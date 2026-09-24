El Gobierno Sánchez arma a los militares españoles en Ceuta con… ¡spray antivioladores!

El Gobierno ha decidido responder a las agresiones sufridas por soldados en Ceuta con un pequeño aerosol: spray de gas pimienta.

Según informa OKDIARIO, la medida fue anunciada por Defensa tras una serie de ataques dirigidos a los efectivos que se encuentran en la ciudad autónoma, aunque los propios militares consideran que esta decisión es insuficiente.

De acuerdo al Ejecutivo, la intención es mejorar la seguridad en los patrullajes y en el servicio de vigilancia, especialmente en las cercanías de supermercados donde han tenido lugar robos violentos y altercados.

Sin embargo, esta acción llega con un claro aire de improvisación que no se puede ocultar: para lo que el Gobierno califica como una operación de presencia y disuasión, el recurso principal parece haber sido sacado de un cajón de autodefensa.

Los militares ya contaban con porras como medio disuasorio y para actuar en defensa propia. La incorporación del spray amplía sus opciones, pero no aborda la cuestión más importante: ¿qué capacidad real tienen para intervenir cuando una patrulla es atacada por un grupo o se ve rodeada?

Según la información publicada, durante varias semanas no se distribuyó de manera adecuada el armamento individual. En algunos casos, un fusil debía ser compartido entre cuatro, cinco o hasta seis efectivos. Aunque la situación ha comenzado a mejorar para algunas patrullas, aún no se ha extendido a todas las unidades en Ceuta.

El contraste con otras maniobras militares es notable. En ejercicios en la Península, cada soldado normalmente lleva consigo su arma reglamentaria. En contraste, en Ceuta, una misión considerada vital para la seguridad de la ciudad se ha llevado a cabo con restricciones que han alimentado el descontento entre los soldados.

Las principales demandas del colectivo militar se pueden resumir en varios puntos:

Suficiente armamento individual para cada soldado.

Reconocimiento de los militares como agentes de la autoridad durante su misión.

Protocolos claros para responder a agresiones.

Mejora en la coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Reconocimiento de la profesión militar como una profesión de riesgo.

El debate no se limita únicamente al spray. También abarca la cadena de mando, la responsabilidad jurídica y los límites de acción de unos soldados enviados a llevar a cabo tareas de vigilancia en un contexto social tenso.

Dos ataques en una misma noche

La Asociación de Tropa y Marinería Española ha denunciado que entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de septiembre, se produjeron dos agresiones. Un militar del Grupo de Regulares fue atacado cerca de la Comandancia de la Guardia Civil, sufriendo una lesión que podría ser una luxación de codo. El sospechoso fue detenido.

Pocas horas más tarde, un legionario fue atacado con spray de pimienta mientras realizaba su patrullaje en la zona de El Príncipe. Este efectivo requirió asistencia médica y también se produjo un arresto. La asociación militar denunció la existencia de una “ley del silencio” no escrita que busca evitar que estos abundantes episodios sean de conocimiento público.

La sucesión de estos incidentes ha incrementado la presión sobre el Ministerio de Defensa. Otros ataques que se produjeron posteriormente incluyeron pedradas, agresiones con armas blancas y el uso de líquidos corrosivos, según los informes publicados en septiembre. Dos soldados tuvieron que ser trasladados a Madrid para recibir tratamiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; uno de ellos necesitó intervención quirúrgica.

El Ministerio ha manifestado su apoyo a los heridos y a todo el contingente. Sin embargo, este respaldo institucional pierde fuerza cuando los soldados sienten que deben hacer frente a una situación complicada sin contar con herramientas adecuadas. Un comunicado puede proporcionar consuelo; difícilmente podrá frenar una pedrada.

Una operación militar con un encaje político delicado

Las Fuerzas Armadas desempeñan en Ceuta funciones de presencia, vigilancia y disuasión en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No sustituye a la Policía ni a la Guardia Civil, pero sí actúan en una primera línea ante una crisis que entrelaza aspectos de inmigración, seguridad ciudadana y control territorial.

Este contexto ayuda a explicar parte de las dudas que persisten. Los militares no están en un despliegue de combate, ni realizan actividades rutinarias. Se encargan de patrullar barrios delicados, protegen infraestructuras y colaboran en medio de un entorno caracterizado por la llegada masiva de personas y las tensiones en las calles.

La oposición exige más recursos y señala al Ejecutivo por minimizar los ataques. El Gobierno intenta, a su vez, que el despliegue militar no sea percibido como una militarización de la respuesta a la migración. En esta dualidad, la tropa se encuentra atrapada en una zona intermedia: con suficiente uniforme para ser el principal blanco de ataques, pero no siempre con la autoridad necesaria para actuar.

También es preocupante la falta de información pública. La denuncia de órdenes verbales que impiden hablar de las agresiones, difundida por medios y asociaciones, debe ser aclarada con transparencia. Si existen directrices de comunicación operativa, deberían diferenciarse de cualquier intento de esconder incidentes. La seguridad de los efectivos y el derecho de los ciudadanos a conocer lo sucedido no son incompatibles.

La controversia podría generar varias repercusiones inmediatas:

Mayor presión parlamentaria sobre Margarita Robles y el Ministerio de Defensa. Revisión de las reglas de actuación y del material autorizado. Refuerzo de la coordinación policial en áreas de patrullaje. Aumento del coste político de mantener el despliegue sin un cronograma definido. Más tensión entre el Gobierno y las asociaciones militares, que defienden su necesidad de protección jurídica y operativa.

Mientras tanto, la situación parece casi surrealista: en medio de una crisis de seguridad en la ciudad, el Gobierno ofrece a los militares un pequeño frasco que cabe en el bolsillo. El spray puede ayudar a ganar unos segundos en una agresión individual. Pero la incógnita persiste: ¿quién asume la responsabilidad cuando el problema trasciende lo individual?

Un detalle es especialmente revelador: uno de los militares agredidos con pimienta requirió atención médica precisamente debido al uso de un producto que ahora se presenta como parte de la solución. En Ceuta, la delgada línea que separa la protección del síntoma puede caber en un pequeño envase presurizado.