catalán está haciendo durante este inicio de curso: conceder mayor visibilidad a sus estructuras juveniles y convertirlas en parte habitual de las grandes citas de la formación.

De Sant Cugat a Badalona, una semana de intensa actividad

La agenda de NNGG Cataluña ha arrancado el curso con una actividad especialmente intensa. Sant Cugat fue el primer gran escenario, con un encuentro centrado en vivienda, seguridad y oportunidades para los jóvenes. Allí, Ignacio Dancausa reivindicó una mayor movilización juvenil y animó a las nuevas generaciones a participar activamente en política.

Alejandro Fernández también aprovechó aquella cita para dirigirse directamente a los jóvenes. El presidente del PP catalán sostuvo que la izquierda había «menospreciado e infravalorado» a esta generación y reclamó a los jóvenes que fueran «libres y valientes».

Solo unos días después, la organización vuelve a aparecer en una de las fotografías políticas de mayor relevancia del PP en Cataluña.

El acto de Badalona ha contado con la presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, junto al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. La convocatoria ha servido al partido para abrir formalmente el curso político en Cataluña.

Jimena Vallejos, al frente de una estructura juvenil con mayor visibilidad

La presidenta de NNGG Cataluña, Jimena Vallejos, afronta meses al frente de una organización que ha comenzado el curso incrementando su presencia en los actos públicos del partido.

El encuentro de Sant Cugat fue precisamente una de las primeras grandes fotografías de esta nueva etapa. Ahora, la presencia de jóvenes vinculados a NNGG en Badalona vuelve a colocar a la organización en el escaparate de la actividad del PP catalán.

La diferencia respecto a otros momentos es que NNGG no aparece únicamente como una estructura destinada a organizar actos específicamente juveniles. Su actividad comienza a integrarse también en las grandes convocatorias del partido, donde comparte espacio con dirigentes autonómicos y nacionales.

El propio Dancausa ha planteado para esta nueva etapa una organización con mayor presencia territorial, en redes sociales y en universidades, además de un objetivo declarado de incorporar nuevos afiliados.

Feijóo coloca Cataluña en el centro del discurso del PP

La presencia de los jóvenes populares se produce además en un acto en el que Feijóo ha situado Cataluña como uno de los escenarios relevantes de su estrategia política.

El líder del PP ha centrado buena parte de su intervención en inmigración, seguridad, nacionalidad y coste de vida. Feijóo ha defendido una «política migratoria ordenada» y ha planteado revisar los criterios relativos a la concesión y eventual pérdida de la nacionalidad española en determinados supuestos.

También ha reclamado medidas frente a la okupación y la multirreincidencia, cuestiones que han ocupado una parte importante del discurso del PP durante el acto de Badalona.

Albiol, por su parte, ha reclamado cambios legislativos frente a la okupación y los delincuentes reincidentes, mientras que Alejandro Fernández ha reivindicado el papel de Cataluña dentro del proyecto nacional del PP y ha mostrado su apoyo a Ceuta.

Una semana que deja una imagen clara: más jóvenes en los actos del PP catalán

La secuencia Sant Cugat-Badalona deja una imagen especialmente significativa para NNGG Cataluña.

El jueves, los jóvenes populares protagonizaban su propio encuentro con Dancausa, Vallejos y Fernández. El domingo, esa estructura juvenil volvía a tener presencia en un acto de ámbito autonómico y nacional con Feijóo.

En apenas unos días, la organización ha pasado de reunir a sus bases en una convocatoria propia a participar en una de las grandes citas del PP catalán.

La dirección de NNGG Cataluña está apostando por combinar actividad propia, presencia territorial y participación en las principales convocatorias del partido. Y Jimena Vallejos aparece como una de las caras visibles de esa estrategia.

El contexto político también favorece que los partidos presten una atención creciente a la movilización juvenil. El nuevo curso ya ha comenzado con una intensa actividad de las organizaciones políticas en Cataluña y con los principales líderes nacionales desplazándose a la comunidad. Este domingo, Feijóo ha estado en Badalona mientras Pedro Sánchez participaba en la Festa de la Rosa del PSC en Gavà.

En este escenario, NNGG Cataluña vuelve a ocupar espacio en la fotografía del PP.

Después de Sant Cugat, llega Badalona. Y la estructura de Jimena Vallejos vuelve a dejarse ver en primera línea de la actividad del Partido Popular catalán.