Marcos de Quinto insta a salir a la calle ante la inacción de Sánchez con Ceuta: «Permanecer en casa no sirve de nada»

La política en España vuelve a hacer temblar el asfalto.

Marcos de Quinto ha participado en ’24×7′, el programa de actualidad de Alfonso Rojo, donde ha subrayado la necesidad de que los españoles se movilicen ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez para prevenir la invasión de Ceuta, su abandono de los ceutíes por la falta de medidas para gestionar la situación y su vasallaje ante Marruecos.

Incide en que el abandono, las mentiras y la mala gestión tienen que tener consecuencias políticas.

La marcha está programada en Madrid para el día de mañana sábado, 26 de septiembre, a las 10:00.

El empresario y exdiputado de Ciudadanos se hace eco de una frustración que recorre las calles del país.

Se percibe una inquietud: los escándalos, las tensiones institucionales y las crisis en diversos territorios no parecen frenar la continuidad del Ejecutivo.

De Quinto lo expresa con claridad: «permanecer en casa y no actuar ha demostrado ser ineficaz. En el mundo político, la inacción también tiene su costo».

Una protesta con múltiples demandas

La movilización está organizada por Sociedad Civil Española, una plataforma que aglutina más de un centenar de asociaciones y colectivos cívicos. Las reivindicaciones son diversas: defensa de la unidad nacional, apoyo a Ceuta y Melilla, protección de las fronteras y la exigencia de elecciones generales.

El trayecto empezará a las 10:00 horas en la plaza de Cibeles. Desde allí, los manifestantes avanzarán por las calles de Alcalá, Gran Vía y Princesa hasta llegar al Arco de la Victoria, en Moncloa, donde se prevé la lectura de un manifiesto y la interpretación del himno nacional. Los organizadores esperan proyectar una imagen de robustez cívica, aunque la presencia de partidos políticos añada un matiz inevitable: una movilización nacida desde la sociedad civil puede acabar sirviendo como escaparate para la oposición.

Dentro de las demandas presentadas por los convocantes se encuentran:

La convocatoria inmediata de elecciones generales.

La defensa de la integridad territorial de España.

La protección de Ceuta y Melilla.

El apoyo a jueces, fiscales, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La exigencia de neutralidad institucional y de transparencia en el uso de recursos públicos.

El manifiesto sostiene que está en juego el futuro de España como nación soberana e indivisible. Esta es una afirmación de alta carga política. Busca incentivar a quienes consideran que el Gobierno ha traspasado límites en temas de territorialidad, institucionalidad y seguridad, aunque también podría dificultar que su mensaje llegue a votantes más moderados.