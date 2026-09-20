Puigdemont prepara su regreso a Cataluña mientras Junts afronta una nueva batalla por su futuro

Carles Puigdemont vuelve a ocupar el centro de la política catalana. Casi nueve años después de abandonar España tras la declaración unilateral de independencia de 2017, el expresidente de la Generalitat se encuentra cada vez más cerca de poder regresar a Cataluña sin que la orden nacional de detención que pesa sobre él termine convirtiendo su vuelta en un nuevo episodio judicial.

La clave está ahora en los tribunales.

El Tribunal Constitucional tiene previsto abordar esta semana el recurso presentado por Jordi Turull contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar todavía la amnistía al delito de malversación. La resolución será especialmente relevante porque puede establecer una doctrina que afecte posteriormente a otros dirigentes del procés, entre ellos el propio Puigdemont.

El escenario ha cambiado sustancialmente en apenas unas semanas. El regreso que durante años parecía una posibilidad lejana comienza a entrar en el terreno de lo concreto. Sin embargo, ni siquiera dentro de Junts existe todavía una fecha oficialmente confirmada ni una estrategia cerrada sobre qué hará Puigdemont una vez vuelva a pisar Cataluña.

Y ahí aparece la gran paradoja: el hombre que durante años ha condicionado buena parte de la política española desde Waterloo podría regresar precisamente cuando su influencia política ya no es la misma que en los años posteriores al 1-O.

El Constitucional, la pieza que puede desbloquear el regreso

El calendario judicial es ahora determinante.

El Constitucional comienza esta semana a estudiar el primer recurso contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía por malversación a los líderes del procés. El caso de Jordi Turull será el primero de una serie de recursos y su resolución puede establecer el criterio que después se aplique al resto de afectados.

El Supremo mantiene actualmente la orden de búsqueda y captura nacional contra Puigdemont. El magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha rechazado por ahora levantarla, aunque ha dejado abierta la posibilidad de hacerlo posteriormente, una vez exista una decisión del Constitucional sobre la aplicación de la amnistía.

El escenario explica la prudencia con la que Junts está abordando públicamente el posible retorno.

El portavoz del partido, Josep Rius, ha evitado anticipar acontecimientos y ha insistido en que la formación quiere conocer primero las resoluciones judiciales antes de pronunciarse sobre el regreso de su líder.

La cautela tiene lógica política: después de años de anuncios, rumores y movimientos judiciales, Junts no quiere convertir una posibilidad en una fecha que posteriormente no se cumpla.

Pero el propio Puigdemont ya habla abiertamente de qué hará cuando pueda regresar.

«Sumergirse» en una Cataluña que ya no es la misma

En una entrevista concedida a The Sunday Times, Puigdemont ha explicado que, cuando pueda regresar, pretende recorrer Cataluña y volver a entrar en contacto directo con una realidad que reconoce que ha cambiado durante los casi nueve años que lleva fuera.

El dirigente de Junts ha señalado que quiere «sumergirse» en el territorio, respirarlo, tocarlo y escuchar a sus ciudadanos antes de tomar decisiones sobre su futuro.

La declaración es significativa.

Puigdemont abandonó Cataluña en octubre de 2017, cuando el procés independentista había desembocado en la declaración unilateral de independencia y en la posterior intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Desde entonces, la política catalana ha experimentado una profunda transformación.

Han cambiado los liderazgos, las alianzas y el peso electoral de los distintos partidos independentistas. ERC ha atravesado sucesivas crisis internas. Junts ha pasado de ejercer una oposición frontal al Estado a convertirse en un actor decisivo en el Congreso durante la legislatura de Pedro Sánchez. Y en el espacio independentista ha irrumpido con fuerza Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols.

El regreso de Puigdemont se produciría, por tanto, en una Cataluña políticamente distinta de aquella que dejó.

Junts ya no es el mismo partido

Esta es probablemente una de las principales incógnitas de la nueva etapa.

Puigdemont continúa siendo presidente de Junts, pero durante los años de exilio el partido ha desarrollado estructuras y liderazgos propios en Cataluña y en Madrid.

La formación ha tenido que combinar dos estrategias: mantener el discurso independentista y, al mismo tiempo, negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez cuestiones concretas a cambio de apoyo parlamentario.

Ese papel ha convertido a Junts en una pieza relevante de la política nacional.

Pero también ha generado tensiones internas.

La cuestión que se plantea ahora es qué espacio ocupará Puigdemont cuando pueda volver.

¿Recuperará el protagonismo absoluto?

¿Se limitará a ejercer de referente político y moral del independentismo?

¿Intentará volver a encabezar una candidatura a la Generalitat?

¿O asumirá un papel diferente dentro de Junts?

Por ahora, ninguna de estas posibilidades está cerrada.

El propio Puigdemont ha admitido que contempla «dos o tres escenarios» para su futuro después del regreso, aunque no ha concretado cuáles son.

El gran interrogante: ¿Generalitat en 2028?

Una de las posibilidades que aparece sobre la mesa es que Puigdemont vuelva a presentarse como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

No existe, sin embargo, una decisión confirmada en este sentido.

La hipótesis plantea además un escenario completamente diferente al de 2017.

En aquel momento, Puigdemont lideraba uno de los principales espacios del independentismo y Junts —entonces bajo otra configuración política— tenía una posición central dentro del movimiento secesionista.

Hoy el mapa es mucho más fragmentado.

Salvador Illa preside la Generalitat al frente del PSC. ERC mantiene a Oriol Junqueras como uno de sus principales referentes. Y Aliança Catalana ha conseguido ocupar parte del espacio independentista con un discurso especialmente duro en cuestiones como inmigración, seguridad e identidad.

La propia evolución del independentismo ha hecho que el regreso de Puigdemont no pueda interpretarse automáticamente como una vuelta al escenario político de 2017.

De hecho, el propio expresidente reconoce que quiere conocer de primera mano la Cataluña actual antes de decidir cuáles serán sus siguientes pasos.

La aparición de Aliança Catalana cambia el tablero

Uno de los elementos que más ha alterado el espacio independentista durante los últimos años es el crecimiento de Aliança Catalana.

La formación de Sílvia Orriols ha conseguido captar parte del voto independentista descontento con las formaciones tradicionales y ha introducido nuevas cuestiones en el debate político catalán.

La inmigración, la seguridad, la identidad nacional y la relación con España ocupan un espacio mucho mayor dentro de la competición electoral.

Para Junts, esta situación supone un nuevo desafío.

El partido debe decidir cómo responder al crecimiento de Orriols sin perder su propio espacio electoral y sin renunciar a su estrategia política.

Y el regreso de Puigdemont añade otra variable a la ecuación.

Su figura sigue teniendo un enorme peso simbólico dentro del independentismo, pero la pregunta será si ese peso continúa traduciéndose en capacidad para movilizar electoralmente a una sociedad catalana que ha cambiado considerablemente desde 2017.

Puigdemont asegura que no se arrepiente

Mientras prepara su eventual regreso, Puigdemont también ha endurecido su discurso sobre lo ocurrido en 2017.

En la entrevista concedida a The Sunday Times, el expresidente catalán ha afirmado que no se arrepiente de sus decisiones y ha defendido su interpretación del referéndum del 1 de octubre y de los acontecimientos posteriores.

Sus palabras muestran que el regreso físico no implica necesariamente un cambio en su relato político.

Puigdemont continúa reivindicando la actuación del independentismo durante el otoño de 2017.

La cuestión es si ese discurso será suficiente para volver a situarlo en el centro de la política catalana.

Un regreso que puede alterar la relación entre Junts y el PSOE

El eventual retorno también tendrá consecuencias en la política nacional.

Durante los últimos años, Junts ha desempeñado un papel fundamental en el Congreso de los Diputados. El partido de Puigdemont ha utilizado su posición parlamentaria para negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez cuestiones como la amnistía, competencias para Cataluña o diferentes medidas económicas y territoriales.

La relación entre ambas formaciones, sin embargo, ha atravesado numerosas fases de tensión.

Junts rompió en distintos momentos sus compromisos con el PSOE y ha reclamado el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

El regreso de Puigdemont podría modificar la relación entre ambas partes, aunque es imposible determinar ahora cuál sería el efecto concreto.

Lo que sí resulta evidente es que el líder de Junts dejaría de ejercer buena parte de su actividad política desde el extranjero para volver a desarrollar su actividad desde Cataluña.

Los socialistas también miran al regreso

El posible retorno se produce además durante una legislatura especialmente complicada para Salvador Illa.

El presidente catalán afronta problemas relacionados con la vivienda, la educación, las infraestructuras, la seguridad y la financiación autonómica.

El nuevo curso político está marcado también por las negociaciones sobre financiación y por la necesidad del Govern de mantener sus acuerdos parlamentarios.

Puigdemont puede convertirse así en un nuevo foco de atención política.

El posible regreso del expresidente llega cuando el independentismo intenta redefinir su estrategia y cuando el PSC trata de consolidar su etapa al frente de la Generalitat.

El contexto explica que cualquier movimiento de Puigdemont vaya a tener una importante repercusión mediática y parlamentaria.

El regreso más esperado… y también más incómodo

Después de casi nueve años fuera, la vuelta de Puigdemont no será un acontecimiento político ordinario.

Su regreso pondrá fin a una situación que ha marcado la política española desde 2017.

Pero también obligará a Junts a responder a una pregunta que durante años ha quedado aplazada: qué quiere hacer Puigdemont después de regresar.

El propio dirigente ha reconocido que Cataluña ha cambiado y que necesita volver a conocerla sobre el terreno antes de decidir.

Mientras tanto, el calendario judicial avanza.

El Constitucional estudia esta semana el caso de Turull, cuya resolución puede resultar determinante para el resto de dirigentes afectados por la amnistía. Y el Supremo mantiene todavía abierta la situación de Puigdemont a la espera de conocer cómo queda fijada la doctrina constitucional.

La cuenta atrás, por tanto, ya ha comenzado.

Lo que todavía está por determinar es qué Puigdemont regresará a Cataluña: el líder que abandonó España en 2017, el negociador que condicionó la política nacional desde Waterloo o un dirigente obligado a reconstruir su espacio en un independentismo que hoy presenta un mapa mucho más fragmentado.

La respuesta llegará cuando pueda volver a pisar Cataluña.

Y entonces comenzará la verdadera batalla política.