El PP pisa el acelerador en Osona: multiplica sus candidaturas y prepara el desembarco municipal

El Partido Popular quiere dejar de ser un actor secundario en buena parte del territorio catalán y ha comenzado a mover ficha. La formación popular ha presentado nueve candidaturas municipales en Osona, multiplicando por tres las listas con las que concurrió en las anteriores elecciones y reforzando así su despliegue territorial de cara a la próxima cita con las urnas.

El movimiento se enmarca en la estrategia de la dirección del PP catalán para recuperar presencia municipal y extender su estructura por todo el territorio. Y Osona se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de esta nueva ofensiva.

La presentación de las candidaturas tuvo lugar en Vic, con la presencia del presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández; el secretario general de los populares catalanes, Juan Fernández; el presidente del PP de Barcelona, Manuel Reyes, y los nueve candidatos que encabezarán las listas.

De tres candidaturas a nueve

El salto es significativo. El PP pasó de presentar tres candidaturas en Osona en las anteriores municipales a preparar nueve para la próxima convocatoria.

La formación estará presente en Vic, Manlleu, Torelló, Taradell, Tona, Aiguafreda, Sant Hipòlit de Voltregà, Montesquiu y Roda de Ter.

Un despliegue que responde a una de las prioridades marcadas por la dirección catalana: aumentar la llamada capilaridad territorial y conseguir que el PP vuelva a tener una presencia estable en municipios donde hasta ahora apenas contaba con estructura.

La apuesta no se limita, por tanto, a las grandes ciudades. Los populares pretenden construir una red municipal que les permita tener candidatos y equipos sobre el terreno y competir también en localidades de menor tamaño.

Pau Ferran repite en Vic

Uno de los nombres propios de esta operación es Pau Ferran, que volverá a encabezar la candidatura del PP a la Alcaldía de Vic.

Ferran ya fue candidato en las municipales de 2023 y afronta ahora una nueva campaña con un discurso centrado especialmente en cuestiones como la seguridad, el incivismo, la vivienda, la sanidad y la inmigración.

Durante la presentación, el candidato reivindicó la necesidad de estar en la calle y mantener un contacto directo con los vecinos.

Su mensaje pasa por recuperar una política municipal basada, según defendió, en «ser honesto, pisar las calles y dar la cara».

El candidato popular también puso sobre la mesa el debate migratorio y reclamó políticas de integración, vinculando esta cuestión con la defensa de las costumbres y libertades de los vecinos.

Seguridad e inmigración, dos de los ejes del discurso

La seguridad será uno de los asuntos centrales del PP en Vic.

Ferran ha situado el incivismo y la delincuencia entre las principales preocupaciones de su proyecto y reclama una mayor capacidad de respuesta desde el Ayuntamiento.

A este debate se suma el de la inmigración, una cuestión que previsiblemente tendrá un peso importante en la próxima campaña municipal.

El candidato popular ha defendido también la necesidad de mejorar los servicios públicos y ha reclamado, entre otras medidas, un tercer Centro de Atención Primaria para la ciudad.

Vivienda y movilidad completan algunos de los principales asuntos sobre los que el PP quiere construir su alternativa municipal.

Alejandro Fernández: «No tenemos derecho a quejarnos»

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, aprovechó el acto para lanzar un mensaje claro a los candidatos: salir a la calle y disputar el terreno político municipio a municipio.

Fernández defendió durante su intervención cuestiones como la libertad, la propiedad privada y la posibilidad de sentirse catalán y español «sin complejos».

También puso el foco en algunos de los problemas que, a juicio del partido, preocupan actualmente a los catalanes: vivienda, educación, inmigración y seguridad.

El líder popular animó a los candidatos a no conformarse con denunciar los problemas y les reclamó trabajo sobre el terreno.

«No tenemos derecho a quejarnos, tenemos derecho a luchar. Os animo a levantaros y a comeros el mundo», afirmó.

Manuel Reyes sitúa Vic como «punto de inflexión»

El presidente del PP de Barcelona, Manuel Reyes, también quiso destacar la importancia de la candidatura de Vic y del crecimiento de la formación en el conjunto de Osona.

Reyes defendió la necesidad de trabajar para conseguir un cambio político tanto en Cataluña como en la comarca y situó la candidatura de Pau Ferran como un posible «punto de inflexión» para los populares en la capital de Osona.

El dirigente provincial animó igualmente a afiliados y simpatizantes a implicarse en el proyecto y a trabajar para que el crecimiento de la estructura territorial tenga también reflejo electoral.

Los nueve nombres del PP en Osona

El nuevo mapa municipal del Partido Popular en Osona queda configurado con nueve candidaturas.

Pau Ferran será el candidato en Vic; Javi Jiménez, en Manlleu; Javier Alcalde, en Torelló; Abraham Chirveches, en Taradell; Francisco Rivas, en Tona; Lydia Remón, en Aiguafreda; Raül Fajula, en Sant Hipòlit de Voltregà; Alejandro González, en Montesquiu; y Salvador Conejo, en Roda de Ter.

Nueve nombres para nueve municipios con los que el PP pretende ampliar considerablemente su presencia en la comarca.

La batalla municipal ya ha comenzado

El movimiento de Osona forma parte de una estrategia más amplia del PP catalán para reforzar su implantación territorial.

La dirección popular lleva semanas insistiendo en la necesidad de incrementar el número de candidaturas y recuperar presencia allí donde el partido no logró presentar listas en las anteriores elecciones.

El mensaje que lanza ahora el PP desde Osona es claro: más candidatos, más municipios y más presencia en la calle.

La incógnita será si ese crecimiento de la estructura territorial acaba traduciéndose en mayor representación municipal cuando llegue el momento de votar. Por ahora, los populares ya han dado el primer paso: pasar de tres candidaturas a nueve y poner a Osona en el mapa de su estrategia municipal.