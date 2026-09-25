El PP destapa la letra pequeña del veto al burka en Lleida: «Las excepciones permiten seguir llevándolo»

El debate sobre el burka ha vuelto a sacudir el Ayuntamiento de Lleida. El Pleno municipal ha aprobado inicialmente este viernes, 25 de septiembre, la nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia, una norma que prohíbe en los espacios públicos llevar prendas que oculten el rostro, pero que contempla excepciones que el Partido Popular considera incompatibles con una prohibición efectiva del burka.

La polémica se concentra en el artículo 12.3. El texto establece que queda prohibido llevar «qualsevol peça de roba, vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre en els espais públics», pero introduce excepciones cuando se trate de lugares de culto, espacios donde sea habitual cubrirse el rostro por costumbres sociales aceptadas o cuando esa conducta se realice «en exercici d’un dret fonamental d’acord amb la normativa vigent».

Es precisamente esta última excepción la que el PP de Lleida considera determinante.

El PP quería eliminar las excepciones

El grupo municipal popular, liderado por Xavier Palau, había presentado 76 enmiendas a la ordenanza y, durante el propio Pleno, formuló además una enmienda ‘in voce’ para eliminar las dos excepciones contempladas en el apartado tercero del artículo 12.

La propuesta no salió adelante.

Según el PP, la votación dejó al grupo popular como único defensor de una prohibición «total» del burka sin excepciones. La enmienda recibió el rechazo de PSC, ERC, Junts y Comú, mientras Vox optó por abstenerse.

Para los populares, esta abstención resulta especialmente relevante porque, según su interpretación, permitió que las excepciones permanecieran intactas en el texto de la ordenanza.

Palau carga contra PSC, Junts y Vox

Xavier Palau ha situado el artículo 12.3 en el centro de su crítica al Gobierno municipal socialista. El presidente del PP de Lleida sostiene que las excepciones hacen que la prohibición no sea absoluta y acusa al PSC de presentar como una prohibición total lo que, a juicio de los populares, es una regulación con excepciones.

El PP también ha señalado directamente a Junts y Vox por su posición durante el Pleno.

En el caso de Junts, los populares reprochan su voto contrario a la enmienda que pretendía eliminar las excepciones. En el caso de Vox, el PP pone el foco en su abstención, al considerar que permitió mantener en la ordenanza el apartado que contempla la posibilidad de cubrirse el rostro cuando se ejerza un derecho fundamental.

Los populares resumen su posición asegurando que no votaron «en contra de la prohibición del burka», sino «en contra de la aprobación inicial de una ordenanza que autoriza su uso» en determinados supuestos.

Una ordenanza que no menciona expresamente el burka

Otro de los elementos centrales de la controversia es que el texto aprobado inicialmente no menciona expresamente las palabras ‘burka’ o ‘nicab’.

El artículo 12.3 utiliza una fórmula general y prohíbe llevar cualquier prenda o indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos.

Sin embargo, inmediatamente después establece excepciones: los lugares de culto, aquellos espacios donde sea habitual cubrirse el rostro por costumbres sociales aceptadas y los supuestos en los que dicha conducta se produzca en ejercicio de un derecho fundamental conforme a la legislación vigente.

Es esta última referencia a los derechos fundamentales la que el PP considera que puede permitir el uso del burka por motivos religiosos.

El PP acusa al PSC de «legitimar» el burka

La formación de Palau sostiene que el Ayuntamiento no puede presentar la nueva normativa como una prohibición absoluta mientras mantenga esas excepciones.

Desde el PP afirman que el PSC está «legitimando» el uso del burka en la vía pública bajo el argumento de la libertad religiosa y reprochan a Junts y Vox haber contribuido, con sus respectivas posiciones en la votación, a que las excepciones continúen en el texto.

La formación popular insiste además en que su posición no cuestiona la libertad religiosa, sino que considera que el burka plantea problemas relacionados con la identificación de las personas en la vía pública y con la igualdad entre hombres y mujeres.

Hasta 750 euros de multa

La ordenanza contempla sanciones para quienes incumplan las normas relativas a la vestimenta en los espacios públicos. En el caso de la ocultación del rostro, la infracción está prevista como leve y puede implicar multas de entre 400 y 750 euros.

El propio artículo 12.4 establece además que los agentes de la autoridad deberán recordar inicialmente a la persona que su comportamiento está prohibido y que, únicamente si persiste en su actitud, se procederá a formular la correspondiente denuncia.

La existencia de estas sanciones no elimina, sin embargo, la controversia sobre las excepciones del apartado tercero.

El PP anuncia nuevas alegaciones

El Partido Popular no da por cerrado el asunto.

Dentro del plazo legalmente establecido, los populares han anunciado que formularán alegaciones a la ordenanza para insistir en la eliminación de las excepciones y reclamar una prohibición del burka sin excepciones.

De esta manera, el conflicto político queda abierto durante la fase de exposición pública y alegaciones.

El PSC defiende la ordenanza aprobada inicialmente, mientras que el PP sostiene que el texto no garantiza una prohibición efectiva del burka por las excepciones contempladas en el artículo 12.3.

Y en medio de esta batalla política queda también la posición de Vox, que en la votación de la enmienda del PP optó por abstenerse. Para los populares, esa abstención forma parte de lo que califican como la «complicidad» de Junts y Vox con el mantenimiento de las excepciones.

El debate sobre el burka, por tanto, no termina con el Pleno de este viernes. El PP de Lleida ya prepara nuevas alegaciones para intentar modificar el texto y eliminar las excepciones que, a su juicio, impiden hablar de una prohibición total.