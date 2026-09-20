VOX pone el foco en un inmueble de Barcelona que figura como «residencia de estudiantes» y denuncia que se utiliza para alojar inmigrantes

Barcelona vuelve a situar en el centro del debate la gestión de los recursos municipales destinados a la acogida. VOX ha denunciado que el Ayuntamiento de Barcelona mantiene publicado como «Residencia para Estudiantes» un inmueble situado en el número 75 de la calle Camp, en el barrio de Sant Gervasi-La Bonanova, pese a que el propio Gobierno municipal habría reconocido que actualmente se trata de un «recurso residencial» dependiente del área de Derechos Sociales.

La formación ha decidido elevar el asunto a la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, donde reclamará explicaciones sobre el uso concreto del inmueble, su gestión y los fondos públicos que se destinan a su funcionamiento.

La denuncia ha sido trasladada por el concejal de distrito de VOX Carlos Oliva, después de que, según explica el partido, vecinos de la zona llevaran cerca de un año alertando sobre el perfil de las personas que estarían residiendo en el inmueble.

El asunto adquiere especial relevancia por una cuestión aparentemente sencilla: ¿por qué un inmueble que continúa apareciendo públicamente como residencia de estudiantes es definido ahora por el propio Ayuntamiento como un «recurso residencial»?

De residencia de estudiantes a «recurso residencial»

Según la información publicada por El Debate, VOX se interesó por el inmueble después de recibir avisos de vecinos que aseguraban que el perfil de los residentes no se correspondía con el de estudiantes. La formación solicitó entonces al Ayuntamiento información sobre el destino del inmueble.

La respuesta municipal, según VOX, fue que el espacio constituye un «recurso residencial» y que para obtener información adicional debían dirigirse al área de Derechos Sociales.

Para Carlos Oliva, esta contestación resulta significativa porque el inmueble continúa figurando en la información municipal como «Residencia para Estudiantes».

El concejal considera que existe una discrepancia entre la denominación pública del inmueble y el uso que, según su denuncia, estaría teniendo actualmente.

«Una forma de escurrir el bulto», ha señalado Oliva, quien sostiene que el Ayuntamiento debería aclarar de manera transparente cuál es la finalidad concreta del espacio.

La cuestión no se limita, por tanto, al nombre utilizado para definir el inmueble. VOX reclama conocer qué servicio se está prestando, quién lo gestiona, quiénes son sus usuarios y cuánto dinero público se está destinando a él.

La denuncia de VOX: «alojamiento para inmigrantes» con fondos públicos

El partido sostiene que el inmueble estaría siendo utilizado para alojar a inmigrantes y cuestiona que este uso no aparezca reflejado de forma clara en la información pública disponible.

Oliva ha ido más allá y ha afirmado que lo que oficialmente aparece como residencia de estudiantes sería, en realidad, un alojamiento destinado a inmigrantes en situación irregular financiado con fondos públicos. Se trata, en este punto, de una acusación de VOX que el Ayuntamiento deberá aclarar y respaldar o desmentir con información oficial.

La formación considera especialmente relevante el origen público de los recursos empleados.

Por ello, la pregunta que quiere llevar al Ayuntamiento es cuánto cuesta mantener este recurso y cuál es exactamente su finalidad dentro de la política municipal de Derechos Sociales.

El caso abre así un debate sobre la transparencia de los recursos residenciales y de acogida existentes en Barcelona, especialmente cuando la información que aparece públicamente sobre un determinado inmueble no coincide, según denuncia VOX, con el uso que se estaría haciendo de él.

Los vecinos, en el origen de la denuncia

El caso comenzó, según el relato ofrecido por Carlos Oliva a El Debate, con los avisos de residentes de la zona.

Durante meses, vecinos habrían trasladado a VOX sus dudas acerca de quiénes ocupaban el inmueble y sobre si realmente se trataba de una residencia destinada a estudiantes.

A partir de estas informaciones, el partido inició sus propias comprobaciones y decidió pedir explicaciones al Ayuntamiento.

El papel de los vecinos resulta especialmente relevante porque son ellos quienes, según VOX, habrían puesto inicialmente el foco sobre el inmueble de la calle Camp.

La formación sostiene que estas dudas no deberían quedar únicamente en conversaciones entre residentes y representantes políticos, sino que el Ayuntamiento debe ofrecer una explicación pública sobre el funcionamiento del recurso.

VOX habla de un posible caso que no sería aislado

La formación también relaciona esta denuncia con otro episodio que ya había llevado al debate político: el Centre Residencial de Primera Acollida de la calle Císter.

VOX ha cuestionado anteriormente la utilización de este equipamiento y ha reclamado explicaciones sobre su funcionamiento. En 2025, el grupo parlamentario de VOX en Cataluña presentó en el Parlament una propuesta de resolución relativa al cierre del centro residencial de primera acogida situado en la calle Císter 20 de Barcelona.

En el caso de la calle Camp, Carlos Oliva sostiene que existiría una dinámica similar: espacios cuya denominación o descripción pública no permitiría conocer con suficiente claridad quién los utiliza realmente y con qué finalidad.

La formación pretende ahora que el Gobierno municipal concrete las diferencias entre la denominación oficial y el uso efectivo de estos recursos.

El Ayuntamiento, ante la obligación de aclarar el destino del inmueble

El siguiente capítulo de esta polémica tendrá lugar en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento.

VOX pretende que el Gobierno municipal responda a varias cuestiones: qué uso tiene actualmente el inmueble de la calle Camp 75, quién lo gestiona, qué perfil tienen sus usuarios y cuánto dinero público se está destinando a su funcionamiento.

También quiere conocer por qué el espacio continúa apareciendo bajo la denominación de «Residencia para Estudiantes» si, como habría reconocido el propio Ayuntamiento en su respuesta, se trata actualmente de un «recurso residencial» vinculado al área de Derechos Sociales.

La controversia se produce además en un momento en el que la inmigración y la política de acogida se han convertido en uno de los principales asuntos de confrontación política en Barcelona y Cataluña.

VOX ha hecho de la crítica a las políticas de acogida y a la inmigración irregular una de sus principales líneas de actuación, y el partido está utilizando este caso para reclamar mayor transparencia al Gobierno municipal.

Una pregunta que el Ayuntamiento tendrá que responder

Más allá de la batalla política, el elemento central del caso es documental.

Si el inmueble es una residencia de estudiantes, el Ayuntamiento debería explicar cuál es su funcionamiento como tal. Si actualmente constituye un recurso residencial dependiente de Derechos Sociales, debería aclarar desde cuándo, con qué finalidad y para qué usuarios se utiliza.

Y, sobre todo, debería explicar por qué ambas denominaciones continúan coexistiendo en la información pública.

VOX considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre con los inmuebles municipales y cómo se emplean los recursos públicos. Por ello, llevará el asunto a la Comisión de Derechos Sociales y exigirá al Gobierno de Jaume Collboni que aporte explicaciones.

El caso de la calle Camp queda así pendiente de una respuesta oficial que permita determinar con precisión qué función desempeña actualmente el inmueble y cuál es el destino de los fondos públicos empleados en él.

Mientras llega esa explicación, VOX mantiene su denuncia y prepara una nueva ofensiva municipal para reclamar transparencia sobre los recursos residenciales y de acogida de Barcelona.