Diana Morant (PSOE) recurre a una patética estrategia para eludir la pregunta más incómoda sobre Zapatero

No es el lápiz más afilado que tiene Pedro Sánchez en su Consejo de Ministros.

Y eso que lleva una cartera de peso académico.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha optado por una defensa indirecta del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en plena tormenta judicial por las joyas halladas en su despacho de Ferraz.

En lugar de responder directamente sobre la documentación exigida, la dirigente socialista ha preferido atacar a la familia del expresidente José María Aznar y denunciar supuesta indefensión.

Diana Morant (PSOE), otra que no pasa por ser precisamente uno de los lápices más afilados del estuche gubernamental de Pedro Sánchez. ¡Vean cómo trata de eludir de la forma más patética una pregunta sobre el enjoyado Zapatero! pic.twitter.com/02MgsuLTGp — Luis Rioja (@miescano351) September 22, 2026

El juez José Luis Calama ha dado tres días a Zapatero para entregar toda la documentación en su poder sobre el centenar de joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en la caja fuerte de su antiguo despacho. Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, compareció ante los medios y centró su intervención en criticar los negocios inmobiliarios de la familia de Aznar en lugar de aclarar la situación del expresidente socialista.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, volvió a desplegar su particular manual de supervivencia política.

Preguntada este lunes 21 de septiembre de 2026 por el ultimátum del juez José Luis Calama —que ha dado solo tres días a José Luis Rodríguez Zapatero para aportar “toda la documentación que se encuentre en su poder” sobre el centenar de joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en la caja fuerte de su despacho de Ferraz—, la dirigente socialista eligió la vía más previsible y menos valiente: denunciar la “indefensión” del expresidente.

En lugar de abordar el fondo de la cuestión (¿por qué, más de tres meses después de prometer explicaciones «en una semana o diez días como máximo», Zapatero sigue sin justificar el origen de ese botín?), Morant centró su respuesta en las filtraciones:

Creo que es importante señalar la indefensión que ha sufrido el señor Zapatero en este juicio. Que hayamos visto todos las imágenes de esas joyas o que hayamos leído conversaciones de WhatsApp que nada tienen que ver con ningún tipo de investigación.

Mientras el juez Calama pierde la paciencia y ordena además un nuevo peritaje más exhaustivo a la joyería Yanes (tras la tasación preliminar de Ansorena), la ministra se aferra al relato victimista: Zapatero “ha dado las explicaciones públicas que le permite su defensa como ciudadano”.

Pero fue a más: