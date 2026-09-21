La Policía de Marlaska, que se caga ante los invasores del Tarajal, reprime a golpes a los ceutíes que impedían la entrada de proetarras

Dos varas de medir.

Y muchas pelotas con la la ciudadanía pero un cagazón cósmico ante los invasores marroquíes.

La situación en el puerto de Ceuta este domingo parecía sacada de una película más que de una apacible tarde de travesía en ferry.

Un grupo de vecinos concentrados, gritos en contra de una ONG originaria de Navarra, un vehículo agitado y la intervención de la Policía Nacional, que hizo uso de pelotas de goma y disparos al aire para dispersar los disturbios.

Esta crónica se suma a un capítulo más de una crisis que amalgama migración, seguridad y un trasfondo cultural.

El origen de todo esto se sitúa en la llegada al puerto de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo.

Este grupo de zarrapastrosos , que van de anticapitalista, llegó con la misión de ofrecer ayuda humanitaria y denunciar supuestas agresiones a migrantes, mientras que algunos vecinos la acusaban de ser una organización “radical” y “proetarra”.

Alrededor de un centenar de ceutíes se congregó en la salida de vehículos, lanzando huevos al coche que trasladaba a los activistas, e incluso zarandeándolo, lo que llevó a los agentes en la zona a actuar de inmediato.

Y con una contundencia que jamás han mostrado ante los invasores del Tarajal.

#EmergenciaCeuta Grupos de ceutíes indignados con la llegada de los ultraradicales de Negu Gorriak a quienes se les vincula con la izquierda abertzale y abogan por la inexistencia de fronteras. La Policía ha tenido que proteger a los activistas ante la negativa de ceutíes a que… pic.twitter.com/GmGUfu8mKQ — CeutaAhora (@ceuta_ahora) September 20, 2026

Al respecto, subraya este lunes 21 de septiembre de 2026 el periodista Eduardo Inda, director de OKDiario.

«Quien ha ordenado pegar porrazos a mansalva y disparar pelotas de goma a ciudadanos pacíficos, normales y honrados de Ceuta no han sido las UIP, los antidisturbios, ellos son meros instrumentos. El autor intelectual de esta salvajada desproporcionada ha sido Fernando Grande-Marlaska». «Es de lamentar que este magistrado de carrera haya acabado convertido en un matón». «Este macarrismo de Marlaska tiene antecedentes, viene de lejos». «Hay que recordar que es quien a través de su también filoetarra delegado del Gobierno en Madrid ordenó lanzar gases lacrimógenos a manifestantes en Ferraz, y quien ordenó lanzar pelotas de goma y pegar porrazos el pasado 3 de septiembre en la manifestación de Madrid para defender la dignidad de Ceuta». «En una democracia de calidad, en un país serio, Fernando Grande-Marlaska estaría ya procesado, si no en la trena».

De la explanada Juan Carlos I al puerto: cómo se llega a este choque

Lo ocurrido en el puerto no es un evento aislado. Es solo la continuación de semanas de movilizaciones en Ceuta, donde la frontera del Tarajal y los accesos a la ciudad se han transformado en un mapa de protestas casi constante.

Recientemente:

Más de 1.000 ceutíes marcharon desde el centro de la ciudad hacia el Tarajal para solicitar protección en la frontera y expresar su preocupación ante una “invasión” migratoria, coreando “Marruecos, canalla, esto es de los caballas”.

marcharon desde el centro de la ciudad hacia el Tarajal para solicitar protección en la frontera y expresar su preocupación ante una “invasión” migratoria, coreando “Marruecos, canalla, esto es de los caballas”. La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) ha liderado marchas portando pancartas que claman “SOS Ceuta invadida” y exigen un “blindaje fronterizo inmediato”, así como expulsiones rápidas.

ha liderado marchas portando pancartas que claman “SOS Ceuta invadida” y exigen un “blindaje fronterizo inmediato”, así como expulsiones rápidas. Se han llevado a cabo actos pacíficos de protesta, sentadas y concentraciones moteras que convergen en la zona fronteriza.

En este escenario, la llegada de una ONG que se presenta como defensora de los migrantes, al tiempo que es percibida por parte del vecindario como cómplice de quienes protagonizaron la entrada masiva del verano, parecía un enfrentamiento casi inevitable. Así, el puerto se convierte en una extensión del Tarajal: el mismo conflicto en un lugar diferente.

#Ceuta

Negu Gorriak taldeak brigada bat antolatu du Ceutarako laguntza humanitario eramateko eta migrantei elkartasuna adierazteko https://t.co/hDNny0jZa1 pic.twitter.com/ncJkLupNup — Ahotsa.info (@AhotsaInfo) September 18, 2026

Qué hizo la Policía y qué significa políticamente

Medios con una visión crítica hacia el Gobierno han enfatizado que la “Policía de Marlaska” actuó “a golpes y con pelotas de goma” contra los ceutíes que intentaban bloquear el desembarco de los activistas. Sin embargo, lo que diversos medios han confirmado es que:

Hubo disparos al aire para dispersar los disturbios.

para dispersar los disturbios. Se produjeron cargas y forcejeos entre los manifestantes y los agentes, tras el ataque al vehículo de los activistas.

entre los manifestantes y los agentes, tras el ataque al vehículo de los activistas. La tensión aumentó con la llegada de refuerzos de unidades antidisturbios, que usaron material antidisturbios para despejar la área.

Por el momento, el Ministerio del Interior no ha proporcionado una explicación detallada sobre las actuaciones específicas llevadas a cabo, pero la lógica policial parece clara: prevenir agresiones a personas identificadas como objetivo de la protesta y preservar la seguridad en un área crucial como es el puerto. En cambio, el debate político se desarrolla por otros caminos.

Este episodio avivó tres discursos paralelos:

El relato de “Ceuta desprotegida”: algunos vecinos sostienen que el Estado actúa con excesiva “blandura” ante la llegada de migrantes y se muestra “duro” con los ciudadanos que protestan, acusando al Gobierno de poner más énfasis en las ONG que en sus propios residentes. El relato de “radicalización vecinal”: otros medios alertan sobre el deterioro de la convivencia, el uso de calificativos como “proetarras” sin matices y el peligro de que la preocupación legítima sobre la frontera derive en hostilidad generalizada hacia cualquier actor humanitario. El relato gubernamental (que aún no está del todo explicitado): se establece como prioridad evitar linchamientos o agresiones directas, al tiempo que se necesita hacer distinciones entre protestas pacíficas y actos violentos.

La figura de Fernando Grande-Marlaska vuelve a ocupar el centro de la controversia. Ya cuestionado por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta y la sensación de inseguridad en la ciudad, ahora se le reprocha, desde ciertos sectores, el uso de una supuesta “doble vara” en su trato hacia los vecinos y los migrantes.

Ceuta como laboratorio de la política nacional

La situación en Ceuta actúa como un microscopio que revela la política española en diferentes frentes:

Migración y frontera : la presión en el Tarajal y la percepción de “ciudad invadida” han intensificado el debate sobre expulsiones rápidas, la cooperación con Marruecos y el papel de la Unión Europea.

: la presión en el Tarajal y la percepción de “ciudad invadida” han intensificado el debate sobre expulsiones rápidas, la cooperación con Marruecos y el papel de la Unión Europea. Uso de las fuerzas de seguridad : las intervenciones en el puerto se analizan en clave de difícil equilibrio entre el orden público y el derecho a manifestarse, mientras que los opositores construyen la narrativa de una “policía al servicio del relato gubernamental”.

: las intervenciones en el puerto se analizan en clave de difícil equilibrio entre el orden público y el derecho a manifestarse, mientras que los opositores construyen la narrativa de una “policía al servicio del relato gubernamental”. Guerra cultural: que una ONG anticapitalista sea etiquetada como “proetarra” y que se convoquen protestas específicamente en su contra pone de manifiesto la persistencia del conflicto simbólico relacionado con el legado de ETA y la función de los movimientos de izquierda radical.

Todo esto explica por qué un incidente que involucra un vehículo agitado y algunos disparos al aire en un puerto del Estrecho acabe ocupando los titulares y debates en el ámbito nacional. Ceuta no solo representa una frontera física, sino que también es una frontera política, y cada acción allí se extrapola a la contienda entre Gobierno y oposición.