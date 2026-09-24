  • ESP
    España América
Política

HEMEROTECA SANCHISTA Y DESAHUCIOS EN 2026

¡Maldita hemeroteca sanchista! Así prometía el Sánchez del pasado que con él en el poder Maricarmen no sería desahuciada

Un vídeo de 2015 revive la promesa de Pedro Sánchez sobre los desahucios y choca con el caso de una anciana desalojada en camilla en Madrid

¡Maldita hemeroteca sanchista! Así prometía el Sánchez del pasado que con él en el poder Maricarmen no sería desahuciada
Pedro Sánchez. Youtube.
Archivado en: Gobierno de España | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

Una ley de Felipe González echa por tierra la estrategia de Pedro Sánchez para culpar a Ayuso y Almeida del desahucio de Maricarmen

Una ley de Felipe González echa por tierra la estrategia de Pedro Sánchez para culpar a Ayuso y Almeida del desahucio de Maricarmen

La hemeroteca de Pedro Sánchez es un arma de destrucción masiva.

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada el 23 de septiembre de 2026 de la vivienda del barrio de Retiro en la que residía desde 1956, puso de nuevo sobre la mesa la crisis de la vivienda y las contradicciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras el presidente, desde Nueva York, calificó el caso de «ragedia social» y apuntaba a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida por no haber ofrecido alternativas, la hemeroteca recuerda las promesas que el propio Sánchez hizo cuando aún no ocupaba la Moncloa.

En marzo de 2015, como candidato del PSOE, Sánchez afirmaba con contundencia:

No va a haber más desahucios con mi gobierno.

Su mensaje de antaño choca frontalmente con la realidad de 2026: una anciana con discapacidad del 50 %, que llevaba más de 70 años pagando su alquiler de renta antigua (unos 500 euros), ha sido desalojada en camilla por orden judicial tras la negativa del fondo Urbagestión a negociar. La empresa había multiplicado la renta hasta cifras en torno a 1.650 para una pensión de poco más de 1.300-1.450 euros.

Maricarmen se enfrentaba al cuarto intento de lanzamiento. Los tres anteriores se habían aplazado gracias a la presión vecinal, sindical y mediática. Una donante anónima ofreció completar el alquiler y se intentaron mediaciones, pero el fondo se negó. El Tribunal Supremo había dado la razón a la propiedad. Finalmente, el 23 de septiembre de 2026, con un amplio dispositivo policial, la comisión judicial ejecutó el desahucio entre protestas y tensiones.

Sánchez, en rueda de prensa previa a su intervención en la Asamblea General de la ONU, reconoció la gravedad del caso y anunció que el Gobierno llevará «de manera urgente» un nuevo real decreto de vivienda con medidas antidesahucios. Sin embargo, descargó la responsabilidad principal en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid —gobernados por el PP—, a los que acusó de estar «más preocupados en comprar aticazos con 200 metros de terraza» que de atender a los vulnerables.

También recordó que si el Congreso hubiera convalidado el decreto que el Ejecutivo llevó antes del verano (tumbado en febrero con votos de PP, VOX y Junts), «hoy no tendríamos la situación que por desgracia está sufriendo Maricarmen». La moratoria antidesahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, vigente desde la pandemia y prorrogada en varias ocasiones, decayó tras el rechazo parlamentario de 2026. El Gobierno la había incluido en decretos ómnibus y en versiones separadas, pero no logró los apoyos necesarios.

Ahora, tras el impacto mediático del caso, Sánchez pide altura de miras y responsabilidad”a los grupos para recuperar protecciones similares. La hemeroteca no solo recoge la promesa de 2015. A lo largo de los años, Sánchez y su entorno han presentado la vivienda como “quinto pilar del Estado del bienestar” y han anunciado miles de viviendas asequibles y escudos sociales.

Sin embargo, casos como el de Maricarmen —símbolo de los contratos de renta antigua enfrentados a fondos de inversión— evidencian que, casi ocho años después de llegar al poder, las promesas del Sánchez del pasado siguen sin materializarse para muchas familias vulnerables. Mientras tanto, la anciana, que salió de su casa en camilla y fue trasladada al hospital, se enfrenta a un futuro incierto tras siete décadas en el mismo piso.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MASCARILLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]