Sofía Rivas: «Los jóvenes están muy cansados y apáticos con la política porque no se pone remedio a lo que realmente nos afecta»

Sofía Rivas acaba de asumir la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Albacete. Con 24 años, graduada en Derecho y actualmente realizando el Máster de Acceso a la Abogacía, se pone al frente de la organización juvenil popular con un objetivo claro: reforzar su presencia en toda la provincia y conseguir que los jóvenes tengan una voz propia.

Su llegada a la presidencia no fue, según explica, algo que hubiera planificado durante años. Su implicación en NNGG fue creciendo progresivamente hasta que surgió la posibilidad de dar un paso adelante y asumir la responsabilidad que deja Juan Carlos tras ocho años al frente de la organización.

Vivienda, empleo, emancipación, oportunidades, mundo rural y redes sociales son algunos de los asuntos que aborda en esta entrevista con Periodista Digital, en la que también explica cómo pretende acercar NNGG a los jóvenes de los municipios más pequeños de Albacete.

Rivas reivindica una organización juvenil «cercana y fuerte», reclama que los partidos escuchen más a los jóvenes y defiende una política alejada de los mensajes vacíos y de los contenidos políticos reducidos a vídeos de apenas unos segundos.

«Queremos que los jóvenes se sientan escuchados y representados»

Acabas de asumir la presidencia de Nuevas Generaciones del PP de Albacete. ¿Cuál es el primer objetivo que te has marcado para esta nueva etapa?

El primer objetivo que hemos marcado para esta nueva etapa es llegar a todos los jóvenes de la provincia. Queremos una organización que esté presente en todos los rincones de Albacete, que sea cercana y fuerte. Queremos que los jóvenes se sientan escuchados y representados y que puedan contar con nosotros para lo que necesiten.

«Nunca me planteé llegar a ser Presidenta de NNGG»

Tienes 24 años y eres graduada en Derecho. ¿Qué te llevó a dar el paso de asumir una responsabilidad política de este nivel?

Sinceramente nunca me planteé llegar a ser Presidenta de NNGG. Estuve afiliada muchos años hasta que empecé a participar activamente en NNGG y poco a poco fui implicándome cada vez más. Siempre me ha interesado la política, especialmente desde que empecé la carrera de derecho, por eso cuando empecé a volcarme más en NNGG de alguna forma me hacía sentirme bien ser útil y ayudar en algo que es bueno para los jóvenes, aportar ideas y disfrutar de ello. Decidí hacer el máster de acceso a la abogacía y seguir poniendo mi «granito de arena» en la política juvenil, compaginando ambos ámbitos que están directamente relacionados.

Juan Carlos hizo una gran labor como presidente estos 8 años, él iba a dejar ya la presidencia y surgió la oportunidad de presentarme como candidata. No fue premeditado pero cuando se dio la situación lo tuve claro y di un paso al frente para representar esta organización. Estoy muy contenta de haber dado el paso.

«Los jóvenes están muy cansados y apáticos con la política»

Se habla mucho de que los jóvenes están alejados de la política. ¿Crees que los partidos están sabiendo escuchar realmente a los jóvenes?

Así es. Creo que la política hoy en día no tiene una fuerza vinculante en los jóvenes. Por mucho que intentes llegar a una persona de 18 años con un «bono cultural», no vas a ser una mejor representación para ellos. Al final después de los 18 los jóvenes también se enfrentan a problemas vitales, hablo de vivienda, empleo, oportunidades, etc. Hay que buscar soluciones para los problemas que hay ahora mismo en la sociedad, las ayudas que se dan a los jóvenes están bien, pero si en vez de tener el «verano joven» pudiese pagarme un alquiler respetable o tuviese un sueldo digno, me podría pagar un billete de tren sin problema. De esta forma no ponen remedio a lo que realmente nos afecta. Por eso los jóvenes están muy cansados y apáticos con la política y con lo que pasa alrededor.

«Si hay poca oferta y mucha demanda los precios se disparan»

Vivienda, empleo y emancipación son algunos de los principales problemas de los jóvenes. ¿Qué medidas concretas debería defender el PP para que un joven de Albacete pueda independizarse?

Al final todos los jóvenes tenemos el mismo objetivo, que es llegar a poder emanciparnos en algún momento. Vivimos una época complicada para los jóvenes en materia de vivienda, con precios disparatados en todo el territorio nacional, y nosotros los jóvenes, con menos poder adquisitivo, tenemos las de perder.

Sería fundamental la liberación de suelo en lugares donde hay alta demanda, al final si hay poca oferta y mucha demanda los precios se disparan. Los partidos políticos en el poder han de tomar la iniciativa para solucionar este grave problema con gran impacto sobre la juventud, y es ahí donde el Partido Popular ha demostrado tener una intención firme por relajar esta situación.

La agilización de los procedimientos administrativos y la reducción de los trámites innecesarios son parte de la solución, pero no exclusivamente.

El Gobierno Regional de Page y el Gobierno Nacional de Sánchez no han cumplido sus promesas con las viviendas, ya no solo para jóvenes, sino para nadie en cualquier franja de edad, mientras que Ayuntamientos gobernados por el PP, sin ir más lejos el de Albacete, han entregado llaves de viviendas a ciudadanos y realizado planes de vivienda sin tener la competencia en ello (ya que le corresponde al Gobierno Central y al Gobierno Regional) además de agilizar trámites y suelo disponible.

«Hay una brecha de oportunidades muy clara»

¿Qué crees que diferencia a un joven de Albacete de uno que vive en Madrid o Barcelona a la hora de encontrar oportunidades?

Un joven de Albacete tiene las oportunidades que hay en Albacete, son muchas pero hay una limitación muy grande en comparación con grandes ciudades como son Madrid o Barcelona. También hay una brecha de oportunidades muy clara en cuanto a la vivienda. Un joven de Madrid que viva en casa de sus padres puede optar a un trabajo que le permita ahorrar. Sin embargo si un joven de Albacete busca trabajo en Madrid lo primero que tiene que buscar es un alojamiento y gran parte de lo que gane se irá solamente en alquiler, eso contando que comparta piso, porque ni siquiera planteó la idea de que se pueda mudar solo.

También influye mucho las prácticas que se hacen mientras estudiamos. El que estudia en una ciudad grande tiene un abanico de prácticas enormes, en todos los sectores, sin embargo un joven que haga prácticas en una ciudad más pequeña (ya no digo Albacete, esque esto pasa en cualquier provincia con menos extensión) tiene muchísimas menos opciones donde elegir y unos sectores muy limitados. Albacete es una ciudad muy preparada, cómoda y tenemos un ayuntamiento que apoya mucho a los jóvenes, pero evidentemente no es un Madrid o un Barcelona o Valencia.

«Nuestro proyecto conlleva recorrer cada rincón de la provincia»

NNGG quiere reforzar su implantación en toda la provincia. ¿Cómo piensas acercar la organización a los jóvenes de los pueblos y no únicamente a los de la capital?

Nuestro proyecto conlleva recorrer cada rincón de la provincia, tanto los pueblos más grandes como los más pequeños. NNGG es una organización donde todos los jóvenes están invitados a participar y aportar, ese punto de confianza que tenemos en ellos es también un incentivo a la motivación. Repartimos responsabilidades y todos trabajamos para hacer crecer NNGG, nuestro comité de dirección, recientemente renovado, cuenta con gente de toda la provincia, tenemos gente de La Roda, Villarrobledo, Almansa o Hellín, pero también de pueblos más pequeños como Bonete, Casas del Cerro o Bienservida, de donde es nuestro Secretario general, Jaime Martínez. De esta manera, tener representación en toda la provincia es una ayuda a la hora de reforzar la organización. Este año tenemos muchas actividades pensadas, que se llevarán a cabo en toda la provincia, dando a cada municipio su lugar y contando con todos los jóvenes de la provincia. Además, por la parte que me toca, mis abuelos maternos son de Valdeganga, y eso conlleva que también me preocupe y mire mucho a los municipios más pequeños y que más empujón necesitan para que se hagan escuchar sus proyectos y necesidades. Albacete tiene zonas rurales increíbles, y yo he tenido la suerte de pasar mis veranos en la zona de la Manchuela, lo que me ha permitido también acercarme y forjar amistades no solo en mi pueblo, sino también en los de alrededor, y eso ahora también es un punto favorable a la hora de tener en cuenta a todos los rincones de la provincia de Albacete.

«Cuando entras en esta organización no buscas un cargo público»

¿Qué papel quieres que tenga NNGG dentro del Partido Popular de Albacete: una cantera de futuros cargos públicos o una organización con voz propia para defender los problemas de los jóvenes?

NNGG es una organización independiente, con voz propia y con ideas enfocadas en la gente joven. Nosotros nos centramos en una política juvenil que promueva nuestros valores y principios desde una perspectiva, aunque ligada al partido popular, independiente y más dinámica. Al final un joven de 18 años no quiere ir a una reunión, prefiere hacer una actividad que llame la atención y que pueda disfrutar desde la política.

Cuando entras en esta organización no buscas un cargo público, quien lo haga se va a llevar un disgusto. Aquí nos implicamos de forma voluntaria para defender unas ideas en las que creemos profundamente. De cara al futuro Dios dirá, aunque si te voy a reconocer que hay buenos referentes en Albacete que provienen de esta «cantera» como Paco Núñez o Manuel Serrano.

«Más que ser combativos, creo que hay que ser reales y contundentes»

¿Crees que los jóvenes del PP tienen que ser más combativos en redes sociales y en Internet para plantar cara al discurso de otras formaciones?

Las redes sociales son un altavoz que tenemos que aprovechar para llegar a los jóvenes. Más que ser combativos, creo que hay que ser reales y contundentes. Tenemos las ideas claras y estamos en una época donde están pasando muchas cosas en la sociedad. Se puede opinar abiertamente por redes sociales, sin faltar al respeto como hacen otros y siendo directos. Al final con los datos que tenemos y siendo objetivos se puede llegar a los jóvenes. El problema viene de los mensajes radicales en redes y los videos de 15 segundos que ves en velocidad x2 para quedarte con una frase sin fundamento y que realmente en política no se puede llevar a cabo como proyecto. Hay que contrastar información, no podemos inventarnos los datos o darle la vuelta a la realidad. En NNGG queremos promover en redes la realidad, sin tapujos y sin filtros, queremos que los jóvenes y todo el mundo sea consciente de lo que está pasando en nuestro país y que lo vean desde una perspectiva racional, esto no va de fanatismo, estamos hablando de nuestra vida y nuestro futuro.

«Los jóvenes muestran apatía por la política»

¿Qué opinión tienes sobre la percepción de que los jóvenes cada vez se identifican menos con los partidos tradicionales? ¿Qué tendría que cambiar el PP para recuperar esa confianza?

Es cierto que los jóvenes muestran apatía por la política y que no se sienten identificados con los partidos, porque muchas veces las respuestas que ofrecen los partidos frente a nuestras preocupaciones no terminan de conectar con los problemas que tenemos en nuestro día a día. Yo creo que el reto principal que tiene tanto el Partido Popular como cualquier otro que quiera representar a los jóvenes, es que deben escucharnos, para así poder actuar y ofrecer soluciones concretas a los problemas reales que se nos plantean a los jóvenes. Por eso es fundamental que organizaciones como NNGG demuestren que la política juvenil es fundamental para que ocurra un cambio. Estamos para escuchar, acompañar, representar y trabajar por los jóvenes, en mi caso por los de la provincia, aunque también por los del todo el país, ya que aparte de tener el honor de ser presidenta de NNGG de Albacete, también formo parte del comité ejecutivo de NNGG de España. Los jóvenes tenemos muchísimo que aportar y muchas ganas de un cambio real, por eso es importante que se nos tenga en cuenta.

«Me encanta el derecho y también me encanta la política»

Estudias Derecho y estás realizando el Máster de Acceso a la Abogacía. ¿Te ves en el futuro dedicándote profesionalmente a la política o quieres mantener abierta la vía jurídica?

Me encanta el derecho y también me encanta la política, por suerte son dos ámbitos muy relacionados y que en un futuro se pueden compaginar, como estoy haciendo ahora con NNGG y el máster. Al final ambas tienen el mismo fin común, que es trabajar por la búsqueda de soluciones a los problemas de las personas. He tenido desde muy pequeña vocación de servicio y mucho carácter a la hora de defender lo que para mí es justo, además soy muy resolutiva y directa. Siempre he sido la nota discordante y la que no se calla ante las injusticias, además soy muy terca, y creo que estas cualidades son muy importantes para poder dedicarte tanto a la política como a la abogacía.

Me encantaría poder dedicarme a las dos y compaginarlas con éxito, porque creo que una buena formación jurídica puede aportar mucho a la hora de entender y trabajar en el ámbito político, pero si con el tiempo tengo que elegir inclinarme profesionalmente hacia una de ellas, estaré satisfecha de seguir volcada en una parte de mi vida que me apasiona y que al final está directamente relacionada.

«Quiero que los jóvenes tengan motivos para quedarse, pero también para volver a casa»

¿Qué problema concreto de los jóvenes de Albacete te gustaría poder decir dentro de cuatro años que has contribuido a solucionar?

Dentro de 4 años me gustaría decir que hemos conseguido que más jóvenes de la provincia puedan desarrollar su proyecto de vida en Albacete, sin necesidad de tener que irse fuera por falta de oportunidades. Voy a hacer especial hincapié en nuestros pueblos, que es donde afecta especialmente la falta de oportunidades y servicios. Me gustaría poder decir dentro de 4 años que desde NNGG hemos contribuido a dar voz a las necesidades de los jóvenes, a defender más oportunidades de empleo y emprendimiento, facilitar el acceso a la vivienda y sobretodo a conseguir que los jóvenes tengan motivos para quedarse, pero también para volver a casa siempre.

«La única manera de descubrir hasta dónde puedes llegar es atreviéndote a empezar»

Y una pregunta más personal: ¿qué le dirías hoy a una joven de 18 años de Albacete que tiene interés por la política pero todavía no se atreve a dar el paso?

Le diría que no hay momento exacto para dar el paso, que no espere a «estar preparada», no hay un punto exacto de preparación. Desde NNGG se fomenta el crecimiento y el aprendizaje. Hay que animarse y venir a conocer a la gente, muchas veces coincides con personas que al principio son compañeros pero con el tiempo pasan a ser amigos que te van a acompañar en momentos muy importantes y en actividades y proyectos que vas a recordar siempre. No hay que tener miedo a equivocarse, a hacer preguntas o a entrar en entorno desconocido. Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos límites por miedo, por inseguridad o simplemente por pensar que todavía no estamos preparados. Pero la única manera de descubrir hasta dónde puedes llegar es atreviéndote a empezar. Si de verdad un joven tiene esa inquietud, que dé el paso. Que conozca gente, que pregunte, que participe y que encuentre su propia manera de hacer política y sobretodo que no piense que por ser joven su voz vale menos. Cada persona cuenta y en esta organización esperamos con los brazos abiertos a todo el que tenga esa inquietud política y esas ganas e ilusión, que son el principal motor de cada uno de nosotros.