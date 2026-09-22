¡Abochornante! La cuenta oficial de la Delegación del Gobierno en Madrid se marca una pornográfica promoción de La Séptima

Es abochornante a más no poder.

Pero es lo que tiene el hecho de confundir y mezclar a propósito la oficialidad de las instituciones con el hecho de creer que dirigirlas temporalmente es poder hacer lo que te venga en gana como si fuese tu chiringuito particular.

La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Francisco Martín, hombre de confianza de Pedro Sánchez, cruzó todas las líneas de la neutralidad institucional.

El 21 de septiembre de 2026, su cuenta oficial en X, el departamento del que fuera defensor de las políticas de EH Bildu, se marcó un auténtico spot publicitario del nuevo canal privado La Séptima, la televisión progresista impulsada por José Miguel Contreras y adjudicada por el propio Ejecutivo a un consorcio de empresarios afines al Palacio de La Moncloa.

El mensaje institucional no dejó lugar a dudas:

📺 El próximo 5 de noviembre llega a la televisión española un nuevo canal generalista, en abierto y para todos. «Actualmente, la oferta de las tv privadas tiene un sesgo ideológico potente vinculado a ideas conservadoras. En el ámbito del mundo progresista, hay un vacío… pic.twitter.com/fSjfzra8O6 — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) September 21, 2026

Evidentemente, las reacciones a este despropósito institucional no se hicieron esperar y no precisamente para aplaudir la pornográfica promoción de una cadena privada:

La promoción de proyectos audiovisuales de carácter privado y la difusión de declaraciones de corte ideológico vulneran los principios fundamentales de la gestión pública en España. ​Infracción de la neutralidad (Art. 103.1 CE): La Constitución obliga a la Administración a… — Canario Today (@CanarioToday) September 21, 2026

El de prensa que lleva esta cuenta cobra poco para lo que le obligan a poner. Que una cuenta institucional haga publi por la cara de una cadena de TV con la excusa de que ha ido el delegado de Gobierno, tiene tela… vaya papelón. — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) September 21, 2026

Que hace una administración del Estado, haciendo publicidad de una empresa privada con capital público?? — 🎹El Pianista🎹 (@juanmi_almeria) September 21, 2026

Joder, no tiene guasa ni nada el Delegado infame del Gobierno en Madrid. Ya solo me faltaba ver a una Delegación de Gobierno hacer publicidad de un canal privado, es fácil imaginar como será la séptima. No la pienso sintonizar. pic.twitter.com/SrLJXbDzL6 — Jose 🇪🇸 (@espacan47) September 21, 2026

Dios mío, la Delegación del Gobierno en Madrid promocionando con dinero público un canal privado de Televisión 😱 — Carlos Fernández (@CarlosF66089689) September 21, 2026

Una cuenta institucional y gubernamental haciendo propaganda de un medio privado que está por venir. Se llama promoción. Eso se ha calificado en otras ocasiones como malversación de fondos públicos. Es otra forma de corrupción política. Ustedes sabrán… — J García Vivancos 🎸🍷🛫🚄 (@novatosinfin) September 21, 2026

Me parto.

La delegación del gobierno de Madrid, cacique @PSOE haciendo propaganda de un canal privado de televisión. Se llama MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. Y con este anuncio ya habéis estigmatizado el canal. 🤦🏼‍♂️ — Roman Cendoya (@romancendoya) September 21, 2026