Abascal: «Ceuta sigue invadida porque Sánchez sigue siendo el siervo del Rey de Marruecos»

Santiago Abascal ha vuelto a situar la situación de Ceuta y las relaciones con Marruecos en el centro de su discurso político. El presidente de Vox ha participado este sábado en la II Marcha por la Dignidad de España, una movilización convocada por Sociedad Civil en apoyo de Ceuta y Melilla, desde donde ha lanzado duras críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Antes de incorporarse a la marcha, Abascal ha sostenido que “Ceuta sigue invadida” y ha acusado a Sánchez de mantener una posición de sometimiento ante el monarca marroquí. En este contexto, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo “sigue siendo el siervo del rey de Marruecos”.

El dirigente de Vox también ha elevado sus críticas al asegurar que Sánchez “parece que odia a los españoles y ha decidido sustituirnos”, en referencia a las políticas del Gobierno en materia migratoria y a su posición respecto a Ceuta y Melilla.

Durante sus declaraciones, Abascal ha hecho referencia asimismo a recientes episodios relacionados con el narcotráfico para cuestionar la actuación del Ejecutivo. Según ha manifestado, incluso integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas habrían mostrado, a su juicio, más reparos que el Gobierno ante determinadas actuaciones.

Vox anuncia nuevas acciones en las calles, el Parlamento y los tribunales

El líder de Vox ha reivindicado el papel de las movilizaciones ciudadanas y ha asegurado que su partido continuará participando en ellas cuando sea convocado por organizaciones de la sociedad civil.

Abascal ha señalado que la formación pretende utilizar “todas las herramientas a nuestro alcance”, entre ellas las protestas, la actividad parlamentaria y las actuaciones judiciales. En este último ámbito, ha avanzado que Vox continuará presentando denuncias ante los tribunales.

Respecto al decreto que prepara el Ejecutivo para agilizar determinados procedimientos de expulsión de inmigrantes, Abascal ha mostrado su desconfianza hacia las iniciativas del Gobierno. “No creemos en nada que haga este Gobierno”, ha afirmado.

El dirigente ha vinculado además esta cuestión con las declaraciones realizadas por el Ejecutivo a los ciudadanos de Ceuta. A su juicio, decirles que deben asumir una “realidad estructural” supone trasladar el mensaje de que la situación no tendrá una solución efectiva.

Abascal vuelve a poner sobre la mesa el artículo 102 de la Constitución

Otro de los asuntos centrales de su intervención ha sido la petición de Vox para que se active el artículo 102 de la Constitución, una cuestión que la formación ya ha planteado públicamente.

Abascal ha asegurado que Vox mantiene su postura y ha cuestionado la posición adoptada por el Partido Popular sobre esta iniciativa. “Yo, sinceramente, no comprendo la posición del Partido Popular en esto”, ha declarado.

El presidente de Vox ha confirmado que su partido seguirá defendiendo esta propuesta en el Congreso de los Diputados y reclamando que se adopten las medidas que considera necesarias.

Críticas a Aznar por sus declaraciones sobre Marruecos

Las palabras de Abascal también han alcanzado al expresidente del Gobierno José María Aznar, después de sus recientes referencias a Vox y a la cuestión marroquí.

El líder de Vox ha defendido que la experiencia de quienes han ocupado responsabilidades de Gobierno puede servir para comprender mejor las relaciones con Marruecos, pero ha cuestionado que esa experiencia se utilice para lanzar críticas contra su formación.

En este sentido, Abascal ha afirmado que sería conveniente escuchar “la experiencia de aquellos que han sido derrotados por Marruecos” y conocer cómo se desarrollaron esos episodios para extraer conclusiones.

Al mismo tiempo, ha reclamado a Aznar que se limite a explicar su experiencia y ha añadido que, en su opinión, debería mostrar “un poco más de humildad” y evitar dar consejos a Vox.