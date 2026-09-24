Barómetro DYM: la invasión de Ceuta erosiona al PSOE del ausente Sánchez y lanza a VOX y a Abascal

La crisis de Ceuta comienza a tener repercusiones electorales para el marido de Begoña. En el último barómetro del Instituto DYM, se observa un retroceso del PSOE, mientras que Vox capitaliza el descontento generado por la gestión de la llegada masiva de inmigrantes tras la invasión de Ceuta, reforzándose como la tercera fuerza política del país.

De acuerdo al sondeo encargado por 20minutos, un dato particularmente incómodo para Pedro Sánchez no es solo la merma del apoyo socialista. También pesa en las encuestas la percepción de su ausencia durante una crisis que ha copado el debate público semanas atrás.

En el mundo de la política, el silencio puede interpretarse como una táctica, pero en una ciudad fronteriza sometida a una presión tan intensa, da la impresión de inacción.

El Partido Popular continúa liderando las preferencias con un 34,7% de intención de voto, lo que se traduce en una estimación de entre 144 y 148 escaños. Aunque se registra una ligera disminución de dos décimas en comparación con julio, esta cifra confirma una mejora respecto a las elecciones generales de 2023, donde obtuvo el 33,1% de los sufragios.

Por el contrario, el PSOE sufre un retroceso de siete décimas en relación al barómetro previo, quedando por detrás de los populares. Esta caída, si bien no es desastrosa en sí misma, cobra relevancia en el marco de una crisis que toca temas extremadamente sensibles para los votantes, tales como el control de fronteras, la soberanía, la seguridad y la capacidad de respuesta del Gobierno.

La formación que más crece en este contexto es Vox. El partido liderado por Santiago Abascal alcanza el 17,3%, casi un punto más que hace dos meses y cinco puntos por encima de sus resultados en 2023. Según la encuesta, podría conseguir entre 58 y 61 escaños, lo que consolida su posición como tercera fuerza y amplía su capacidad de influir en cualquier futuro Gobierno.

Partido Intención de voto Escaños estimados PP 34,7% 144-148 PSOE 26,3% 102- 105 Vox 17,3% 58-61

El movimiento más significativo se produce en el bloque de la derecha: un 10,4% de quienes votaron al PP en las últimas elecciones generales ahora optarían por Vox. Esta cifra explica por qué los populares apenas avanzan en el terreno electoral, mientras que Abascal logra capitalizar la indignación. La suma de ambas formaciones podría alcanzar una mayoría absoluta cercana a los 176 escaños.

Ceuta, una crisis con repercusiones nacionales

La entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta, estimada en alrededor de 80.000 personas según el estudio publicado, ha colocado al Gobierno en medio de una tormenta política que es complicado gestionar. La controversia excede la dimensión humanitaria; afecta también a la relación con Marruecos, la protección de las fronteras y la defensa de la soberanía española.

Un sondeo adicional revelado por 20minutos indica que el 82,4% de los encuestados considera que Marruecos tuvo un papel en la crisis, al menos en parte. Además, el 63,1% evalúa como poco o nada firme la defensa del Gobierno en relación con Ceuta y Melilla. La percepción crítica alcanza incluso a algunos votantes socialistas, un dato que resulta especialmente delicado para un Ejecutivo que necesita mantener unida a su base.

La oposición ha encontrado en este episodio un argumento contundente y claro: el Gobierno no habría actuado con la energía necesaria. Vox ha ido más allá, presentando la crisis como prueba de que el Estado ha perdido el control de la frontera. Este marco discursivo conecta con preocupaciones existentes, permitiendo al partido convertir una disputa diplomática y migratoria en una auténtica lucha cultural.

Por parte del PSOE, la situación se complica aún más. La gestión de la crisis ha sido objeto de versiones contradictorias, reproches entre ministerios y dudas sobre la coordinación entre Moncloa, Ferraz y el grupo parlamentario. Cuando el mensaje oficial se modifica varias veces, la oposición no necesita inventar nuevos titulares: basta con organizar los ya existentes.

El contraste con el CIS obliga a una reflexión

Sin embargo, el panorama no es completamente homogéneo. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado en septiembre mantiene al PSOE como la primera fuerza, con un 31% de intención de voto, frente al 25,5% del PP. Vox también crece, alcanzando el 16,6%, mientras que Sumar se sitúa en el 5,7% y Podemos en el 3,7%.

La diferencia entre ambos estudios nos recuerda que una encuesta no determina necesariamente lo que ocurrirá en las urnas. El CIS y DYM emplean diferentes metodologías, muestras y modelos de estimación. Sin embargo, ambos coinciden en dos tendencias: el desgaste del PSOE tras la crisis de Ceuta y el crecimiento de Vox.

La consecuencia política más inmediata es evidente. El Gobierno debe recuperar la iniciativa en un asunto que ya no puede considerar un simple capítulo pasajero. Cada comparecencia, cada dato sobre las devoluciones y cada acercamiento hacia Rabat tendrá un impacto electoral. La frontera se ha convertido en un asunto de carácter nacional y el calendario demoscópico no suele ofrecer respiros.

Un dilema para Sánchez y una oportunidad para Abascal

La encuesta también evalúa a los líderes. Alberto Núñez Feijóo continúa siendo el mejor valorado entre los dirigentes, ampliando su ventaja sobre Sánchez como el candidato preferido para ocupar la Moncloa. El PP, sin embargo, debe evitar que el debate migratorio se convierta en un monopolio de Vox.

Para los populares, la situación es compleja: necesitan intensificar su discurso sobre el control fronterizo sin ceder todo el terreno a Abascal. Vox, por su parte, solo tiene que mantener su tono. Su estrategia es presentar la crisis como confirmación de sus advertencias y convertir cada fallo de coordinación gubernamental en una evidencia de su diagnóstico.

Los posibles efectos son tres:

Mayor presión sobre el Gobierno , que tendrá que justificar su actuación en Ceuta y su relación con Marruecos.

, que tendrá que justificar su actuación en Ceuta y su relación con Marruecos. Creciente competencia en la derecha , con Vox absorbiendo parte del voto popular.

, con Vox absorbiendo parte del voto popular. Dificultades para la mayoría progresista, especialmente si el PSOE pierde apoyo y sus socios no logran compensar la caída.

Por otro lado, la crisis tiene una dimensión humana que las estadísticas electorales no logran reflejar. En Ceuta, las cifras se miden también en instalaciones abarrotadas, familias separadas, recursos públicos tensionados y una frontera que, durante días, dejó de ser una mera línea administrativa para convertirse en el centro de la política española.

Un dato revelador: la inquietud por Ceuta trasciende las divisiones partidistas. Incluso entre los votantes socialistas hay una demanda de mayor firmeza. Mientras los partidos se pelean por ver quién capitaliza el descontento, Vox ha encontrado el titular que buscaba: en esta crisis, el partido que más crece no es ni el que gobierna ni el que lidera las encuestas, sino aquel que convierte la frontera en su principal escenario electoral.