La juez manda a juicio a Tito Berni y otros 13 acusados ​​por la trama de sobornos del caso Mediador

La juez instructora del caso Mediador, María de los Ángeles Lorenzo, ha decretado la apertura de juicio oral contra 14 personas por la pieza principal de la causa, que se verá en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Entre los acusados ​​figuran el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas; el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, que da nombre al procedimiento; y el sobrino de Berni, Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, además de varios empresarios.

La resolución judicial, adoptada a petición del Ministerio Fiscal, considera que existen indicios racionales suficientes para sentar en el banquillo a los encausados ​​por seis presuntos delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal. La trama, según la investigación, operó principalmente en Canarias entre finales de 2020 y mediados de 2021

La Fiscalía pide condenas de hasta 13 años

El escrito de acusación del Ministerio Público solicita penas de prisión que alcanzan los 13 años para algunos de los implicados. Las peticiones más elevadas son:

Marco Antonio Navarro Tacoronte (el “Mediador”): 13 años, por cohecho, pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.

(el “Mediador”): 13 años, por cohecho, pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias. Taishet Fuentes: 11 años, al sumarse a los cargos de cohecho y grupo criminal el delito de estafa.

11 años, al sumarse a los cargos de cohecho y grupo criminal el delito de estafa. Tito Berni: 8 años, por cohecho continuado y pertenencia a organización criminal.

8 años, por cohecho continuado y pertenencia a organización criminal. General Espinosa Navas: 2 años de prisión.

El juez comparte la apreciación fiscal de que los indicios apuntan a una estructura organizada que ofrecía favores administrativos a empresarios a cambio de dinero, regalos y comisiones.

Cómo operaba la presunta red de corrupción

Según la investigación judicial, la trama se articulaba alrededor de la captación de empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de energías renovables. A estos se les prometían:

Favorece administrativos y agilización de trámites.

Contratos públicos y acceso a subvenciones.

Anulación o suavización de sanciones administrativas.

A cambio, los empresarios habrían entregado dinero en efectivo, regalos, comisiones y, en algunos casos, otros servicios no especificados. Tito Berni, que renunció a su escaño en el Congreso cuando estalló el escándalo, es señalado como uno de los principales responsables de la red, junto a su sobrino y al intermediario Navarro.

El general Espinosa, por su parte, habría aportado su imagen institucional y contactos para dar apariencia de seriedad a las gestiones.

El origen del caso: de un pequeño fraude a un macrotrama

El caso Mediador nació a partir de una denuncia por un supuesto fraude de escasa cantidad con tarjeta de crédito, que terminó destapando una red de corrupción de mayor calado. Esta génesis ha llevado a algunos medios a describir la primera condena como una especie de “prólogo judicial” de lo que ahora se juzga en la pieza principal.

Una primera pieza ya condenó a tres implicados

En una causa separada, ya se celebró juicio y se dictó sentencia contra tres de los nombres que vuelven a aparecer ahora: el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, el general Espinosa y el empresario Antonio Bautista. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife los condenó a penas inferiores a un año de prisión por un delito de cohecho continuado, en un veredicto emitido por un jurado popular a principios de 2026.

Navarro fue condenado a 4 meses y 15 días .

Espinosa y Bautista, a 9 meses cada uno.

Esa primera pieza se centró en sobornos para conseguir contratos de instalación de placas solares en Canarias.

Qué viene ahora

Con la apertura de juicio oral, la instrucción de la pieza principal del caso Mediador queda cerrada y pasa a la fase de vista oral ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que será la encargada de fijar la fecha del juicio.

Los 14 acusados ​​deberán sentarse en el banquillo para enfrentar las acusaciones por la presunta trama de sobornos y favores administrativos que, según el juez, dejaron indicios suficientes de al menos seis tipos delictivos.