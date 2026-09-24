Una ley de Felipe González echa por tierra la estrategia de Pedro Sánchez para culpar a Ayuso y Almeida del desahucio de Maricarmen

Tiene más cara que espalda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó el tirón mediático del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada en la mañana del 23 de septiembre de 2026 de la vivienda del barrio de Retiro en la que residía desde hace más de 70 años, para cargar contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, calificó el caso de «tragedia social» y atribuyó la «responsabilidad principal» a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, a quienes acusó de haber hecho «caso omiso» por estar «más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza». Al mismo tiempo, urgió a los grupos parlamentarios a respaldar un nuevo real decreto de vivienda que, según él, habría evitado esta situación.

El desahucio de Maricarmen es una tragedia social que no podemos aceptar. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, más preocupados por comprar y vender aticazos, han hecho caso omiso a una demanda social que debería haber sido resuelta por quienes tienen esa responsabilidad… pic.twitter.com/GU4NhtiCk0 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 23, 2026

La norma que lo cambia todo

Pero la jugada le salió regulera al inquilino de La Moncloa.

La base legal que ha permitido el lanzamiento no se encuentra en las políticas autonómicas o municipales del PP, sino en una normativa aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994. Esta ley, que modificó el régimen de los contratos de renta antigua, estableció límites a las subrogaciones sucesivas para impedir que se prolongaran indefinidamente de generación en generación. En el caso de Maricarmen, el contrato original fue firmado por su padre en 1956. Tras su muerte se subrogó su madre y, al fallecer esta en 2005, pasó a la hija.

La LAU del año 1994 limitó esa segunda subrogación (salvo excepciones como una discapacidad igual o superior al 65 %). Maricarmen tenía reconocida una discapacidad del 50%, por lo que no cumplía el umbral. El Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad (Urbagestión Desarrollo e Inversión SL), abriendo la vía al desahucio. Previamente, el Real Decreto-Ley de 1985 impulsado por Miguel Boyer (también del Ejecutivo de González), conocido como Decreto Boyer, había eliminado la prórroga forzosa para los nuevos contratos, aunque mantuvo el régimen de los anteriores.

La LAU de 1994 completó el marco que, décadas después, ha permitido a la propiedad reclamar el fin del contrato de renta antigua. Maricarmen nunca dejó de pagar el alquiler (alrededor de 500 euros mensuales actualizados por IPC). La empresa propietaria, que adquirió el inmueble en 2018, propuso subidas de hasta 1.650 o más euros que, según Maricarmen, eran inasumibles con su pensión de unos 1.400 euros.