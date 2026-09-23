La censora Armengol expulsa a Ana Vázquez (PP) por sacar un espray de gas pimienta en el Congreso

Vergonzosa imagen en el Congreso de los Diputados este miércoles 23 de septiembre de 2026.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha ordenado la expulsión inmediata de la diputada del Partido Popular Ana Vázquez.

En su réplica a Fernando Grande-Marlaska, la diputada popular, había sacado un espray de gas pimienta para recriminar al ministro la inseguridad de las ceutíes que se ven obligadas a llevar este método de defensa ante el aumento de la delincuencia en la ciudad autónoma tras la invasión migratoria.

“Este es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutíes, este es el material escolar básico. Es esta la nueva normalidad a la que se tienen que acostumbrar los ceutíes. ¿A caso las mujeres de Ceuta no pueden tener libertad, no pueden pasear por la ciudad y recuperar su ciudad invadida?”.

Minutos después, la presidenta de la Cámara interrumpía el pleno alegando que la diputada popular había «enseñado un arma en el Congreso» desencadenando un momento de elevada tensión en el debate con las protestas de la bancada popular.

«Según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma, le ruego que salga«, alegó Armengol. Además, la socialista le negó el turno de palabra a Vázquez: «No le doy la palabra, le ruego que salga de Hemiciclo y deposite lo que ha enseñado porque esto no puede plantearse en la casa de la soberanía del pueblo, salga de hemiciclo».

La diputada popular se quejó desde su escaño y pedía la palabra para explicarse. Sin embargo, con su estilo censor habitual, Armengol no lo permitió y Vázquez tuvo que abandonar la Cámara entre los aplausos de sus compañeros de partido.

Tras ser expulsada, en los pasillos del Congreso, Vázquez afirmó: