Las tres versiones de Sánchez sobre Ceuta: ahora señala a Marruecos de la «invasión» de la que antes le exculpaba

Otro ‘cambio de opinión’.

Pedro Sánchez acaba de dar un nuevo paso en su relato sobre los hechos de Ceuta.

Tras semanas defendiendo que no existían pruebas sólidas de la implicación de Marruecos, ahora apunta directamente al país vecino y reclama acciones concretas.

Pedro Sánchez vuelve a mentir o, como él dice, cambia de opinión sobre Ceuta. Primero habló de invasión pero sin nombrar quién la alentó. Luego, en la SER, se puso como una hidra cuando le preguntan por la responsabilidad de Marruecos. Y ahora, en la CNN, culpa a Mohamed VI. pic.twitter.com/bOHJbyZO1P — Luis Rioja (@miescano351) September 23, 2026

Lo que resulta evidente es Pedro Sánchez hace de la mentira una obra digna de un orfebre y volvió a demostrar que no le sonroja tener que cambiar de discurso cuando se lo exige la ocasión.

Primero, aunque habló de invasión y de ataque a las fronteras de España, el presidente no puso encima de la mesa el nombre de Marruecos.

Tras más de mes y medio defendiendo a capa y espada que no había pruebas sólidas de la implicación del reino vecino en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio, el presidente del Gobierno admitió por fin lo evidente: el control fronterizo del país vecino falló. Y no solo eso: reclamó «respuestas y acciones» a Rabat.

El giro se produjo el 22 de septiembre de 2026 desde Nueva York, donde Sánchez participa en la Asamblea General de la ONU. En una entrevista con la periodista Christiane Amanpour en la CNN, el jefe del Ejecutivo afirmó:

Estamos investigando lo que ocurrió esos días, pero también hemos pedido respuestas a Marruecos porque está claro que su control de fronteras falló.

Insistió en que «para nosotros es evidente que su mecanismo de control fronterizo ha fallado· y que espera acciones de las autoridades marroquíes para que no se repita una situación similar.

El contraste con su postura anterior es total. Durante semanas, Sánchez y su Gobierno habían insistido en exculpar a Marruecos. En el Congreso, a principios de septiembre, el presidente aseguró que «nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permita concluir que la entrada masiva en Ceuta fuera diseñada y ejecutada por las autoridades marroquíes».

Elogió la “colaboración” de Rabat en los retornos (más del 90 % de los casi 80.000 inmigrantes que entraron los días 30 y 31 de julio regresaron en cuestión de horas) y atribuyó el asalto a las mafias y a “bulos” en redes sociales, incluso abriendo la puerta a posibles injerencias de Rusia o Israel.

Solo admitió, con la boca pequeña, que la Gendarmería marroquí “permitió el cruce” durante unas diez horas críticas. Informes de la Policía Nacional (del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) que apuntaban a una “gestión favorecedora” e incluso a agentes marroquíes guiando a los inmigrantes eran minimizados o puestos en duda desde Moncloa.Ahora, sin embargo, Sánchez reconoce el fallo del sistema fronterizo marroquí y exige explicaciones. Todo ello mientras mantiene el mantra de la “relación positiva” y “estratégica” con el reino alauita.