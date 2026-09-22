Empieza el calvario de Begoña Gómez: esto es lo que viene tras la apertura de juicio oral

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes 21 de septiembre de 2026 el auto de apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La decisión, adoptada apenas días antes de la jubilación del magistrado, sienta también en el banquillo a su antigua asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, únicamente por el delito de malversación.

Se trata de la segunda ocasión en la que Peinado ordena el envío a juicio. En junio ya había abierto la causa por cuatro delitos (incluyendo corrupción en los negocios y apropiación indebida) e impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte. La Audiencia Provincial de Madrid corrigió en julio esa resolución: limitó los cargos a los dos mencionados, anuló las medidas cautelares y obligó al instructor a rehacer la fase final. Tras la nueva audiencia preliminar del 8 de septiembre, el juez ha cerrado la instrucción y ha mantenido el enjuiciamiento.

Qué se le imputa

El auto se centra en dos bloques principales: el supuesto uso de una empleada pública (Álvarez) para actividades privadas de Gómez y las irregularidades atribuidas al desarrollo y cesión del software de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Peinado considera que existen indicios racionales de criminalidad vinculados a la posición de la esposa del presidente.

La acusación popular unificada, liderada por Hazte Oír, solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis para Cristina Álvarez. Tanto la Fiscalía como las defensas de ambas piden la absolución y han reiterado que no aprecian indicios delictivos.

Los próximos pasos procesales

Con el auto de apertura, la causa abandona el juzgado de instrucción y pasa a la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de organizar el juicio ante un tribunal del jurado (nueve titulares y dos suplentes).

El calendario inmediato es el siguiente:

La Fiscalía dispone de 10 días para presentar su escrito de conclusiones provisionales (en el que se espera que reitere la petición de absolución).

dispone de 10 días para presentar su escrito de (en el que se espera que reitere la petición de absolución). A continuación, las partes tendrán 15 días para personarse ante la Audiencia y plantear cuestiones previas (posibles nulidades, admisión o rechazo de pruebas, testigos, etc.).

(posibles nulidades, admisión o rechazo de pruebas, testigos, etc.). El magistrado que se designe como presidente del tribunal del jurado deberá resolver esas cuestiones y precisar los hechos que se enjuiciarán.

Una vez superada esta fase intermedia, la Oficina del Jurado seleccionará a los ciudadanos que compondrán el tribunal y se fijará la fecha de la vista. Fuentes jurídicas consultadas estiman que el juicio podría celebrarse entre cinco y diez meses después, lo que situaría el inicio de las sesiones entre junio y octubre de 2027, o incluso más tarde según la carga de trabajo del tribunal y la complejidad de la causa.

No se han impuesto nuevas medidas cautelares personales (pasaporte, prohibición de salida del país o comparecencias periódicas). El juez sí ha ordenado averiguar la capacidad económica de Gómez a través de sus últimas declaraciones de la renta, de cara a posibles responsabilidades civiles.