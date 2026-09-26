Isabel Durán desvela la auténtica bomba de relojería que hay bajo la mal llamada ‘ley de nietos’

Pucherazo a la vista.

Y sin disimulos, porque el corrupto Sánchez y su cuadrilla d emaleante van a por todas.

A la desesperada.

La conocida como ley de nietos ha dejado de ser una mera norma de reparación histórica para transformarse en un tema clave en el debate sobre el censo exterior.

En un estudio publicado por El Debate, Isabel Durán sostiene que el verdadero riesgo no radica en dar por sentado el voto de los nuevos españoles, sino en la red política que puede acercarse a ellos.

La tesis presenta una distinción crucial. No todos los descendientes nacionalizados votarán necesariamente por el PSOE, ni hay evidencias de que compartan un mismo marco ideológico.

La cuestión, tal como se argumenta en el análisis, se centra en quién cuenta con organizaciones, relaciones y medios para movilizar a esos votantes en el momento de una elección. En política, el carné no vota por sí solo; en ocasiones, requiere de una red que le recuerde dónde se encuentra la urna.

Una nacionalización con repercusiones electorales

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática habilitó la solicitud de nacionalidad española para los descendientes de españoles exiliados y otros familiares contemplados por la normativa. Este procedimiento provocó una demanda sin precedentes en consulados y registros civiles, especialmente en América Latina.

El análisis estima que hay 2,5 millones de posibles nuevos españoles relacionados con la aplicación de la ley, aunque esta cifra es solo una previsión y no un número definitivo de ciudadanos que se sumarán al censo. La diferencia es fundamental: nacionalizar no implica automáticamente inscribir, inscribirse no siempre se traduce en votar y el voto tampoco garantiza que se realice a favor de un partido específico.

Los datos existentes sobre participación exterior sugieren una interpretación más matizada. En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, apenas participó el 8,95 % del electorado residenciado en el extranjero. Con una movilización tan escasa, el volumen potencial de votantes no se traduce automáticamente en una modificación instantánea del resultado.

Sin embargo, incluso una participación limitada puede ser significativa en un contexto electoral reñido. El voto exterior se distribuye entre las circunscripciones de origen y puede influir en escaños que se deciden por unos pocos votos. Además, una red política bien organizada no necesita movilizar a millones de personas para ser efectiva: a veces, basta con enfocar esfuerzos en territorios y colectivos particulares.

La Red de Puebla, el PSOE y la lucha por la narrativa

Durán señala al Grupo de Puebla y a la Internacional Socialista como espacios claves de conexión entre líderes progresistas latinoamericanos y partidos de la izquierda europea. El análisis menciona la participación de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, junto con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, a la que se le atribuye un papel destacado en la gestión política de estas relaciones.

Es esencial distinguir entre los hechos comprobados y las interpretaciones partidistas. Los vínculos que pueden existir entre organizaciones políticas, asociaciones y representantes institucionales no implican que todos los nacionalizados estén involucrados en una operación electoral. Pero sí plantea otra pregunta: ¿qué partido ha logrado establecer una comunicación efectiva con los descendientes? ¿Quién organiza eventos relacionados con la nacionalidad y qué estructuras mantienen el contacto con ellos en sus países de residencia?

La información también revela una paradoja. El PSOE no tiene un control ideológico sobre cada nuevo ciudadano, pero sí posee una infraestructura internacional que facilita el acercamiento. Esta red incluiría agrupaciones en el exterior, asociaciones, campañas específicas y líderes presentes en América Latina.

El Partido Popular ha interpretado documentos internos del PSOE como indicios de una estrategia para recuperar terreno entre los españoles fuera de España. Según la información filtrada, dirigentes populares creen que la ampliación del censo podría “impulsar” electoralmente a un partido debilitado. Esta acusación pertenece a la esfera política y debe contrastarse con datos sobre participación, afiliación y preferencias de voto.

Elemento Qué puede afirmarse Nacionalidad española Puede solicitarse en los supuestos establecidos por la Ley de Memoria Democrática Voto exterior La participación histórica es limitada Orientación ideológica No hay evidencias que indiquen un voto homogéneo entre los nacionalizados Redes políticas Pueden facilitar contacto, información y movilización Impacto electoral Dependerá de la inscripción, la participación y la distribución territorial

El dato que transforma la perspectiva

El Registro de Españoles Residentes Ausentes, conocido como CERA, ha sumado 182.188 electores de Sudamérica y Centroamérica hasta julio de 2026, según el análisis. Este aumento representa un 19,5 % en esas dos regiones, que concentran el 40,9 % del crecimiento del voto exterior español desde noviembre de 2022.

Estas cifras no corroboran una manipulación del censo. Reflejan un crecimiento que podría explicarse por la aplicación de la ley, la inscripción de ciudadanos ya nacionalizados y una actualización administrativa más eficiente. Para enmarcar una acusación más grave, se necesitarían evidencias de irregularidades concretas, no solo del aumento en el número de electores.

El debate, por lo tanto, abarca dos dimensiones. La primera es de carácter jurídico y administrativo: cómo se manejan las solicitudes, cómo se revisan los expedientes y cómo se garantiza la igualdad entre consulados. El segundo es político: quién logra transformar la nacionalidad en participación y esta, a su vez, en influencia.

Las consecuencias previsibles incluyen:

Mayor presión sobre consulados y oficinas registrales.

Incremento del peso político de los españoles residentes en América.

Nueva contienda entre PSOE y PP por la organización del voto exterior.

Demandas de transparencia sobre el CERA y la gestión de inscripciones.

Aumento del protagonismo de asociaciones y partidos en campañas dirigidas a descendientes.

La polémica generada también podría provocar una reacción defensiva. Si la ley se presenta exclusivamente como un instrumento de ingeniería electoral, existe el riesgo de oscurecer su origen: reparar, al menos en parte, la ruptura provocada por el exilio y la pérdida de nacionalidad de ciertas familias. Si se desestiman sus consecuencias políticas, se ofrece una visión parcial de una norma que amplía derechos y transforma el mapa electoral.

Hay un detalle casi irónico en todo este proceso: la gran pregunta no es cuántos nuevos españoles existen sobre el papel, sino cuántos estarán dispuestos a desplazarse, solicitar el voto y participar en unas elecciones que se celebran a miles de kilómetros de su lugar de residencia. En la política exterior, como en la interior, el censo puede agrandarse más rápido que el deseo de ejercer el voto.