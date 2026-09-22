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Política

FRANCISCO MARTÍN SE PARAPETA EN UN PERFIL INSTITUCIONAL PARA DARLE PUBLICIDAD A LA CADENA DE JOSÉ MIGUEL CONTRERAS

¡Abochornante! La cuenta oficial de la Delegación del Gobierno en Madrid se marca una pornográfica promoción de La Séptima

Cachondeo en las redes: "El de prensa que lleva esta cuenta cobra poco para lo que le obligan a poner"

Presentación de La Séptima.
Presentación de La Séptima. X.
Archivado en: Francisco Martín | Gobierno | Gobierno de España | José Miguel Contreras | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

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Es abochornante a más no poder.

Pero es lo que tiene el hecho de confundir y mezclar a propósito la oficialidad de las instituciones con el hecho de creer que dirigirlas temporalmente es poder hacer lo que te venga en gana como si fuese tu chiringuito particular.

La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Francisco Martín, hombre de confianza de Pedro Sánchez, cruzó todas las líneas de la neutralidad institucional.

El 21 de septiembre de 2026, su cuenta oficial en X, el departamento del que fuera defensor de las políticas de EH Bildu, se marcó un auténtico spot publicitario del nuevo canal privado La Séptima, la televisión progresista impulsada por José Miguel Contreras y adjudicada por el propio Ejecutivo a un consorcio de empresarios afines al Palacio de La Moncloa.

El mensaje institucional no dejó lugar a dudas:

Evidentemente, las reacciones a este despropósito institucional no se hicieron esperar y no precisamente para aplaudir la pornográfica promoción de una cadena privada:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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