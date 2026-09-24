La directora general de la Guardia Civil desaira al Rey Felipe VI con un gesto más propio de un adolescente

¡Alucinante!

Y también una soberana falta de respeto.

La imagen de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, absorta en su teléfono móvil mientras el Rey Felipe VI inspeccionaba las instalaciones de la CiberComandancia en León no tiene un pase.

El momento, captado durante una visita institucional al centro ubicado en el Incibe, ha sido calificado por muchos como un desaire protocolario impropio de su cargo.

El gesto, grabado en vídeo, muestra a González concentrada en la pantalla en un acto solemne presidido por el monarca. Lejos de atender a las explicaciones o saludar a los agentes presentes, la responsable del cuerpo optó por revisar su dispositivo personal. El contraste entre la atención del Rey Felipe VI y la actitud de la directora ha alimentado las críticas sobre el respeto institucional en actos oficiales.

¡Abochornante! Mientras el Rey Felipe VI conversaba con agentes e inspeccionaba las instalaciones de la CiberComandancia de la Guardia Civil en León, la directora general del cuerpo, Mercedes González, aparecía absorta en su teléfono móvil. pic.twitter.com/hRjy7mMjLm — Luis Rioja (@miescano351) September 24, 2026

El monarca visitó el martes 22 de septiembre de 2026 esta unidad especializada en ciberdelitos y denuncias telemáticas, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por la propia González. La CiberComandancia, en funcionamiento desde julio de 2025, ha tramitado más de 60.000 solicitudes de denuncia, más de 32.000 delitos y miles de extravíos de documentación, y se ha reforzado con un ciberpuesto en Vizcaya.

Durante el recorrido, Felipe VI se interesó por el funcionamiento del servicio y dialogó con los efectivos. En ese momento, González permanecía con el móvil en la mano, generando un debate inmediato sobre protocolo, etiqueta y respeto a la Corona.

No es un detalle menor. González, socialista de trayectoria y actual directora general (cargo que ya ocupó brevemente en 2023), está imputada por el juez Santiago Pedraz en el ‘caso Leire’ por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, en relación con la trama que presuntamente buscaba desestabilizar investigaciones de la UCO que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Aun así, se empeñó en acompañar al Rey en este acto oficial.

Lo cierto es que en un cuerpo como la Guardia Civil, donde la disciplina, la jerarquía y el respeto a las instituciones son valores esenciales, que su máxima responsable aparezca distraída con el teléfono mientras el monarca habla con los agentes no pasa desapercibido. Especialmente en un momento de tensión interna por las presiones denunciadas sobre la UCO y las imputaciones que pesan sobre la cúpula.