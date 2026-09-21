Vomitivo y traidor: la invasión de Ceuta resucita el discurso de la exministra socialista que quería regalar las ciudades autónomas a Mohamed VI

Es la verdadera cara del PSOE y del Gobierno Sánchez.

El vídeo de una intervención de hace cuatro años ha vuelto a circular con fuerza en X tras los últimos incidentes en la frontera de Ceuta.

La exministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero, María Antonia Trujillo, aparecía en el año 2022 defendiendo la postura marroquí sobre las ciudades autónomas en un fragmento que muchos consideran inaceptable.

María Antonia Trujillo (PSOE) sobre Ceuta y Melilla: “Suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos. Son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país. La reivindicación marroquí está plenamente justificada”. pic.twitter.com/9XJ47nxLev — Luis Rioja (@miescano351) September 21, 2026

El discurso que resurge

María Antonia Trujillo pronunció estas palabras en 2022:

Suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos. Son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país. La reivindicación marroquí está plenamente justificada, inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable. Ante los efectos nocivos de unas fronteras no sanas, la respuesta política es el diálogo y no mirar hacia otro lado o el silencio…

El propio PSOE, en su momento, llegó a cargar contra Trujillo, pero lo cierto es que, viendo la actitud del sanchismo con la invasión sufrida por Ceuta, no fueron más que palabras huecas: