El PSE de Sánchez, que anda histérico con la Ley de Nietos, impidió que los 200.00 exilados por ETA, pudieran votar en el País Vasco

El debate sobre quién tiene el derecho a votar en España ha cambiado en pocos días de los despachos jurídicos al corazón mismo de la contienda política.

La última disputa entre el PSOE y el Tribunal Supremo sobre la conocida como “ley de nietos” ha rescatado un episodio incómodo: el de los más de 200.000 vascos que se vieron obligados a huir debido a la amenaza de ETA y que no recibieron el mismo apoyo institucional cuando se planteó su derecho a continuar votando en el País Vasco

La paradoja es innegable, tal y como señala OKDIARIO: el partido que hoy critica que la suspensión cautelar de la ley de nietos “socava la democracia” al dejar en el aire el voto de unos 400.000 nuevos ciudadanos residentes en el exterior, es el mismo que en su momento se opuso a reformar el sistema para facilitar el sufragio de aquellos que abandonaron Euskadi por razones de supervivencia, y no por conveniencia.

En el ámbito político, la hemeroteca suele ser más implacable que cualquier resolución judicial.

Del éxodo vasco al voto en silencio

El fenómeno conocido como éxodo vasco, provocado por la violencia de ETA y la presión del nacionalismo, se extendió a lo largo de décadas y, según estudios académicos recientes, llevó a la salida de aproximadamente 200.000 personas del País Vasco. Muchos se trasladaron a otras Comunidades Autónomas, otros se establecieron en grandes ciudades como Madrid o Zaragoza, y varios emigraron al extranjero. No se trató de un movimiento migratorio cualquiera, sino de una fuga obligada por:

La amenaza directa de atentados y extorsiones.

Un ambiente social hostil hacia quienes no se identificaban con el nacionalismo.

La sensación de inseguridad y la falta de apoyo institucional.

A pesar de este panorama, los debates sobre su derecho a seguir votando en el País Vasco siempre quedaron relegados. Propuestas para facilitar su participación en el censo, ajustando el voto exterior o creando mecanismos específicos, encontraron la resistencia de los grandes partidos, incluido el PSOE, que temía alterar los equilibrios electorales en un territorio sumamente delicado. Como consecuencia, se creó una paradoja democrática: quienes se vieron forzados a marcharse por la violencia tuvieron más obstáculos para ejercer su voto en su tierra que aquellos que nunca vivieron allí, pero son descendientes de exiliados de épocas pasadas.

La ley de nietos y el nuevo frente con el Tribunal Supremo

La situación ha dado un giro con la ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática, que permite obtener la nacionalidad española a los descendientes de exiliados del franquismo u otras persecuciones políticas. Esta norma ha abierto la puerta al sufragio de cientos de miles de nuevos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), lo que impacta directamente en cualquier elección general.

El Tribunal Supremo decidió suspender cautelarmente el derecho al voto de quienes se nacionalizaron mediante esta vía, hasta que presenten la documentación que acredite su vínculo familiar con los exiliados. Aunque no se les retira la nacionalidad, se congela su derecho a participar en las elecciones. La reacción del PSOE ha sido inmediata y contundente:

Pedro Sánchez ha calificado la decisión como un “hecho muy grave” que “socava la democracia” y ha acusado a PP y Vox de intentar “cercenar el derecho al voto” de 400.000 españoles.

ha calificado la decisión como un “hecho muy grave” que “socava la democracia” y ha acusado a PP y Vox de intentar “cercenar el derecho al voto” de 400.000 españoles. Dirigentes socialistas como Patxi López y Rebeca Torró han calificado la situación de “despropósito” y han denunciado una “cruzada contra el derecho de voto” que arrastra al Supremo al ámbito político.

y han calificado la situación de “despropósito” y han denunciado una “cruzada contra el derecho de voto” que arrastra al Supremo al ámbito político. El Gobierno exige que el alto tribunal actúe con rapidez, antes de las elecciones de 2027, para evitar un limbo jurídico prolongado.

Mientras tanto, la oposición critica al Ejecutivo por emplear la memoria democrática como un medio para modificar el censo y obtener ventaja en el voto exterior. Defienden la necesidad de verificar el vínculo real con el exilio para prevenir fraudes o ampliaciones desmedidas del censo electoral.

Un doble rasero que tensiona la política española

El enfrentamiento actual plantea una cuestión esencial: hasta qué punto los partidos ajustan su discurso sobre el voto según el territorio y el impacto electoral esperado. Cuando se sugirió facilitar el voto a los exiliados de ETA en el País Vasco, las reticencias se centraron en el temor a “desnaturalizar” el resultado y modificar el peso relativo de quienes aún residían allí. El miedo, aunque no explicitado, era que un censo ampliado con miles de votantes adversos al nacionalismo alterara el mapa político vasco.

Por el contrario, con la ley de nietos, el PSOE sostiene que privar del voto a cientos de miles de nuevos nacionales es una forma de discriminación que establece una división entre “ciudadanos de primera y de segunda”. La defensa se apoya en la memoria del exilio franquista, pero el debate real gira en torno al impacto que puede tener el voto exterior en unas elecciones muy ajustadas. De fondo, persiste la sospecha de que cada bloque interpreta la democracia a partir de consideraciones electorales: unos destacan la seguridad jurídica y otros los derechos fundamentales, pero todos observan el censo como si fuera un termómetro permanente.

El Supremo intenta posicionarse como un árbitro técnico: no cuestiona la nacionalidad de estos nuevos españoles, pero exige que demuestren adecuadamente su vinculación familiar con el exilio antes de permitirles votar. La tensión institucional aumenta, ya que el Gobierno ve esa precaución como una prolongación del conflicto suscitado por la ley de amnistía y otras decisiones recientes, mientras que el alto tribunal reivindica su papel de guardián de las normas del juego.