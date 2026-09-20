Sofía Rivas toma las riendas de NNGG Albacete y promete una organización «viva, fuerte y presente» en toda la provincia

Nuevas Generaciones del Partido Popular abre una nueva etapa en Albacete. Sofía Rivas ha sido elegida nueva presidenta provincial de NNGG, tomando el relevo de Juan Carlos González, que ha estado al frente de la organización juvenil durante los últimos ocho años.

Rivas ha recibido el respaldo unánime de los compromisarios que participaron en el XII Congreso Provincial de Nuevas Generaciones, celebrado este sábado, en un acto que contó con la presencia de destacados dirigentes del PP de Castilla-La Mancha y de Albacete.

La nueva presidenta afronta el cargo con un mensaje claro: convertir NNGG en una organización todavía más activa, cercana y presente en todos los rincones de la provincia.

«Comienza una nueva etapa llena de retos y oportunidades», afirmó Rivas durante su intervención, antes de fijar uno de los principales objetivos de su mandato: «NNGG tiene que ser una organización viva, fuerte y presente en cada rincón de nuestra provincia».

No se trata únicamente de un relevo interno. La llegada de Rivas supone también una apuesta por reforzar el papel de los jóvenes populares en el debate político de Albacete y por situar en el centro de la organización cuestiones que afectan directamente a su generación.

Una nueva etapa después de ocho años

Sofía Rivas sustituye a Juan Carlos González, que ha dirigido NNGG de Albacete durante ocho años.

La nueva presidenta quiso comenzar su intervención reconociendo precisamente el trabajo desarrollado por su antecesor y destacando el legado recibido.

A partir de ahora, Rivas pretende imprimir su propio sello a una organización que cuenta con presencia en los municipios de la provincia y que el PP quiere seguir utilizando como espacio de participación y formación política para las nuevas generaciones.

La nueva dirección tendrá como secretario general a Jaime Martínez Cano, concejal de Bienservida.

El objetivo declarado por Rivas pasa por conseguir que NNGG no sea únicamente una estructura vinculada al partido, sino una organización capaz de estar sobre el terreno y atender las preocupaciones concretas de los jóvenes.

«Tenemos que ser valientes para decir quiénes somos»

Uno de los mensajes más políticos de su discurso estuvo relacionado con la identidad ideológica de la organización.

Rivas defendió la necesidad de que los jóvenes populares expliquen con claridad sus principios y no renuncien a defender aquello en lo que creen.

«Tenemos que ser valientes para decir quiénes somos y qué defendemos», señaló.

La nueva presidenta provincial se definió además como «liberal, conservadora, cristiana» y aseguró creer en «la libertad, la responsabilidad individual, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades», así como en las tradiciones y la cultura.

Un posicionamiento que pretende marcar el tono de la nueva etapa al frente de NNGG Albacete.

«Cada vez somos más los jóvenes que decidimos apostar por la libertad y por los valores que representa el Partido Popular», afirmó Rivas, reivindicando la necesidad de transmitir esas ideas a una generación que, según defendió, debe implicarse activamente en la política.

Empleo, vivienda y oportunidades: las prioridades de Rivas

Pero el discurso de la nueva presidenta no se quedó únicamente en los principios ideológicos.

Uno de los ejes fundamentales de su intervención fue la situación de los jóvenes y las dificultades que encuentran para desarrollar un proyecto de vida.

Rivas quiere que NNGG sea «una herramienta útil» para aquellos jóvenes que quieran emprender, encontrar un empleo, permanecer en sus pueblos o acceder a una vivienda.

Son precisamente tres de los asuntos que más peso tienen en su hoja de ruta: empleo, vivienda y oportunidades.

La cuestión territorial adquiere además una importancia especial en una provincia como Albacete, donde el futuro de los municipios más pequeños y la capacidad de los jóvenes para desarrollar allí su proyecto personal constituyen uno de los principales retos políticos.

La nueva presidenta pretende que la organización juvenil pueda actuar como altavoz de esas demandas.

Paco Núñez sitúa a los jóvenes en el centro

La elección de Sofía Rivas coincidió con un discurso especialmente marcado por la cuestión generacional.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, clausuró el Congreso Provincial y definió a los jóvenes como «el verdadero antídoto contra el socialismo», al tiempo que les animó a asumir el protagonismo como «la generación del cambio» en Castilla-La Mancha y España.

Núñez aprovechó su intervención para criticar las políticas de los gobiernos socialistas y defender que los jóvenes necesitan oportunidades, formación de calidad y un empleo que les permita construir su futuro.

El dirigente popular puso también el foco en la vivienda y en las dificultades que, según su diagnóstico, encuentran los jóvenes para acceder a ella.

Su mensaje conecta directamente con las prioridades expuestas por Rivas durante su primer discurso como presidenta provincial.

«Recorre la provincia y que la conozca»

Núñez trasladó públicamente a Rivas el respaldo de las direcciones regional y nacional del Partido Popular, además del PP de Albacete y de Castilla-La Mancha.

El presidente regional del PP le lanzó además un encargo concreto: recorrer la provincia y conocer de primera mano sus necesidades.

Núñez animó a la nueva presidenta a impulsar la organización «desde la juventud, desde la rebeldía y desde la osadía», reclamándole también la inquietud necesaria para intentar transformar las cosas.

El mensaje refleja la importancia que el PP regional quiere conceder a su organización juvenil de cara a los próximos años.

Respaldo de las direcciones regional y nacional

El congreso contó con una amplia representación de las estructuras populares.

Junto a Paco Núñez estuvieron el presidente del PP de Albacete y alcalde de la capital, Manuel Serrano; el presidente de NNGG de Castilla-La Mancha, José Luis Montalvo; y el secretario general de NNGG España, Alonso Nieto, además de diferentes cargos públicos y dirigentes locales y provinciales.

La presencia de estas figuras evidenció el respaldo del partido al relevo producido en la organización juvenil.

La elección de Rivas llega además después de que el propio PP de Albacete presentara su candidatura como una apuesta por la renovación de NNGG y por una nueva etapa al frente de la organización.

Manuel Serrano reivindica el relevo generacional

El presidente provincial del PP y alcalde de Albacete, Manuel Serrano, también tuvo palabras para la nueva presidenta.

Serrano destacó la importancia de que nuevas personas den el paso hacia la política y puso especialmente en valor la incorporación de Rivas al frente de NNGG.

«Es importante que lleguen nuevas ideas a la política», afirmó Serrano, quien también defendió la necesidad de escuchar, compartir y trabajar de cara a las futuras candidaturas municipales.

El dirigente popular conoce de primera mano la organización juvenil, ya que él mismo fue presidente de Nuevas Generaciones.

Su mensaje a Rivas estuvo marcado por la idea del relevo generacional, uno de los elementos que acompañan a la nueva etapa de NNGG en la provincia.

Una organización que quiere estar en cada pueblo

La nueva presidenta ha insistido en que NNGG debe tener presencia en todos los rincones de Albacete.

La frase «presente en cada rincón de nuestra provincia» se ha convertido en una de las principales señas de identidad de su discurso de inicio de mandato.

La intención es reforzar el contacto con los jóvenes de los distintos municipios y convertir la organización en un espacio donde puedan trasladar sus problemas y propuestas.

En este sentido, Rivas ha planteado una organización que no se limite a la actividad institucional de la capital, sino que tenga una implantación real en el territorio.

Libertad, responsabilidad y esfuerzo

La nueva presidenta también ha querido dejar clara la filosofía con la que pretende afrontar su mandato.

En su presentación ideológica, Rivas puso sobre la mesa conceptos como libertad, responsabilidad individual, esfuerzo e igualdad de oportunidades.

También defendió las tradiciones y la cultura, argumentando que reivindicarlas no supone atacar a nadie.

Su discurso busca así combinar una defensa explícita de los principios que identifica con el Partido Popular con una agenda centrada en problemas cotidianos de los jóvenes.

Una combinación que puede marcar la identidad de la nueva dirección provincial.

«No tenemos que pedir permiso para defender lo que somos»

Rivas cerró su intervención con un mensaje de afirmación política.

La nueva presidenta considera que los jóvenes populares deben ser capaces de explicar sus ideas y defenderlas públicamente.

«No tenemos que pedir permiso para defender lo que somos», sostuvo, según la información difundida por el PP de Albacete.

La frase resume el tono con el que la nueva presidenta quiere afrontar su mandato: una NNGG más activa, más reivindicativa y con una presencia mayor entre los jóvenes de la provincia.

El reto de convertir el relevo en una nueva etapa

Sofía Rivas comienza ahora una etapa que tendrá varios retos sobre la mesa.

El primero será consolidar la organización territorialmente y conseguir que NNGG tenga presencia efectiva en los distintos municipios de Albacete.

El segundo, acercar la política a los jóvenes y convertir cuestiones como la vivienda, el empleo, el emprendimiento y las oportunidades en parte central de su actividad.

Y el tercero será mantener una organización capaz de combinar formación política, participación y presencia institucional con una actividad constante en la calle.

El mensaje lanzado durante el congreso ha sido claro.

Nuevas Generaciones quiere ganar presencia entre los jóvenes de Albacete y Sofía Rivas llega a la presidencia provincial con la intención de convertir esa estructura en una organización «viva, fuerte y presente» en toda la provincia.

El relevo ya está consumado.

Ahora comienza el verdadero desafío: hacer de esta nueva etapa una NNGG todavía más cercana a los jóvenes y capaz de convertir sus preocupaciones en propuestas políticas.