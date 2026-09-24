‘Pucherazo’ Sánchez: del voto rogado al voto robado... ¡y no solo en Argentina!

El voto exterior vuelve a ser el epicentro de la controversia política tras una denuncia que indica una supuesta captación irregular de sufragios en Argentina. La noticia publicada por OKDIARIO señala a Lorena Suárez, la entonces representante del PSOE en el país sudamericano, por haber solicitado copias de pasaportes, incluso de personas fallecidas, con el propósito de movilizar apoyos a Pedro Sánchez en las elecciones generales de 2023.

Este incidente, aunque no prueba por sí mismo un fraude electoral, suscita una interrogante inquietante: ¿dónde termina la ayuda legítima a un elector y dónde comienza la usurpación? Esta distinción no es trivial. En unas elecciones muy reñidas, un sistema con escasos controles puede transformar un proceso diseñado para facilitar la participación en una apertura hacia la picaresca.

Del voto rogado al envío automático

El denominado voto rogado se instauró en 2011, gracias a una reforma consensuada entre PP y PSOE que obligaba a los españoles residentes en el extranjero a solicitar previamente la documentación necesaria para ejercer su derecho al voto. Aunque el objetivo declarado era ofrecer mayores garantías, el resultado fue una drástica disminución de la participación. Muchos electores recibían las papeletas con retraso o no lograban cumplimentar el procedimiento a tiempo.

La Ley Orgánica 12/2022 eliminó este requisito. Desde las elecciones de 2023, la Oficina del Censo Electoral remite la documentación directamente a quienes están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido como CERA. También se amplió el plazo para votar en los consulados y se habilitó la descarga telemática de las papeletas.

La reforma obtuvo un respaldo parlamentario notable: 340 votos a favor, uno en contra y una abstención en el Congreso. Incluso el PP brindó su apoyo. Por lo tanto, culpar al Gobierno de este cambio simplifica un asunto que cuenta con más de un creador en la esfera política.

El problema surge cuando la simplificación administrativa no se acompaña de un sistema de identificación sólido. Aunque el pasaporte sirve para verificar la identidad, no otorga a nadie la capacidad de actuar como representante electoral de otra persona. Menos aún si el titular ha fallecido.

Elemento Función CERA Censo de españoles residentes permanentemente en el extranjero Documentación electoral Se remite de oficio desde 2023 Pasaporte Documento identificativo, no autorización para votar por terceros Voto por correo Debe corresponder al elector inscrito Persona fallecida Su documentación no puede utilizarse para emitir un sufragio válido

Argentina, una pieza cada vez más importante

Argentina alberga una de las comunidades más numerosas de españoles en el extranjero. Según datos recientes, el país supera los 500.000 electores inscritos en el CERA y ha sumado alrededor de 88.000 nuevos inscritos desde julio de 2023. Este aumento coincide con la implementación de la conocida ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática.

Dicha norma permite a los descendientes de españoles que perdieron su vínculo con España por causas relacionadas con el exilio político, religioso o por motivos vinculado a la orientación e identidad sexual, solicitar la nacionalidad española. El impacto electoral es evidente: quienes obtienen la nacionalidad y están inscritos en el CERA tienen derecho a votar en elecciones generales, autonómicas y europeas, sin haber residido nunca en España. Sin embargo, no participan en las municipales.

La participación exterior también ha crecido tras la eliminación del voto rogado. En las generales de 2019, aproximadamente el 6,85% del censo exterior ejerció su derecho al voto; en 2023, esta cifra ascendió a alrededor del 10%. Aunque el porcentaje continúa siendo bajo, el aumento se sitúa en torno al 47%. En el ámbito político, unos pocos puntos pueden tener más peso que un mitin repleto de asistentes y una fotografía rodeada de banderas.

El PSOE pronto reconoció la importancia de este potencial electoral. Sin embargo, sus opositores también lo hicieron. La discusión ya no se limita a quién se beneficia del voto exterior, sino a quién gestiona los datos, quién establece contacto con los electores y qué mecanismos existen para evitar que una papeleta caiga en manos inapropiadas.

El Supremo introduce un nuevo factor

La disputa política se entrelaza con una decisión cautelar del Tribunal Supremo que afecta a los efectos electorales de ciertas inscripciones realizadas bajo la ley de nietos. El tribunal ha identificado un riesgo de alteración del censo y ha suspendido provisionalmente el derecho de voto de algunos beneficiarios mientras analiza el fondo de los recursos presentados.

Esta medida no anula la nacionalidad española, ni afecta a aquellos que puedan demostrar que descienden de personas exiliadas en las circunstancias contempladas por la ley. Su impacto se limita, por el momento, a la participación electoral de quienes no hayan acreditado adecuadamente esa conexión.

Este movimiento judicial aumenta la tensión de cara a la próxima cita electoral. El Gobierno defiende la ampliación de derechos para los descendientes de españoles, mientras que la oposición teme que se haya creado un grupo de votantes cuyos criterios resultan difíciles de validar. Además, hay una cuestión técnica esencial en el trasfondo: la calidad y actualización del censo.

Qué tendría que aclararse

La denuncia relacionada con Argentina debería ser objeto de una investigación exhaustiva basada en documentos, no solo en titulares sensacionalistas. Sería esencial determinar:

Si realmente se solicitaron pasaportes de personas fallecidas.

Quién recibió dichos documentos y con qué propósito.

Si se llegó a tramitar votos utilizando identidades ajenas.

Qué controles aplicaron el consulado y la Oficina del Censo Electoral.

Si existió coordinación política o si se trató de una acción aislada.

La simple solicitud de un documento no prueba que un delito haya sido cometido. Sin embargo, el uso de la identidad de otra persona para votar podría tener importantes consecuencias administrativas y penales. La carga de la prueba recae en quien acusa, mientras que la responsabilidad de asegurar la transparencia electoral recae en las instituciones.

Finalmente, resulta curioso observar cómo la expresión “voto rogado” se originó para describir un procedimiento burocrático y ha evolucionado para convertirse en una metáfora política. Ahora, con un censo exterior que crece mensualmente a miles de inscritos, la conversación ya no se centra en rogar para votar, sino en evidenciar quién emite su voto, desde qué lugar y bajo qué identidad.