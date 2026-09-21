Feijóo endurece su ofensiva contra la política migratoria del Gobierno Sánchez: “España estará cerrada a cal y canto”

Alberto Núñez Feijóo ha convertido la inmigración, la seguridad y el control de las fronteras en uno de los ejes centrales de su discurso político. El presidente del PP ha defendido este domingo en Badalona un endurecimiento de las condiciones de entrada en España y ha planteado revisar los criterios que permiten obtener, conservar o perder la nacionalidad española.

Ante militantes y dirigentes del partido en Cataluña, Feijóo ha reclamado recuperar, según sus palabras, el “prestigio” del pasaporte español. Su propuesta pasa por revisar las reglas de acceso a la nacionalidad y establecer consecuencias para quienes, una vez adquirida, cometan determinados delitos de extrema gravedad.

El dirigente popular ha puesto como ejemplos a condenados por pertenecer a bandas criminales, asesinos o agresores sexuales reincidentes. Feijóo ha defendido que la retirada de la nacionalidad en estos supuestos debe ser objeto de debate y ha calificado de “justo” y “razonable” revisar los mecanismos actualmente existentes.

50 días después, el descontrol en Ceuta es total. La solución es clara: garantizar la seguridad, dotar de medios y órdenes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y proceder al retorno de quienes han entrado ilegalmente. pic.twitter.com/mdarwnFEQN — Partido Popular (@ppopular) September 18, 2026

“La nacionalidad da derechos, pero también impone deberes”, ha señalado el líder del PP, que ha utilizado una de sus expresiones más contundentes para advertir sobre su planteamiento migratorio: quienes pretendan llegar a España para incumplir la ley se encontrarán, según ha afirmado, con un país “cerrado a cal y canto”.

Feijóo eleva el tono contra el Gobierno

El presidente popular ha dirigido buena parte de sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Feijóo ha rechazado las críticas del ministro Óscar Puente a las propuestas del PP y ha cuestionado que el Gobierno pueda dar lecciones sobre seguridad, orden o cumplimiento de la ley.

El líder de la oposición ha insistido en que la inmigración debe producirse de manera controlada y vinculada a la integración y al cumplimiento de las normas. En su intervención, ha rechazado que España pueda asumir una llegada de personas “sin control” mientras se mantienen los servicios públicos y las prestaciones.

Sus declaraciones llegan justo antes de su viaje a Ceuta, previsto para este lunes. Feijóo se desplazará a la ciudad autónoma acompañado por Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, y por Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. Allí ofrecerá una rueda de prensa.

Críticas a Sánchez y al escenario político en Cataluña

Feijóo también ha aprovechado su intervención para cargar contra el Gobierno socialista y reivindicar un cambio político. El dirigente popular ha prometido una transformación que, según ha sostenido, no será simplemente un relevo de dirigentes.

En Cataluña, ha cuestionado además la gestión del Ejecutivo autonómico y ha lanzado críticas contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al considerar que el cambio anunciado tras las elecciones no habría supuesto, en su interpretación, una ruptura suficiente con las dinámicas políticas anteriores.

El dirigente popular también ha recurrido a la ironía para referirse al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a su ausencia en la Fiesta de la Rosa del PSC celebrada en Gavà.

Feijóo carga contra la política económica

La economía ha ocupado otro de los grandes bloques del discurso. Feijóo ha puesto el foco en la evolución de los precios y ha cuestionado el mensaje del Gobierno de que la situación económica marcha correctamente.

“No se puede gobernar cuatro años sin Presupuestos”, ha afirmado, antes de acusar al Ejecutivo de recurrir de forma permanente a los reales decretos y a acuerdos de última hora.

El líder del PP también ha reclamado poner freno a lo que denomina una “escalada permanente” de impuestos. Según sus datos, durante la etapa de Sánchez en La Moncloa se han producido más de un centenar de subidas fiscales y el IRPF habría aumentado por encima del crecimiento de la economía.

Con este discurso, Feijóo sitúa inmigración, seguridad, fiscalidad y gestión económica entre los principales frentes de su oposición al Gobierno, mientras prepara su visita a Ceuta, donde previsiblemente volverá a colocar el control fronterizo en el centro de su mensaje.