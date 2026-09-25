Albiol avisa en Lleida: «O hay un cambio radical o esta ciudad no tendrá remedio»

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha puesto el foco sobre la situación que, a su juicio, atraviesa Lleida en materia de seguridad y convivencia. Durante su visita a la capital del Segrià, el dirigente popular recorrió diferentes barrios de la ciudad acompañado por Xavier Palau, líder del PP de Lleida, y reclamó un «cambio radical» en la gestión municipal.

«O hay un cambio radical o Lleida no tendrá remedio», afirmó Albiol durante su visita, en la que aseguró haber comprobado personalmente algunos de los problemas que, según denunció, afectan al día a día de los vecinos.

Una de las afirmaciones más contundentes del alcalde de Badalona llegó al referirse al estado de determinadas zonas de la ciudad. Albiol aseguró haber encontrado «calles y plazas literalmente invadidas por yonquis», utilizando esta expresión para describir lo que considera un deterioro de la convivencia y de la seguridad en algunos puntos de Lleida.

Albiol respalda a Xavier Palau

El alcalde de Badalona aprovechó su visita para señalar directamente a Xavier Palau como la persona que, en su opinión, puede encabezar ese cambio en la capital leridana.

«Estoy totalmente convencido de que Lleida vivirá un cambio histórico que significará tener a Palau de alcalde», afirmó Albiol ante los simpatizantes que acudieron al acto.

El respaldo llega en un momento en el que la seguridad se ha convertido en uno de los principales ejes del debate político en Lleida. En las últimas semanas, Palau ha reclamado un plan de choque para las zonas más conflictivas y ha defendido una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos policiales.

«Orden y coordinación policial»

Por su parte, Xavier Palau reivindicó el proyecto del Partido Popular para Lleida y situó la seguridad, el orden y la convivencia entre las prioridades de su alternativa política.

El dirigente popular ha defendido públicamente una mayor coordinación entre la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como una presencia policial reforzada en los puntos considerados más conflictivos.

Palau también ha reclamado que las medidas de seguridad sean evaluables y que los ciudadanos puedan conocer los resultados de las actuaciones desarrolladas por las administraciones.

«La seguridad no es una ideología», ha defendido Palau recientemente, reclamando que la respuesta a los problemas de convivencia se centre en garantizar la seguridad de los vecinos.

El PP convierte la seguridad en uno de sus grandes ejes

La visita de Albiol se produce en un contexto de creciente protagonismo de la seguridad dentro del debate político municipal de Lleida. Los partidos de la oposición han cuestionado en las últimas semanas la respuesta del Gobierno municipal ante los incidentes registrados durante el verano, mientras el Ejecutivo local defiende sus actuaciones y la creación de un nuevo Comité de Expertos en Seguridad Ciudadana.

Para el PP, la situación refuerza la necesidad de un cambio de rumbo en la gestión de la ciudad. Palau viene reclamando desde hace meses una modificación del modelo municipal y ha situado la seguridad, la limpieza, el mantenimiento de los barrios y la convivencia entre sus principales prioridades.

Con la visita de Albiol, el PP busca además proyectar en Lleida el modelo de gestión defendido por el alcalde de Badalona y reforzar la figura de Xavier Palau como alternativa municipal de cara a las próximas elecciones locales.

El mensaje lanzado desde Lleida ha sido contundente: para Albiol, la ciudad necesita un «cambio radical» y Palau debe ser quien lo lidere desde la Alcaldía.