Manuel Mariscal (VOX) acorrala al presidente de RTVE por negar que Ceuta haya sufrido una invasión

Es el protagonista de la fábula del rey desnudo.

El máximo exponente de ‘Tele Pedro’ pretendió que todos los españoles comulguen con la idea de que Ceuta no ha sufrido una invasión, pero su ensoñación paralela duró lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio.

El portavoz de VOX en la Comisión Mixta de Control a RTVE, Manuel Mariscal, dejó en evidencia al presidente de la Corporación, José Pablo López, al reprocharle con dureza que niegue la realidad de lo ocurrido en Ceuta.

Mientras miles de ceutíes sufren desde hace semanas una situación insostenible por la entrada masiva e ilegal de inmigrantes, López se empecinó en defender la excelente cobertura de la televisión pública y en afirmar que no ha habido ninguna invasión, sino una crisis humanitaria.

El diputado Manuel Mariscal (VOX) sopapea sin piedad a José Pablo López, el mediotíntico presidente de RTVE, después de negar ante los ojos de todos los españoles que Ceuta no sufrió una invasión, sino que lo que hay en la ciudad autónoma es una crisis humanitaria. pic.twitter.com/LhOzHFtYde — Luis Rioja (@miescano351) September 23, 2026

El enfrentamiento en la comisión

Durante la comparecencia, Mariscal no se mordió la lengua. Acusó a TVE de comportarse «como una televisión al servicio de Marruecos» y de ponerse «del lado de los invasores y no del lado de sus nacionales».

El diputado de VOX subrayó que los reporteros de la casa son víctimas”de la dirección de la Corporación y ha recordado incluso el caso de una periodista que, según ha denunciado, fue manoseada por un migrante en Ceuta. «Ustedes han convertido a RTVE en la única televisión pública del mundo donde se ponen del lado de los invasores», zanjó.

La respuesta de José Pablo López fue la del perfecto manual del relato oficial: insistió en que en Ceuta no hubo invasión, sino una crisis humanitaria, y que los profesionales de RTVE «no han ido a hacer propaganda, han ido a hacer periodismo».

En un tono claramente que fue a la colisión, el presidente de la televisión pública llegó a afirmar que a los políticos de VOX «les molesta esta realidad porque prefieren dedicarse a la caza y pesca del inmigrante. Además, tachó de «bulo asqueroso» las denuncias de agresiones a periodistas y exigió a Mariscal que condenara la expulsión de los equipos de TVE de Castillejos por parte de Marruecos.

El intercambio puso de manifiesto, una vez más, la distancia sideral entre la realidad que viven los españoles en Ceuta y el relato que intenta imponer la dirección de RTVE. Mientras la ciudad autónoma de apenas 80.000 habitantes sufrió la entrada irregular de decenas de miles de personas —una avalancha que ha colapsado servicios, ha generado inseguridad y ha dejado a la población local en una situación límite—, el máximo responsable de la televisión pública se negó a llamar a las cosas por su nombre.