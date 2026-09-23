Sánchez acusa por primera vez a Marruecos de fallar en el control de la frontera de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado directamente a Marruecos por primera vez desde la crisis migratoria de Ceuta. En una entrevista concedida a la CNN durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que los mecanismos de vigilancia marroquíes no funcionaron durante la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.

“Está claro que su control de fronteras falló”, aseguró Sánchez, que confirmó que España ha pedido a Rabat “respuestas y acciones” para esclarecer lo sucedido y evitar que vuelva a repetirse. El presidente recalcó, no obstante, que la relación bilateral continúa siendo positiva y que ambos países mantienen una cooperación estratégica.

Un cambio en el discurso

Las palabras de Sánchez suponen un giro respecto al tono mantenido por el Gobierno durante las semanas posteriores a la crisis. Hasta ahora, el Ejecutivo había evitado atribuir responsabilidades concretas a Marruecos y había insistido en la necesidad de reforzar la preparación española ante posibles episodios de presión migratoria.

El presidente también recordó que España está investigando las circunstancias que rodearon la llegada masiva de migrantes. Preguntado por la periodista Christiane Amanpour sobre cómo pudo producirse una movilización de tal magnitud en tan poco tiempo, Sánchez rechazó que existieran pruebas concluyentes que permitieran anticipar el episodio.

Según informes difundidos posteriormente, las autoridades españolas habían detectado movimientos y convocatorias en el lado marroquí de la frontera. Uno de los documentos conocidos señalaba que la colaboración de Rabat resultaba esencial para recuperar el control del perímetro.

Refuerzo de los medios españoles

El Gobierno ha reconocido que debe mejorar sus capacidades de respuesta en Ceuta. Sánchez explicó días atrás que se habían reforzado las instalaciones de acogida y los medios de vigilancia, además de iniciar la colocación de barreras marítimas para dificultar nuevos intentos de entrada.

La declaración del presidente se produce después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuviera una conversación con su homólogo marroquí, Naser Burita. Albares aseguró que existe un contacto permanente entre ambos gobiernos y que Rabat adoptará las medidas necesarias para impedir una nueva crisis en la frontera.

Sánchez defendió asimismo que todos los migrantes que accedieron irregularmente a territorio español serán retornados, aunque subrayó que el proceso deberá llevarse a cabo “conforme a la ley y con dignidad”.

Críticas a la respuesta europea

Durante la entrevista, el presidente aprovechó para reclamar una mayor implicación de los países de la Unión Europea. Sánchez denunció la falta de solidaridad de varios gobiernos comunitarios durante la crisis y recordó que España ha colaborado en anteriores situaciones migratorias sufridas por otros Estados miembros.

“España ha afrontado circunstancias similares y ha mostrado disposición a ayudar”, lamentó. En su opinión, la posición geográfica de Ceuta y Melilla, las únicas ciudades autónomas españolas situadas en África, exige una respuesta compartida por parte de sus socios europeos.

A pesar del nuevo señalamiento a Marruecos, el Ejecutivo mantiene su apuesta por preservar la cooperación con Rabat. La devolución de buena parte de los migrantes que permanecen en Ceuta depende, en gran medida, de la colaboración de las autoridades marroquíes, una circunstancia que explica la prudencia mantenida hasta ahora por La Moncloa.