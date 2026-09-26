¡200.000 en la calle! Los motivos para marchar desde Cibeles al Arco de la Victoria en defensa de España

Casi 200.000 personas, según los organizadores y según pudieron comprobar sobre el terreno los reporteros de Periodista Digital, recorrieron este sábado el centro de Madrid en la II Marcha por la Dignidad de España, convocada por Sociedad Civil Española en apoyo de Ceuta y Melilla.

Los manifestantes exigieron la convocatoria inmediata de elecciones generales, con garantías de limpieza, y el procesamiento de Pedro Sánchez por su sospechosa gestión de la crisis ceutí.

La Delegación del Gobierno rebajó la cifra a 20.000 asistentes a mediodía.

La mañana arrancó a las 10.00 en la plaza de Cibeles.

Desde allí, una marea de banderas rojigualdas subió por la calle de Alcalá, enfila la Gran Vía, gira hacia Princesa y desembocó en el Arco de la Victoria, a un tiro de piedra de La Moncloa.

El destino no era casual. Tampoco los cánticos, dirigidos una y otra vez contra Sánchez y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sin un solo incidente, los asistentes portan pancartas que exigen la dimisión del Gobierno y denuncian lo que llaman una «podredumbre sistemática».

La convocatoria la firma Sociedad Civil Española (SCE), entidad que agrupa a más de 150 asociaciones civiles. Y la distancia entre las cifras de los organizadores y las de la Delegación del Gobierno vuelve a ser, como de costumbre, de un cero.

Abascal: «Sánchez sigue siendo el siervo del rey de Marruecos»

Antes de sumarse a la marcha, el presidente de VOX, Santiago Abascal, carga sin anestesia contra el jefe del Ejecutivo. «Sánchez sigue siendo el siervo del rey de Marruecos», afirma. Y remata: «Parece que Sánchez odia a los españoles y ha decidido sustituirnos».

El líder de VOX va más allá y asegura que esta misma semana se ha comprobado que «incluso los narcos tienen más escrúpulos que el presidente del Gobierno y que la mafia de Sánchez, porque se negaron a aceptar sus encargos». Reivindica la movilización ciudadana y promete que su partido acudirá «cada vez que la sociedad civil llame», con todas las herramientas disponibles: la calle, el Parlamento y los tribunales, «donde seguiremos presentando denuncias».

Sobre el decreto que prepara el Gobierno para acelerar las expulsiones, Abascal se muestra escéptico: «No creen en nada que haga este Gobierno». Recuerda que el Ejecutivo ha pedido a los ceutíes que se acostumbren a «una realidad estructural», y concluye que «nadie puede confiar en que este Gobierno vaya a hacer nada».

Inmigración legal y coordinada, SÍ

Invasión migratoria, NO Ceuta es España y Ceuta se defiende pic.twitter.com/KY8cPIpQYj — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) September 26, 2026

El artículo 102 y el recado a Aznar

Abascal insiste en activar el artículo 102 de la Constitución, que permite exigir responsabilidad criminal al presidente del Gobierno por traición o por delitos contra la seguridad del Estado. «Saben cuál es nuestra posición y ya saben cuál es la del Partido Popular. Yo, sinceramente, no comprendo la posición del Partido Popular en esto», lamenta, con un dardo nada disimulado al PP.

Tampoco se libra José María Aznar. Ante las críticas del expresidente a VOX, Abascal replica que «hay que escuchar la experiencia de aquellos que han sido derrotados por Marruecos», en alusión a la crisis de Perejil. Y le pide un poco más de humildad: «Estaría bien que se limite a contarnos su experiencia».

🚨 ¡MADRID SE HA ECHADO A LA CALLE! 🇸

Impresionantes imágenes de la II Marcha por la Dignidad. Miles y miles de españoles toman la Gran Vía para defender lo que es nuestro.

¡Que lo vea todo el mundo! La España real no se rinde. 🦁👇#MarchaPorLaDignidad #Madrid #España #Vox… pic.twitter.com/KTSGy4tME9 — Jesús Vazquez 🇪🇦💚🇪🇦💚 (@jesusvazquezb) September 26, 2026

Un manifiesto con tres exigencias

El texto leído al final de la marcha reclama, en primer lugar, elecciones generales inmediatas «para que el pueblo español manifieste su voluntad libremente». Y lo hace sin rodeos: «Acabemos en las urnas con Pedro Sánchez y enviemos a su régimen podrido al basurero del olvido del que nunca vuelva a salir».

En segundo término, exige garantías de que los comicios serán limpios y de que «no habrá adulteración del censo». Los convocantes denuncian una «creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral», en referencia a las nacionalizaciones derivadas de la llamada ley de nietos.

La tercera exigencia es la más grave: iniciar «sin más dilación» en el Congreso el procedimiento del artículo 102 para juzgar a Sánchez «por traición y por atentado contra la seguridad del Estado». El manifiesto pide además la militarización de Ceuta y la expulsión a Marruecos de «la totalidad de los invasores», y elogia a ceutíes y melillenses, que «nos dan cada día un valioso ejemplo luchando por su tierra y por sus familias con dignidad y coraje».

Juan, el héroe de Ceuta ya está en Madrid en “La Marcha por la Dignidad de España”.@periodistadigit pic.twitter.com/KGLkZlpL9U — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) September 26, 2026

Próxima parada: Barcelona

La calle no piensa desmovilizarse. Sociedad Civil Española ya ha puesto fecha a la siguiente cita: Barcelona, el 12 de octubre, Fiesta Nacional y Día de la Hispanidad.

El mensaje de los organizadores es claro. Mientras en La Moncloa se habla de realidades estructurales, en la calle se habla de urnas.

🚨Máxima tensión en las puertas de la Moncloa Los manifestantes no están dispuestos a dar marcha atrás: “todos a Moncloa”@periodistadigit pic.twitter.com/ALXDMR5T2a — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) September 26, 2026

MOTIVOS PARA HARTARSE

Dice el refranero que el pescado siempre empieza a pudrirse por la cabeza.

En el PSOE ya no hace falta acercar la nariz.

El corrupto y miserable expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está imputado en la Audiencia Nacional por el frauduklento rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, aprobado por el Gobierno Sánchez en plena pandemia.

En Ferraz se defiende al referente del pasado para blindar al líder del presente.

Y cada día que pasa, el olor llega más lejos.

Y eso sólo es la punta del iceberg.

Sabemos que no sólo están intentando dar ahora un pucherazo, sino que ya hicieron trampas en las elecciones de 2023.

Y eso se suman los sonrojantes pactos con proetarras y separatistas que orquestó Sánchez para acceder al poder.

Después los atropellos a la Constitución y a la democracia. Y a eso se unen los escándalos de corrupción, diarios, reiterados, masicvos.

También la colonización de las instituciones, que oposición y asociaciones cívicas han denunciado con intensidad.

Y ahora, todo ello, se remata con la claudicación ante Mohamed VI en Ceuta.

La información publicada por El Debate compendia las principales razones presentadas por los convocantes de la II Marcha por la Dignidad, una movilización que busca traducir el descontento ciudadano en una crítica radical a la gestión del Gobierno.

La cita dará inicio a las 10:00 desde la plaza de Cibeles y se desplazará por las avenidas de Alcalá, Gran Vía y Princesa, culminando en el Arco de la Victoria, en Moncloa. Allí está programada la lectura de un manifiesto y la interpretación del Himno Nacional. Se espera que el recorrido finalice entre las 13:30 y las 14:00. Así, la mañana madrileña ofrecerá más que el habitual debate sobre terrazas, tráfico y obras, pues se sumará una intensa confrontación política.

Una manifestación con múltiples reivindicaciones

Sociedad Civil Española, que agrupa en torno a un centenar de asociaciones, ha concebido la marcha como una defensa de la nación, la soberanía y la integridad territorial. El manifiesto que se presentará abarca una extensa variedad de problemas, que van desde la economía y la vivienda hasta cuestiones de educación, pensiones y el funcionamiento de las instituciones.

Entre las razones expuestas destacan:

La urgencia de convocar elecciones generales.

La demanda de comicios «transparentes» y con un censo electoral fiable.

La defensa de la unidad de España y de las fronteras europeas.

El respaldo a jueces, fiscales, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La exigencia de mayor claridad en el uso de los recursos públicos.

La denuncia del deterioro en servicios como sanidad, educación e infraestructuras.

La preocupación por temas de vivienda, empleo, la actividad en el campo, los autónomos y las empresas.

El rechazo a la política migratoria y a la llegada de pateras.

La diversidad de temas que se abordan es notable. La protesta no se circunscribe a una reivindicación específica, como sucede a menudo en manifestaciones sectoriales. Aspira a ser un escaparate del descontento social hacia el Ejecutivo, combinando cuestiones materiales —como el coste de la vivienda, el endeudamiento o los servicios públicos— con otros de carácter institucional y territorial, como la independencia judicial, la neutralidad de los organismos estatales o la unidad nacional.

Ceuta y Melilla, el motor territorial

La situación de Ceuta y Melilla se erige como un punto central en esta convocatoria. Los organizadores hablan de una «invasión» y demandan medidas para reforzar la seguridad y la soberanía españolas en estas ciudades autónomas. El discurso da un giro de la gestión migratoria a la defensa territorial, un cambio que justifica gran parte de la movilización política.

Este planteamiento también se conecta con la marcha que tuvo lugar en mayo, donde decenas de miles de personas se congregaron en Madrid. La nueva convocatoria busca mostrar que aquel evento no fue un hecho aislado, sino el inicio de una campaña sostenida en contra del Gobierno de Pedro Sánchez. Los organizadores piden que las elecciones se lleven a cabo antes del 15 de noviembre y critican ciertos cambios relacionados con el censo electoral y la denominada ley de nietos.

Aquí surge una de las cuestiones más espinosas: la frontera entre una crítica política legítima y la difusión de acusaciones que requieren pruebas. El manifiesto menciona un posible fraude electoral y supuestas maniobras para modificar el censo. Estas afirmaciones son de una gravedad considerable. Su andadura por los tribunales y el respaldo documental serán cruciales para que no se reduzcan a consignas de una jornada de protesta.

El PP y Vox se suman, pero la convocatoria es civil

La presencia anunciada de Partido Popular y Vox convierte la marcha en un evento con clara dimensión partidista, aunque los organizadores sostienen su carácter ciudadano. Ambos partidos han mostrado su apoyo a la movilización, compartiendo la exigencia de elecciones generales.

Para el PP, la protesta representa una oportunidad para evidenciar el desgaste del Ejecutivo sin convocarla de manera directa. En el caso de Vox, los temas planteados se alinean con sus mensajes sobre inmigración, seguridad, fronteras y defensa nacional. La participación de ambas formaciones podría aumentar la capacidad de convocatoria, pero, a su vez, dificulta que la manifestación sea vista como transversal.

La clave residirá en la asistencia real y en la composición de la marcha. No tiene el mismo significado una protesta multitudinaria con variada representación ciudadana que un acto de movilización de las estructuras políticas tradicionales. Las imágenes que surjan de Cibeles, Gran Vía y Moncloa tendrán un peso mayor que cualquier cifra opuesta sobre el número de asistentes.

Impacto práctico y político

El Ayuntamiento de Madrid ha previsto cortes progresivos de tráfico desde primera hora y restricciones en Cibeles, Alcalá, Gran Vía, Princesa y Moncloa. Asimismo, podrían verse afectadas varias líneas de autobús de la EMT. Se anticipa que la circulación normalice pasadas las 14:00, aunque el impacto dependerá de la duración del acto final y del número de asistentes.

En el ámbito político, la marcha podría generar tres efectos inmediatos:

Aumentar la presión sobre la oposición para que demande elecciones anticipadas. Dar visibilidad nacional a la situación en Ceuta y Melilla. Fortalecer una agenda de protesta que conecta economía, inmigración, instituciones y unidad territorial.

El Gobierno seguramente interpretará la movilización como un esfuerzo impulsado por la oposición política y sus aliados sociales. A la inversa, los convocantes intentarán presentarla como la manifestación directa de un descontento nacional que los partidos no estarían representando. En medio de estas dos lecturas se juega buena parte de la batalla comunicativa de este sábado.

Un detalle resume el espíritu de esta jornada: la marcha comienza en Cibeles, un símbolo monumental de Madrid, y finaliza en el Arco de la Victoria, edificado para conmemorar un éxito militar. Entre estos dos puntos, se despliega un trayecto de casi cuatro horas que transforma las principales arterias de la capital en un escaparate de banderas, pancartas y mensajes políticos. En Madrid, hasta los monumentos parecen tener su propia agenda.